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  4. Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.

Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.

Эрдемли, Турция
от
$55,885
BTC
0.6647399
ETH
34.8418591
USDT
55 252.5446267
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26490
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Видио апартаментов и ход строительства вышлем по запросу!

Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк.

Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2.

Рядом находится вся городская инфраструктура - магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждегния.

Апартаменты оборудованы подвесными потолками, кухонными шкафами, гардеробными. Ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой, душевыми кабинами высокого качества и шкафами для ванной комнаты.

Первый взнос 50%
Без% рассрочка на 24 месяца!

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Планировка квартир:

  • Апартаменты с одной спальней (1+1) - 53 м2
  • Апартаменты с с двумя спальнями (2+1) - 92 м2


Инфраструктура:

  • Большой бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Беседки
  • Площадка для барбекю
  • Закрытая подземная парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция

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Жилой квартал Апартаменты со скидкой 20% в комплексе в Emerald Elegance рядом с морем.
Эрдемли, Турция
от
$55,885
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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