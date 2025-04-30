Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция

На территории более 3000 м2 расположено одно здание в 12 этажей, в котором расположены квартиры с планировками 1+1 и 2+1. Хороший семейный комплекс для отдыха в отличном районе и в шаговой доступности от набережной.
Застройщик имеет отличную репутацию на строительном рынке Турции. История компании насчитывает более 20 лет. Все проекты компании возводятся с использованием высококачественных строительных материалов, отвечают высоким требованиям современного жилищного строительства, отличаются уникальными архитектурными решениями и полностью обеспечены всей необходимой для комфортной жизни социальной инфраструктурой.Особенности квартир
Эрдемли — новый развивающийся район на западе Мерсина. Отличная инфраструктура, набережная и большие песчаные пляжи.