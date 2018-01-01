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Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€66,000
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7
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, детская площадка и т. д.

В комплексе здание с апартаментами с 1–2 спальнями.

Особенности квартир

Характеристики квартир:

  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Мебель в ванной комнате
  • Стальная усиленная дверь
  • Оконные стеклопакеты
  • Окраска стен водостойкой краской
  • Сантехническая арматура 1-го класса
  • Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Современный жилой комплекс с бассейном и детской игровой площадкой, 660 метров до моря, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€66,000
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Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Инвестиционный проект на стадии начала строительства. Первоначальный взнос 50%, остальная сумма в рассрочку равными частями до конца срока строительства.   Дан старт активного развития одного из перспективных районов Алании — Демирташ!  Это совместный ответ государства и частного сектора на запрос рынка! Общеалтайский рынок недвижимости уже ощутимо вырос за пределы бюджета в 50000 евро, но район Демирташ дарит возможность снова почувствовать удовольствие инвестиций в среднем сегменте 55000 евро с перспективой динамичной капитализации вложений. Поспешите зайти в числе первых на новый сегмент рынка недвижимости на берегу Средиземного моря! РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ — 700 МЕТРОВ !!! Дата начала строительства: МАЙ 2022 г. Дата окончания строительства: МАЙ 2024 г.   ПОТЕНЦИАЛ ВЛОЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕН: Масштабной инфраструктурой комплекса Пляжем с пологим входом Видом на Торосские горы и море Достаточно недорогой стоимостью земли на данном этапе развития рынка   К ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КВАРТИР: ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 1+1, площадью 50-52 м2 ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 2+1, площадью 72 м2 ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 3+1, площадью 135 м2   ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: Объекты под открытым небом: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Беседки Площадки для барбекю Амфитеатр Зоны для прогулок и пробежек Детская игровая площадка Фитнес-центр под открытым небом Кафетерий Теннисный корт Зона парковки автомобилей Крытая инфраструктура: Стойки регистрации Вестибюль Ресторан Караоке-бар, сигарный и кальянный бары Гостевые дома Бизнесс — зона: Конференц-залы Бизнес-номера Конференц-зал Лаундж зона Офис продаж Библиотека Спа-зона: Закрытый бассейн, Кафетерий Фитнес-центр Витаминный бар Массажные кабинеты Турецкие бани Русская баня!!! Паровая комната VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) Игровая зона: Кафетерия-Бар Комнаты для хобби Бильярд Настольный теннис Кинозалы Play Station и игровая комната Торговая зона: Рынок Аренда автомобилей Прачечная Парикмахер Врач   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ДАТА ДОГОВОРА — 30%, ДАЛЕЕ РАССРОЧКА ДО ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.   Грандиозный комплекс по отличным ценам в районе Демирташ — сочетает в себе современный дизайн, уникальное расположение и бесподобную инфраструктуру и строится в настоящей жемчужине региона, где вы почувствуете себя истинным жителем Средиземноморской Ривьеры.   О районе: Демирташ – укромный уголок турецкой Ривьеры. Территория района на юге ограничена длинной береговой линией, на севере – горными хребтами Тавр. Безупречная экология и спокойная атмосфера поселка располагают к безмятежному отдыху. Самобытный курорт с доступной недвижимостью привлекает предприимчивых девелоперов и любителей загородного уединения. Песчано-галечные пляжи Демирташа просторны и безлюдны. Пологий вход в море, чистая и теплая вода, отсутствие сильных приливов гарантируют безопасность отдыхающим. Морское дно у берега покрыто песком или мелкой галькой. Тишина на побережье располагает к рыбалке: в акватории водятся голубые крабы, осьминоги, форель. Пляжные рестораны предоставляют на прокат шезлонги и зонтики. Демирташ находится в 23 км к востоку от Алании, в 15 км от международного аэропорта Gazipaşa-Alanya.  Демирташа граничит с районом Каргыджак и  небольшим городком Газипаша.   Звоните или пишите по всем интересующим вопросам. С удовольствием ответим и проконсультируем.
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, сауной и тренажерным залом, Чиплаклы, Турция
Алания, Турция
от
€195,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней — 8 шт Апартаменты с 2 спальнями — 4 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 2 шт Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 2 шт Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Расположение и объекты поблизости Чиплаклы расположен в двух км от Алании. Это хорошо развитый для жизни район, со всей городской инфраструктурой, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Проект находится всего в 3 км от центра Алании и в 2,5 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€185,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50,5 до 135 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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