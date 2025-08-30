Авсаллар, Турция

от €270,000

Приобретая апартаменты в данном жилом комплексе, вы выбираете удобную инфраструктуру, высокий уровень экологии и безопасности, а также благоустроенный двор, в котором можно заниматься спортом и отдыхать всей семьей. В проекте на ваш выбор предлагаются различные варианты планировок: от удобных однокомнатных квартир до просторных пятикомнатных дуплексов, с продуманными планировками, учитывающими ваши пожелания. По окончанию строительства, все апартаменты будут переданы в собственность покупателей в чистовой отделке: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой техники Siemens ( холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ), кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель. Это не просто жилой комплекс в окружении существующей застройки. Это проект комплексного освоения территории площадью 5.580 м2 и новое прочтение локации с акцентом на все ее сильные стороны. Концепция проекта, строительство которого уже началось, представляет собой три корпуса, 8 этажей, и 173 квартир, в каждом из блоков предусмотрено дизайнерское лобби. В рамках проекта внутренняя территория комплекса огорожена, доступ посторонних ограничен, а важным элементом благоустройства внутренней территории будет развитая инфраструктура и функциональные зоны с уникальным дизайном. Район хорошо развит с точки зрения социальной инфраструктуры: в пешей доступности от комплекса располагаются общеобразовательная школа и детский сад, магазины, супермаркеты, аптеки, больница, а с точки зрения разнообразности досуга: пляж, расстояние до которого составляет всего 100 метров, река в 375 метрах, зона отдыха Димчай - 900 метров. Открытый бассейн Джакузи Детский бассейн Детская площадка Лобби SPA Закрытый бассейн Турецкая баня Паровая Сауна Массажные комнаты VIP SPA Тренажёрныйл зал Детская комната Кинотеатр Кафе Огороженная территория Велопарковка 24/7 охрана Управляющий Wi-Fi Спутниковое TV Подстветка территории и фасадов Электрогенератор