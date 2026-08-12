Region centralny, ze stolicą w Bangkoku, jest dobrym miejscem do zamieszkania na stałe. Jeśli chodzi o kupno mieszkania na wynajem, warto rozważyć Phuket i Koh Samui. Są to luksusowe kurorty, do których turyści przyjeżdżają na wakacje na plaży przez cały rok, nowe projekty rozwojowe w Tajlandii.