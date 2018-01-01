Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €205,699

Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Стамбула. Комплекс включает в себя коммерческие офисы и квартиры разных областей и стилей, с садами и балконами. Он находится недалеко от самых важных объектов и учреждений, особенно в непосредственной близости от некоторых из самых престижных университетов. Это комплексный проект для динамичной жизни, включающий развлечения, искусство, культуру и коммерцию в центре старого города. С системой «Дом в доме» эксклюзивные номера можно забронировать в любое время по разумной цене.