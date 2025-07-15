Квартира в новостройке Готовые новые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели

Готовые квартиры по разумным ценам в Мерсине, Чешмели

Мерсин — один из портовых городов, привлекающий внимание своими доступными ценами на недвижимость. Город, который выделяется своим уникальным морем и пляжами, является одним из самых предпочитаемых прибрежных городов с его удобной транспортной сетью и городской планировкой. Благодаря молодому населению и инвестиционным возможностям Мерсин стал одним из самых востребованных направлений в стране в последние годы.

Готовые к заселению квартиры в Мерсине расположены в нескольких минутах ходьбы от моря, в 300 м от ресторанов в этом районе, в 15 км от торгового центра Novacity, в 15 км от государственной больницы района Эрдемли, в 24 км от пристани Мерсина, в 30 км от торгового центра Forum Mersin и в 88 км от международного аэропорта Чукурова.

Расположенный на участке площадью 3064 м², проект состоит из одного 10-этажного блока. Проект, отличающийся стильной архитектурой, располагает такими удобствами на территории, как открытый бассейн, открытая парковка, беседка, генератор и камера видеонаблюдения.

В проекте есть варианты квартир с 1 и 2 спальнями, всего 98 квартир и 9 квартир на каждом этаже.

Стильные квартиры будут сдаваться с подвесным потолком, первоклассными кухонными шкафами, прихожей, шкафами в ванной, кухонными столешницами, стальной входной дверью, окнами из ПВХ, первоклассной сантехникой, душевой кабиной и балконными перилами. На стенах – импортная краска на силиконовой основе.

COV-00186