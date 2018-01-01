Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция

Demirtas, Турция

от €121,000

Сдача в: 2024

Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства. Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ! Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка! Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря! РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!! Дата начала строительства: МАЙ 2022 г. Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г. ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН: Масштабной инфраструктурой комплекса Пляжем с пологим входом Видом на Торосские горы и море Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР: ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2 ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2 ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2 ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Объекты под открытым небом: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Беседки Площадки для барбекю Амфитеатр Зоны для прогулок и пробежек Детская игровая площадка Фитнес-центр под открытым небом Кафетерий Теннисный корт Зона парковки автомобилей Крытая инфраструктура: Стойки регистрации Вестибюль Ресторан Караоке-бар, сигарный и кальянный бары Гостевые дома Бизнесс — зона: Конференц-залы Бизнес-номера Конференц-зал Лаундж зона Офис продаж Библиотека Спа-зона: Закрытый бассейн, Кафетерий Фитнес-центр Витаминный бар Массажные кабинеты Турецкие бани Русская баня!!! Паровая комната VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) Игровая зона: Кафетерия-Бар Комнаты для хобби Бильярд Настольный теннис Кинозалы Play Station и игровая комната Торговая зона: Рынок Аренда автомобилей Прачечная Парикмахер Врач УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры. О районе: Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения. Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики. Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya. Демирташа граничит с районом Каргыджак и небольшим городком Газипаша. Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.