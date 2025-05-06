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Дома в Maroni, Кипр

виллы
4
15 объектов найдено
Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
An incomplete house in Maroni, Larnaca. The house is for sale at this stage. It has open pla…
$380,013
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
A cozy family house in a lovely and quiet neighborhood in Maroni village for sale! The prope…
$381,438
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
This serene villa offers modern living spaces, a large private pool, and a picturesque priva…
$755,384
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Потрясающий дом с 4 спальнями и собственным бассейном в Марони, Ларнака Откройте для себя эт…
$409,517
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 603 м²
Four-bedroom detached house situated in Maroni community with absolutely stunning view of th…
$539,618
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 4
Красивая приморская вилла, расположенная в Зыги всего в 20 метрах от побережья. The Вилла со…
$3,28 млн
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Дом 5 спален в Марони, Кипр
Дом 5 спален
Марони, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
Beautiful ultra modern 5 bedroom 5 bathroom house, built to a very high specification in a v…
$1,73 млн
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
A spectacular beautiful villa in Maroni village for sale. It is a unique residential develop…
$490,420
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Вилла 3 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 3 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Thekla - Famagusta…
$453,785
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Вилла в Maroni, Кипр
Вилла
Maroni, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Красивая приморская вилла, расположенная в Зыги всего в 20 метрах от побережья. Вилла состои…
$2,60 млн
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$460,454
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
A very beautiful bungalow in Maroni for sale! The house (315 Sq) is in a very big plot (1.33…
$541,642
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Вилла 4 комнаты в Maroni, Кипр
Вилла 4 комнаты
Maroni, Кипр
Число комнат 4
Площадь 178 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$455,767
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Дом 3 спальни в Марони, Кипр
Дом 3 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Nestled in an elevated prime location near Maroni village, this unique residential developme…
$443,558
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Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 4
Красивая приморская вилла, расположенная в Зыги всего в 20 метрах от побережья. Вилла состои…
$2,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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