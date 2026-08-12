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Nowe budynki na sprzedaż w Tajlandia

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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools at 600 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$400,881
W willach znajdują się:prysznic na zewnątrztaras z salonembasentrawnikgarażWyposażenie i wyposażenie w domu Klimatyzacja w pokoju dziennym i sypialniFani sufitu w każdym pokojuKabina i urządzenia kuchenne (piekarnik elektryczny, kuchenka, lodówka)Piec wodny 100 lLokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Tajlandia
od
$456,388
Nowoczesne życie na poddaszu przekracza zwyczajne i zaprasza do sfery wyrafinowanej pobłażliwości. Każda elegancka, nowoczesna willa w stylu loft- styl jest stworzona do kokonu w ostatecznym komforcie i stylu.Doświadcz niezrównanego luksusu i wyrafinowanego komfortu w kompleksie, gdzie nowoc…
Agencja
TRANIO
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Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana
Bangkok, Tajlandia
od
$66,600
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 37
Tajlandia, Bangkok, dystrykt Ratburana, rzeka Chao Phraya🏗 Wysokie kondominium, dostawa: grudzień 2025 (gotowy w 9 miesięcy!)🏷 Cena: od 66,600 dolarów 124; Studios, 1BR, 2BRNUE Riverest Ratburana jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów w Bangkoku. 8 wzniosłych budynków (do 35 pięter…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$431,718
Kompleks oferuje nowoczesne luksusowe wille otoczone przesiąkniętym słońcem krajobrazem wyspy Phuket. Fringed bybujne listowie, kolekcja 31 ekskluzywnych prywatnych willi basenowych od 2 do 3 sypialni.Lobby & Recepcja - gościnne miejsce z hotelowych usług. Back- of- House Services - dedykowa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$889,092
Wyobraź sobie swoje życie w luksusowej willi z panoramicznym widokiem na morze Andaman. Ten kompleks to nie tylko własność, to wyjątkowa społeczność, gdzie każdy dzień jest pełen spokoju i komfortu.Projekt oferuje:Prywatność i komfort: każda willa jest oddzielną przestrzenią z basenem, ogrod…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$354,317
Kompleks składa się z 4 odłączonych willi, wykończonych do najwyższych standardów z wykorzystaniem tylko wysokiej jakości materiałów.Cechy:parkingbasenZakończenie - 2. kwartał 2026 r.Cechy mieszkania Każda willa składa się z 3 pokoi dwuosobowych, 3,5 łazienki, duży otwarty plan życia / kuchn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools at 400 meters from the coast, Samui, Thailand
Nathon, Tajlandia
od
$370,044
Oferujemy piękne i nowoczesne wille z panoramicznym widokiem na morze, taras i basen z wodą słoną nieskończoność, parking.Rezydencja oferuje całodobowy monitoring wideo, siłownię, centrum spa.Wyposażenie i wyposażenie w domu W pełni wyposażona kuchniaWyposażenie elektryczne (okap, kuchenka, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$92,511
Kompleks to 2 budynki z 787 apartamentami z 1 sypialnią.Cechy:lobbypomieszczenia wypoczynkoweklub fitnessZakończenie - 2. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$132,537
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 3 bloków, w środku których znajduje się basen i zieleń. Ponadto kompleks posiada salę fitness, strefy współpracy, lobby, pralnia, ogród na dachu, parking. Wszystkie apartamenty posiadają balkony i są w pełni umeblowane. Nieruchomość Freehold.Wyposa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$181,939
Każda willa jest wyposażona w prywatny basen, idealny do relaksu i wypoczynku. wille oferują przestronne obszary mieszkalne, zaprojektowane z nowoczesnym i open- plan. Te wille stanowią fantastyczną okazję do spokojnego stylu życia lub jako dom letniskowy.Wyposażenie:BezpieczeństwoParking sa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,48M
Kompleks składa się z 18 nowoczesnych luksusowych willi. Projekt obejmuje dwupiętrowe domy z 3-5 sypialniami.Cechy:tarasbasenparkingwindaodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 7 minutRobinson Lifestyle Thalang - 15 minutPhuket International Airport - 10 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$122,114
