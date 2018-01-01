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Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€112,000
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7
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, баскетбольная площадка и т. д.

В комплексе здание с апартаментами с 2 спальнями.

Особенности квартир

Характеристика квартир:

  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Шкаф в прихожей
  • Мебель в ванной комнате
  • Стальная усиленная дверь
  • Оконные стеклопакеты
  • Окраска стен водостойкой краской
  • Сантехническая арматура 1-го класса
  • Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Жилой комплекс с бассейном, 900 метров до моря, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€112,000
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