  1. Realting.com
  2. Турция
  3. RİO

RİO

Elvanli, Турция
от
€39,000
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый комплекс в Томюке, Мерсин, Турция

Комплекс состоит из 2 блоков на 9 этажей
земин кат + 8 этажей
Окончание строительства: 30.08.2025
600 м до моря
Квартиры 1+0(студия), площадь 39 м2 нетто
Квартиры 1+1, площадь 54 м2 нетто
Цена 1+0(Студия) от 39.000 евро
Цена 1+1 от 55.000 евро
Рассрочка без процентов на 12 месяцев, первый взнос 50%
Цена от застройщика

Общие характеристики:

Система природного газа
Используются термостойкие блоки BIMS
Умная лифтовая система
Полный генератор
Характеристика квартир:
Подвесной потолок
Электрическая плита
Кровать
Телевизионный блок
Гардероб
Рабочий стол
Кухонные шкафы
Шкаф в прихожей
Шкафы в ванной комнате
Кухонная столешница
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника для ванной комнаты 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
10-миллиметровый ламинат
Балконные перила
Инфраструктура комплекса:
Подвесной потолок
Электрическая плита
Кровать
Телевизионный блок
Гардероб
Рабочий стол
Кухонные шкафы
Шкаф в прихожей
Шкафы в ванной комнате
Кухонная столешница
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника для ванной комнаты 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
10-миллиметровый ламинат
Балконные перила


Особенности комплекса:

Открытая - закрытая автостоянки
Станция зарядки электромобилей
Шаттл
Прачечная
Ресторан A'La Carte
Обслуживание квартир
Лобби - Ресепшн
Охрана
Кафе
Парикхмахерская
Магазин
Бассейн
Аквапарк
Детская игровая площадка
Зона отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр)
Фитнес
Беседка
Турецкая баня
Барбекю
Айтдат : 65 евро

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
9
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 54.0
Цена за м², EUR 1 025
Цена квартиры, EUR 55 000
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.0
Цена за м², EUR 1 038
Цена квартиры, EUR 39 000
Местонахождение новостройки
Elvanli, Турция
Инфраструктура рядом
Море 650 м
Магазин 200 м
Остановка транспорта 50 м
Школа 1 500 м
Детский сад 1 000 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект в нескольких шагах от лучшей инфраструктуры
Аванос, Турция
от
€460,000
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Каракокали, Турция
от
€185,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Махмутларе - Алания
Yaylali, Турция
от
€145,000
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Алания, Турция
от
€200,000
Вы просматриваете
RİO
Elvanli, Турция
от
€39,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Magıcal World of Love
Жилой комплекс Magıcal World of Love
Yesilkoey, Турция
от
€149,000
Площадь 50–73 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Magıcal World of Love - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Анталья. Поблизости расположена и вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура: - Лобби — Ресепшен; - Парковка; - Бассейн; - Спа (турецкая баня, сауна, фитнес, парная комната, соляная комната, массажные комнаты); - Конференц-зал и библиотека; - Детская площадка; - Бар у бассейна; - Зона барбекю; - Аквапарк; - Пешеходная дорожка. Расстояния: - Море и пляж: 5 км. - ТЦ Mall Of, Deepo, Agora ve Ikea : 5 км. - Аэропорт Анталии: 1 км. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!  
Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
Жилой комплекс Новый проект премиум-класса в районе Газипаша, Алания
Алания, Турция
от
€122,170
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Газипаше.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Газипаша - город на юге Турции, расположенный у берегов Средиземного моря, рядом с Аланьей. Появление здесь международного аэропорта в 2011 году дало новый виток развития, как города, так и рынка недвижимости. В Газипаша 50 км песчаного берега, есть знаменитый пляж Селинус длиной 2,5 км, красивые скалистые берега, где можно купаться в окружении хвойных деревьев. Несмотря на длинный и широкий пляж с пологим заходом в море, в Газипаша мало отелей. Развито сельское хозяйство. Население города порядка 50 тыс. человек. Есть все для жизни: крупные супермаркеты, рынки, магазины, бутики, сетевые рестораны, для детей — детские сады, школы, колледжи, университет. Недвижимость в Газипаша подойдет тем, кто хочет переехать в турецкий город с морем, с перспективами найти работу, открыть бизнес, обучать детей. Кроме того, это отличная инвестиция и удобный вариант курортной квартиры для отдыха. 
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Авсаллар, Турция
от
€270,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Приобретая апартаменты в данном жилом комплексе, вы выбираете удобную инфраструктуру, высокий уровень экологии и безопасности, а также благоустроенный двор, в котором можно заниматься спортом и отдыхать всей семьей. В проекте на ваш выбор предлагаются различные варианты планировок: от удобных однокомнатных квартир  до просторных пятикомнатных дуплексов, с продуманными планировками, учитывающими ваши пожелания. По окончанию строительства, все апартаменты будут переданы в собственность покупателей в чистовой отделке: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель.  Это не просто жилой комплекс в окружении существующей застройки. Это проект комплексного освоения территории площадью 5.580 м2 и новое прочтение локации с акцентом на все ее сильные стороны. Концепция проекта, строительство которого уже началось, представляет собой три корпуса, 8 этажей, и 173 квартир, в каждом из блоков предусмотрено дизайнерское лобби. В рамках проекта внутренняя территория комплекса огорожена, доступ посторонних ограничен, а важным элементом благоустройства внутренней территории будет развитая инфраструктура и функциональные зоны с уникальным дизайном. Район хорошо развит с точки зрения социальной инфраструктуры: в пешей доступности от комплекса располагаются общеобразовательная школа и детский сад, магазины, супермаркеты, аптеки, больница, а с точки зрения разнообразности досуга: пляж, расстояние до которого составляет всего 100 метров, река в 375 метрах, зона отдыха Димчай - 900 метров.    Открытый бассейн Джакузи Детский бассейн Детская площадка Лобби SPA Закрытый бассейн Турецкая баня Паровая Сауна Массажные комнаты VIP SPA  Тренажёрныйл зал Детская комната Кинотеатр Кафе  Огороженная территория Велопарковка 24/7 охрана Управляющий Wi-Fi Спутниковое TV Подстветка территории и фасадов Электрогенератор
Realting.com
Перейти