Rezydencja składa się z trzech siedmiokondygnacyjnych budynków z infrastrukturą skupioną na filozofii wolnego życia - spokojnego rytmu życia w harmonii z naturą.Kompleks posiada łącznie 285 jednostek różnych układów od studia do trzech apartamentów z sypialniami. Architektura i projekt proje…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Si Sunthon, Tajlandia
od
$199,859
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja do zainwestowania w mieszkanie w jednym z najbardziej obiecujących kurortów w Tajlandii z gwarantowaną rentownością!Dostępne urządzenia!Gwarantowany dochód w wysokości 5%!Wzrost cen rocznie: różnica w cenie po dostawie może osiągnąć 20- 30%.Momentum to wysoka koncentracja es…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$113,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Gwarantowany dochód z wynajmu 6% przez 3 lata!Ten nowoczesny kompleks mieszkalny, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao, oferuje komfortowe apartamenty i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów od 40 m kw do 14…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Tajlandia
od
$257,143
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowy apartament w otoczeniu zieleni i nowoczesnych udogodnień!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Poczucie przestrzeni i spokoju obejmuje LAKELANDS LAKELAVIEW RESIDENCES condominium w Phuket, gdzie nieograniczone niebo miesza się z spokojnymi wodami w w…
Agencja
DDA Real Estate
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$1,09M
Kompleks składa się z 8 nowoczesnych willi z 4 sypialniami.Cechy:tarasogródbasenparkingodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Jeden z najbardziej uroczych obszarów Phuket, Kamala oferuje doskonałą jakość życia. Z dużym rozwojem w okolicy w ostatnich latach, w okolicy znajduje się…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$323,789
Kompleks składa się z 14 jednopoziomowych willi z 3 sypialniami.Cechy:basen z tarasemsalonogródparkingZakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lamai Beach znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy, kilka kilometrów od plaży Chaweng. To jedna z najpopularniejszych pl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Tajlandia
od
$142,159
Idealna oferta dla tych, którzy marzą o spędzeniu zimy w Tajlandii ze swoją rodziną i rozważają spokojne i wygodne miejsce w centrum wyspy do życia.W rezydencji znajduje się duży basen o długości 35 metrów ze strefą dziecięcą, klub, siłownia, ogród, obszar współpracy, bezprzewodowy Internet,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$190,881
Uwięziony przez Champagne-gold dachy-top basen nieskończoności i ekspansywny Zatoka Tajlandii rozciągająca się po horyzoncie, każdego dnia na Edge Central Pattaya będzie uzupełniony z powietrzem, słońce wypełnione vistas, czy z basenu lub własnego prywatnego tarasu.Cechylounges lobbypokój so…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$184,713
Nowoczesny kompleks mieszkalny oferuje wybór wygodnych układów od studio do apartamentów z 3 sypialniami, jak również dobrą infrastrukturę - basen, siłownia, itp.Wyposażenie i wyposażenie w domu CCTV (nadzór wideo)24H BezpieczeństwoRecepcja / Obszar lobbyWspółpracująca przestrzeń / sala spot…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Phuket, Tajlandia
od
$158,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty nad morzem w Phuket • 200 m do plaży Surin • PrzedsprzedażKompleks mieszkalny Premium Biancana Surin Beach jest rzadkim formatem morza w jednym z najbardziej rzadkich miejsc w Phuket.Nadaje się do inwestycji, wynajmu i zamieszkania osobistego.📍 Phuket, Surin Beach - 200 metrów do…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$428,635
Niezwykłe przedsięwzięcie nieruchomości, które uosabia elegancję, luksus i bezproblemową mieszankę nowoczesnego życia z zapierającym dech w piersiach pięknem natury.Projekt składa się z 15 luksusowych willi, z których każda oferuje prywatny basen. Te wille są zaprojektowane, aby zapewnić dos…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$275,992
Nowoczesny kompleks mieszkalny 6 domów, każdy o powierzchni 390 m2. Są wille z 2 i 3 sypialniami do wyboru. Każda willa będzie miała basen 5x3 m, miejsce do grillowania z projektorem filmowym, plac zabaw i parking.Cechy mieszkania nowoczesne wnętrze z elementami stylu bohow pełni wyposażone …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$118,137
