Квартира в новостройке 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)

Проект No:115

Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии!

Представляем вам наши уникальные квартиры, идеально расположенные в непосредственной близости от морского побережья.

Кваритры:

1+0 с площадью 34м2(брутто) от 36.000€

50% предоплата, оставшиеся в рассрочку до конца строительства.

Мерсин / МЕЗИТЛИ / Тедже

РАЙОН ОТКРЫТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ

ОПИСАНИЕ :

✅ Ламинат в комнатах

✅ Шкаф в прихожей

✅ Kухонный гарнитур из МДФ

✅ В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы

✅ Стальная входная дверь

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

✅ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

✅ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

✅ ХАМАМ

✅ АКВАПАРК

✅ ЗОНА БАРБЕКЮ

✅ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

✅ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ

✅ГЕНЕРАТОР

✅БЕСЕДКИ

✅ОХРАНА 24/7

Сдача объекта: 30.06.2025

Не упустите возможность стать обладателем этой идеальной недвижимости.Свяжитесь с нами сегодня,чтобы узнать больше об этом захватывающем предложении и начать новую главу вашей жизни, где море будет вашим соседом и источником вдохновения.