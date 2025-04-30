Квартира в новостройке 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)

Проект No:115
Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии!
Представляем вам наши уникальные квартиры, идеально расположенные в непосредственной близости от морского побережья.
Кваритры:
1+0 с площадью 34м2(брутто) от 36.000€
50% предоплата, оставшиеся в рассрочку до конца строительства.
Мерсин / МЕЗИТЛИ / Тедже
РАЙОН ОТКРЫТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ
ОПИСАНИЕ :
✅ Ламинат в комнатах
✅ Шкаф в прихожей
✅ Kухонный гарнитур из МДФ
✅ В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы
✅ Стальная входная дверь
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:
✅ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
✅ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
✅ ХАМАМ
✅ АКВАПАРК
✅ ЗОНА БАРБЕКЮ
✅ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
✅ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
✅ГЕНЕРАТОР
✅БЕСЕДКИ
✅ОХРАНА 24/7
Сдача объекта: 30.06.2025
Не упустите возможность стать обладателем этой идеальной недвижимости.Свяжитесь с нами сегодня,чтобы узнать больше об этом захватывающем предложении и начать новую главу вашей жизни, где море будет вашим соседом и источником вдохновения.