Wieża szczyci się zapierającymi dech w piersiach panoramami miasta Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island i Zatoki Syjamskiej. Te niezrównane widoki można w pełni docenić z bogatego 31. piętra basen nieskończoności, a także z 46. piętra stanu-of-the-art overhanging basen na dachu. Dodatkowe u…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$90,588
Miejsce, gdzie wewnętrzna harmonia łączy się z luksusem i komfortem.Na terytorium 3,8 ha każdy krok jest dotykiem natury. Ponad 8000 m2 terenów zielonych tworzy atmosferę żywej i bezpiecznej dżungli. To nie tylko miejsce do życia, to przestrzeń, gdzie zaawansowane technologie łączą się z dzi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$96,500
Projekt jest blisko autostrady i obiektów rozrywkowych. Projekt posiada 1-2 pokojowe apartamenty. Kompleks posiada również różne obszary rekreacyjne, w tym zielone ogrody i taras na dachu, 22-metrowy basen ze słoną wodą, piknik i barbecue, studio sztuki i rzemiosła, tory joggingowe, centrum …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tajlandia
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,05M
Oferujemy czteropiętrowe kamienice z basenem na dachu i panoramicznym widokiem na morze i góry.Rezydencja oferuje sklepy, restauracje, centra spa, usługi konsjerża-zegar.Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.Cechy mieszkania Parter: przestronny salon z salonem.Pierwsze piętro: trzy sypialnie z okn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Zespół mieszkaniowy Nue Evo Pattanakarn
Bangkok, Tajlandia
od
$112,140
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 32
🌟 Premium apartament w Bangkoku - krok do dochodu i komfortowe życie💰 Od 112,140 dolarów 124; Instalacje do końca 2028 roku 124; Dostawa do końca 2028 roku🏠 Turnkey apartamenty z wykończeniem, kuchnia, urządzenia i klimatyzacja🔥 3 Powody do wyboru projektu✅ Premia za cenę "odnushki" w Europi…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$143,256
Oferujemy apartamenty z balkonem.Rezydencja jest modelowana w kształcie dużego statku wycieczkowego i oferuje jogę i pilates obszarów, centrum spa, duży basen na dachu z barem, centrum medyczne, parking, zieleń, klub dla dzieci, na zewnątrz - ochrona zegara.Lokalizacja i pobliska infrastrukt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$1,03M
Obejmij świat luksusu w prestiżowej społeczności i odkryj piękno Koh Samui - gdzie każda chwila staje się świadectwem niezrównanego życia.Luksusowe wille są zaprojektowane z przemyślanym rzemiosłem i przestronnymi, otwartymi obszarami mieszkalnymi. Wyrafinowane wykończenia i wygodny układ tw…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Deweloper nazywa projekt "nowoczesnym tropikalnym", łącząc drewno z skalistymi teksturami, a wille są symbolem spokoju, ekologiczności i bogactwa. Każda willa będzie miała naturalną wentylację, białe towary, parking, basen i ogród. Kompleks posiada 3 rodzaje willi z 3-4 sypialniami do wyboru…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$706,168
Jest to uroczy mieszkalny Haven położony w samym sercu Phuket, oferując doskonałą mieszankę życia tropikalnego i nowoczesny komfort. Ten rozwój przedstawia zbiór starannie zaprojektowanych willi, z których każda stanowi istotę relaksującego luksusu na tle bujnego otoczenia wyspy. W willach z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$952,865
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rynek żywności morskiej - 3,3 kmPlaża Nai Harn - 4,2 kmPier wędrowny - 4.9 kmPrzylądek Promthep - 6.2 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$2,32M
Ta wyjątkowa rezydencja oferuje najwyższą w zupełności i jest zaprojektowana, aby zapewnić wspaniałe doświadczenie życiowe. Plan rozrzucania podłogi zapewnia dużą przestrzeń dla wszystkich swoich potrzeb, od przestronnych sypialni do eleganckich obszarów mieszkalnych. Każdy szczegół został s…
Agencja
TRANIO
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Willa Narana
Willa Narana
Willa Narana
Willa Narana
Willa Narana
Pokaż wszystko Willa Narana
Willa Narana
Thalang, Tajlandia
od
$942,813
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 516–539 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$302,203
Kompleks składa się z 4 luksusowych willi z 3-4 sypialniami.Każda willa posiada:pula nieskończonościbujny tropikalny ogródWyposażenie i wyposażenie w domu w pełni wyposażona kuchniaokna i drzwi przesuwne z aluminiumLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w okolicy Lamai Beach
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$5,83M
