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  4. Квартира в новостройке 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)

Квартира в новостройке 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)

Акдениз, Турция
от
$38,049
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22
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Описание Описание
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ID: 6088
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2024

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

Проект No:115

Добро пожаловать в мир уюта и свободы,всего в шаге от прибрежной гармонии!

Представляем вам наши уникальные квартиры, идеально расположенные в непосредственной близости от морского побережья.

Кваритры:

1+0 с площадью 34м2(брутто) от 36.000€

50% предоплата, оставшиеся в рассрочку до конца строительства.

Мерсин / МЕЗИТЛИ / Тедже
РАЙОН ОТКРЫТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЖ

ОПИСАНИЕ :

✅ Ламинат в комнатах
✅ Шкаф в прихожей
✅ Kухонный гарнитур из МДФ

✅ В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы
✅ Стальная входная дверь

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:

✅ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

✅ ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

✅ ХАМАМ

✅ АКВАПАРК

✅ ЗОНА БАРБЕКЮ

✅ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

✅ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ

✅ГЕНЕРАТОР

✅БЕСЕДКИ

✅ОХРАНА 24/7

Сдача объекта: 30.06.2025

Не упустите возможность стать обладателем этой идеальной недвижимости.Свяжитесь с нами сегодня,чтобы узнать больше об этом захватывающем предложении и начать новую главу вашей жизни, где море будет вашим соседом и источником вдохновения.

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция

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Квартира в новостройке 1+0 с площадью 34м2 от 36.000€(есть рассрочка)
Акдениз, Турция
от
$38,049
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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