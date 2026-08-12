Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Tajlandii
Jakie dokumenty muszą przygotować obcokrajowcy, aby kupić mieszkanie w nowych projektach deweloperskich w Tajlandii?
Osoby fizyczne muszą mieć ważny paszport w celu zakupu nieruchomości w Tajlandii od dewelopera. Jeśli obiekt jest nabywany w imieniu osoby prawnej, wymagane będą dane firmy i dokumenty założycielskie.
Czy obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości w nowych budynkach w Tajlandii?
Tak, cudzoziemcy mogą kupować nowe nieruchomości. Jedyne ograniczenie: nie więcej niż 49% powierzchni mieszkalnej można kupić w nowym budynku mieszkalnym w Tajlandii. Pozostałe 51% można kupić na wynajem.
Czy pozwolenie na pobyt jest dostępne przy zakupie mieszkania w Tajlandii w nowym budynku za cenę od dewelopera?
Zezwolenie na pobyt jest wydawane na zakup nieruchomości od 320 tysięcy dolarów. Dokument wydawany jest na okres do 20 lat.
Jakie są najlepsze rejony do zakupu nowej nieruchomości w Tajlandii?
Region centralny, ze stolicą w Bangkoku, jest dobrym miejscem do zamieszkania na stałe. Jeśli chodzi o kupno mieszkania na wynajem, warto rozważyć Phuket i Koh Samui. Są to luksusowe kurorty, do których turyści przyjeżdżają na wakacje na plaży przez cały rok, nowe projekty rozwojowe w Tajlandii.