Oferujemy przestronne i nowoczesne wille z panoramicznym widokiem na morze, duże tarasy i baseny, saloniki i jacuzzi, ogrodów zielonych.Rezydencja jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jes…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Bangkok, Tajlandia
od
$243,860
Liczba kondygnacji 46
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$116,866
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Idealny wybór dla inwestycji i rezydencji długoterminowej! Dochód z 7%!Osprzęt!W pobliżu słynnych plaż!Ze względu na swoją lokalizację, jakość konstrukcji i poziom udogodnień, condominium jest doskonałą szansą inwestycyjną z możliwością wzrostu wartości i dochodów z wynajmu.SECRET GARDEN, kl…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Pattaya City, Tajlandia
od
$181,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Wyjątkowa okazja dla inwestorów: luksusowe apartamenty w samym sercu Jomtien z wysokim zyskiem!Wydajność wynajmu: do 8%Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Odległość od plaży: tylko 500 metrów!AKWAROS przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wszystkich rodzin. Oferuje udogodnienia dla wszy…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$222,027
Nowa rezydencja jest pierwszorzędnym, niskogórnym mieszkaniem z wyjątkową laguną, klubem i współpracującą przestrzenią w sercu Bang Tao.Projekt łączy nowoczesny design z naturalną estetyką. Kompleks obejmuje 3 budynki wykonane z materiałów wysokiej jakości z naciskiem na światło i przestrzeń…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$794,054
Oferujemy wille (trzy lub cztery sypialnie) z basenem, tarasami, salonikami, miejscami parkingowymi.Powierzchnia działki - od 418 m2 do 878 m2.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Oszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz i ciepłe morze lazur czeka w sercu Tajlandii t…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$217,225
Oferujemy domy z panoramicznym widokiem na las i góry.Rezydencja posiada basen o długości 25 metrów, zadaszony grill, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, kino na świeżym powietrzu, parking.Zakończenie działań w czerwcu 2024 r.Cechy mieszkania Parter: przestronny salon, w pełni wyposażona…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Phuket, Tajlandia
od
$637,403
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusowe apartamenty kondominium EDEN RESIDENCES w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!Jest to idealny wybór dla osób poszukujących stabilnego dochodu i komfortu.Osprzęt!50 metrów od plaży!Wyposażenie: bar, monitoring wideo, fitness, ogród, miejsce dla dzieci…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$678,415
Rezydencja oferuje widoki na morze i góry, baseny i wodospad, kawiarnię, bar i restaurację, ogrody, centrum fitness, podziemny parking, centrum spa i saunę, bezpieczeństwo wokół zegara.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 5%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Park wodny - 15 minutCent…
Agencja
TRANIO
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Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Pokaż wszystko Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,58M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 650 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wzgórze na baldachimPrywatny kompleks z 9 widokiem, przestronne i funkcjonalne wille, starannie zaprojektowane dla rodzin z dziećmi.Wille są idealnym wyborem i rozsądnym rozwiązaniem dla rezydencji rodziny długoterminowej w Phuket.Nie jest to kolejna nieruchomość kurortu, ale projekt premium…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,23M
Kompleks składa się z 13 dwupiętrowych luksusowych willi basenowych z funkcjonalnymi wzorami, luksusowymi wykończeniami i technologią cięcia krawędzi. Każda willa, zaprojektowana z w pełni funkcjonalną, dużą ilością przestrzeni użytkowej do przechowywania, życia i elastyczności, posiada 3- 5…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Tajlandia
od
$888,607
Projekt posiada wille z różnymi układami: 3- 6 sypialni i 4- 6 łazienek. Te wille są idealne dla rodzin i emigrantów szukających odosobnionego, spokojnego życia. Jest to 5- 20 minut jazdy do restauracji, plaż, sklepów, HeadStart i British School, które należą do wiodących szkół dla dzieci w …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$675,331
