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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция

Kusluca, Турция
от
$74,926
;
20
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Описание Описание
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ID: 25197
ID новостройки на Realting
In CRM: 2429987
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли
  • Деревня
    Kusluca

О комплексе

На территории более 3000 м2 расположено одно здание в 12 этажей, в котором расположены квартиры с планировками 1+1 и 2+1. Хороший семейный комплекс для отдыха в отличном районе и в шаговой доступности от набережной.

Застройщик имеет отличную репутацию на строительном рынке Турции. История компании насчитывает более 20 лет. Все проекты компании возводятся с использованием высококачественных строительных материалов, отвечают высоким требованиям современного жилищного строительства, отличаются уникальными архитектурными решениями и полностью обеспечены всей необходимой для комфортной жизни социальной инфраструктурой.

Особенности квартир
  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Гардеробный шкаф
  • Шкаф в санузле
  • Стальная входная дверь
  • Окна ПВХ
  • Краска на силиконовой основе
  • Первоклассная сантехника
  • Ламинат шовный
  • Балконные перегородки
  • Система природного газа
  • Термостойкие блоки BIMS
  • Интеллектуальная лифтовая система
  • Генератор
Расположение и объекты поблизости

Эрдемли — новый развивающийся район на западе Мерсина. Отличная инфраструктура, набережная и большие песчаные пляжи.

Местонахождение на карте

Kusluca, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс всего в 500 м от моря, район Эрдемли, Мерсин, Турция
Kusluca, Турция
от
$74,926
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