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z lobby i strefy współpracy, domu klubowego, basenów dla dorosłych i dzieci, sali fitness, sali jogi, parku, całodobowej ochrony.Każdy dom posiada 3 sypialnie, 4-5 łazienek, salon, jadalnię, kuchnię, magazyn, garderobę, tarasy, parking dla 2-3 samoch…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,965
Opcje wykończenia Gotowe
Ten nowoczesny kompleks znajduje się zaledwie 500 metrów od popularnej plaży Bang Tao, co czyni go doskonałą okazję inwestycji dla komfortowego życia.Kompleks składa się z siedmiu 7- piętrowych budynków, zaprojektowanych we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Wnętrza …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tajlandia
od
$292,952
Odkryj nowoczesne życie w jego najlepszych w stylowych kamienicach. Te przemyślane właściwości oferują doskonałą mieszankę komfortu i wygody, z dedykowanym terenowym parkingiem wraz z dużym parkingiem dla gości.Całodobowa ochrona i pełne usługi w zakresie zarządzaniaw pełni wyposażona siłown…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$271,446
W rezydencji znajduje się hotel, duży basen i bar, restauracja, centrum spa, centrum fitness, klub dziecięcy, sala konferencyjna, plaża.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści 6% gwarantowanych rocznych dochodów z wynajmu przez 5 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$156,228
Wspaniały kompleks na wschodnim wybrzeżu Phuket obejmuje kilka stref - 3 luksusowe wille, kamienice, 2 budynki mieszkalne, klub, hotel i marinę. 20-minutowa przejażdżka statkiem zabierze cię na odosobnioną wyspę, wyspę kokosową, zaledwie 500 metrów. Mieszkańcy i goście kompleksu będą mieli d…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$178,084
Apartament kompleks z widokiem na baseny i tropikalny ogród. Położony w samym sercu Phuket, zaledwie 850 metrów od Catch Beach Club. Wyjątkowy kompleks charakteryzuje elegancja projektowania i spokój natury.Każdy apartament posiada 1-2 sypialnie, salon / jadalnia, oddzielną kuchnię, 1-2 łazi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$236,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Nowa ultraluksusowa nieruchomość łączy najwyższy krajobraz i społeczność tożsamości, jest to połączenie komfortu i naturalności, która harmonizuje ze stylem życia, o którym zawsze marzyłeś. Kompleks ten jest doskonale zintegrowany w najwyższym obszarze jako minimalistyczny projekt architekto…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$422,468
Nowy kompleks mieszkalny składa się z 7 dwupiętrowych willi, z których każdy posiada prywatny basen, ogród i parking. Można kupić pełny pakiet mebli.Położony wśród ponadczasowego piękna naturalnych drzew tekowych, domy te oferują spokojne rekolekcje, gdzie nowoczesna elegancja łączy się z sp…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tajlandia
od
$675,639
Kompleks oferuje 17 willi z basenem 3x8 m, ogrody i parkingi na 2 samochody. Projekt droga 8 m szerokości.Każda willa posiada pokój dzienny / obiadowy z otwartą kuchnią, 3 sypialnie, 4 łazienki, 2 wanny zewnętrzne, pokój serwisowy i magazyn.Korzyści 2 lata gwarancji na naprawy domu i sprzętu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$91,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$153,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomt…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$360,485
Projekt premium od znanego dewelopera w Pattaya. Rezydencja jest 56- piętrowym budynkiem z 548 apartamentami. Wszystkie apartamenty są wykończone, z wbudowanym sprzętem, hydrauliką i klimatyzacją. Kompleks posiada wszystkie niezbędne infrastruktury do komfortowego wypoczynku i życia, w tym n…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,894
Opcje wykończenia Gotowe
Ready- to- przenieść apartamenty z meblami i urządzeniami w kompleksie hotelowym Laya Resort & Radisson Blu.Laya Resort & Radisson Kompleks hotelowy Blu znajduje się na granicy Parku Narodowego Sirinat, 350 metrów od plaży Layan.Sklepy, kawiarnie, restauracje, centrum handlowe Porto de Phuke…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$269,824
Projekt to unikalny projekt mieszankowy położony na jednej z najpiękniejszych plaż Phuket - Mai Khao. Projekt ma powierzchnię 88000 m2, a jego powierzchnia wynosi prawie 600 metrów. Rozwój oferuje 5-gwiazdkowy hotel standardowych jednostek z wielu obiektów, takich jak restauracja przy plaży,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$613,657
Odkryj niezrównane doświadczenie życia w sercu Lamai. Zespół składa się z 8 willi z 4 sypialniami. Każda willa posiada garaż, basen, taras i balkony.Cechy:bezpieczeństwo wokół zegarausługi conciergeścieżki spaceroweterytorium krajobrazuplac zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces in one of the most popular areas of Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$397,798
Kompleks składa się z 6 willi, łączących nowoczesny i tropikalny design.materiały wysokiej jakościbujny ogródparking dla 2 samochodówzadaszony taraspula nieskończonościZakończenie - 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 5 minutSupermarket - 5 minutSzpital międzyn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$854,309
Oferujemy nowoczesne wille tropikalne z basenem o powierzchni 41 m2, tarasy, garaże.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo w kuchniUrządzenia BoschLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 12 minutKlub golfow…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Phuket, Tajlandia
od
$2,37M
Kiara Reserve to luksusowy, markowy rozwój mieszkalny obejmujący wille i apartamenty w Layan Bay - kompleks wypoczynkowy i wypoczynkowy na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Rezydencja znajduje się na oceanicznym zboczu i ma dużą powierzchnię ziemi.Urządzeniabasencentrum fitnessklubparkingo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$1,43M
Kompleks składa się z 15 luksusowych willi z widokiem panoramicznym, prywatnych basenów, tarasów i zadaszonych miejsc parkingowych.Projekt obejmuje:bezpieczeństwo wokół zegaraklub golfowysala gimnastycznaspaKids 'clubkort tenisowykluby plażowerestauracjeLokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$829,517
Odkryj rezydencję, gdzie luksus harmonizuje z naturą. Znajdź spokój otoczony bujną zielenią, górami i spokojnym Bang Niew Dam Reservoir. Wdychać najświeższe powietrze z najwyższej jakości powietrza.Żyć w nowoczesnych pomieszczeniach przeznaczonych dla komfortu, w tym wewnątrz i na zewnątrz. …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$143,534
Luksusowe high- rise condominium znajduje się w centrum plaży Jomtien. Daje kupującym ultrastylową architekturę, w połączeniu z wysoce pożądane funkcje stylu życia, które zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać ten ośrodek plażowy stylu rozwoju. Korzystaj z pa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$567,819
Kolekcja współczesnych willi basenowych zagnieżdżonych w sercu Lamai, wzniesionych na wzgórzu pośród natury. Z panoramicznym widokiem i pogodną atmosferą, ta nieruchomość wyróżnia się jako jedyny projekt willi basenowej w Samui z unikalnym wodospadem i strumieniem płynącym przez cały rozwój.…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$986,785
Nowy ekskluzywny kompleks willi w stylu tropikalnym. Każdy z nich posiada basen, ogród i parking. Kompleks mieszkalny powstanie w dwóch fazach:Faza 1 o powierzchni 9948 m2 obejmuje 5 willi typu A, 3 willi typu B, 1 willi typu CFaza 2 o powierzchni 8279 m2 obejmuje 12 willi typu CCechy mieszk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$225,369
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, 40-meter- długi basen z malowniczym widokiem, jacuzzi i taras słoneczny, basen dla dzieci, salon i współpraca, sala gimnastyczna, łaźnia parowa, ogród na dachu, ochrona na dachu, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Klim…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$86,886
Kompleks jest definicją nowego stylu życia, który łączy technologię i naturalne zielone przestrzenie dla zrównoważonego życia.Cechy:LobbySalon posiedzeńBasenKokuchniObszar współpracyPralniaLounge biblioteki Open- airPokój gierSpaBarSalon imprezSiłowniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Ni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$617,768
Zanurz się w atmosferze Luksusowej Fazy 4. Kompleks nowoczesnych willi z basenem, położony w samym sercu Phuket. Te wille łączą minimalistyczną architekturę, eleganckie dachy cedrowe i wysokie okna obrazu, aby stworzyć lekkie i przestronne wnętrze przypominające starożytnych tradycji azjatyc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$381,651
Wille i domy z nowoczesnymi wnętrzem, zbudowane z przyjaznych środowisku technologii i materiałów wysokiej jakości. Te wille uosabiają idealną równowagę między tropikalnym spokojem a współczesnym wyrafinowaniem.Kluczowe cechy właściwości:11 designerskich willi oferujących niezrównaną prywatn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Phuket, Tajlandia
od
$199,257
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni i nowoczesnych obiektów. Mieszkanie od Inwestora! Sprzedaż na podstawie umowy o pracę!Osprzęt!Pełne wyposażenie!Doświadcz pełnego komfortu i spokoju w Canvas, gdzie każdy róg jest przeznaczony do rozkoszowania się zmys…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Willa Botanica Ocean Valley
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$2,14M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Botanica Ocean Valley to projekt luksusowych willi z basenem zaprojektowanym przez jednego z bardzo udanych twórców willi w Phuket. Kompleks znajduje się w Choeng Thale, dystrykt Thalang, Phuket 83110, w pobliżu przystani Ao Por Grand Marina. Na terenie kompleksu znajduje się 9 wspania…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$495,126
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$702,776
Kompleks obejmuje 19 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na morze.basenogródbezpieczeństwo wokół zegarausługi conciergewidok na morzeWyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKabina i urządzenia kuchenneOgrzewacz wodyKorzyści Zapotrzebowanie na wynajęte jednostki jest wysokie, a ceny cz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$100,332
Kompleks znajduje się 400 metrów od plaży Nai Yang i jest jednym z najlepszych projektów w okolicy. Kompleks posiada łącznie 6 siedmiokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, a także oddzielny budynek parkingowy. Projekt oferuje 814 apartamentów różnego rodzaju:28 m ² - 1 sypialnia35 m ² - 1 s…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$477,974
Wyjątkowy kompleks z przestronnym wspólnym obszarem, 2 penthouses i 13 oddzielnych willi. Znajdziesz tu bezpieczne przestrzenie dla dzieci, sklep, kawiarnię i całą infrastrukturę do rekreacji.Projekt obejmuje:parkkawiarniaparkingobiekty sportoweplac zabaw dla dziecibezpieczeństwoprzechowywać…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$364,288
Ostateczny cel premium przy plaży w Phuket, gdzie luksus i komfort spotkać. Oszałamiające apartamenty oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze, przestronne plany pięter, a wszystkie sypialnie wyposażone są w łazienki dla prawdziwie pobłażliwe doświadczenie. Doskonała mieszanka pr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,95M
Doświadcz luksusu boso w jego najlepszych w sercu Bangtao w wielkim "Origin Resort World Phuket" luksusowego centrum w strefie plaży Phuket. Odkryj znakomitą luksusową willę "BALCO" zagnieżdżoną w tej prestiżowej lokalizacji.Ciesz się romantycznym widokiem na basen i korzystać z pawilonu na …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$597,770
Business class wille z panoramicznymi oknami i prywatnymi basenami zaledwie 5 minut od Choeng Mon Beach w Samui.Projekt obejmuje 3 rodzaje willi z widokiem na morze z 3-4 sypialniami i 4 łazienkami: Cliff (2 piętra), Bay (2 piętra), The Flat (1 piętro). W głównej sypialni znajduje się przest…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Karon, Tajlandia
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Proj…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$247,504
Enigma Residence jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, gdzie komfort i jakość są połączone z zaawansowanymi technologiami, spełnia.Cechyapartamenty z widokiem na morzerozsądne układySystem "Smart Home"nowoczesny design i wysokiej jakości materiałylobby i odbiórparking podziemnyobszar współp…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$243,613
Prywatne osiedle mieszkalne 6 identycznych willi, położony w samym sercu zachowanego, spokojnego i naturalnego środowiska, w bujnym gaju kokosowym Na Mueang, na południu Koh Samui. Każda willa jest zbudowana na jednym poziomie, z układem zapewniającym pełną prywatność, w spokojnym i autentyc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$1,27M
Jednostki ogółem: 9 williRozmiar terenu: Od 509.91 do 779.08 m2Powierzchnia zabudowy: 403.7 - 485.25 m2Sypialnie: 3 sypialnie i 4 łazienkiWielkość basenu: 4.20 x 10 metrówSpółka zarządzająca wspólnym obszaremWspólne centrum fitnessPakiet mebli - 62,000 euro (dla willi z 4 sypialniami 70 000 …
Agencja
TRANIO
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Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Pokaż wszystko Willa The Priva Golf Course
Willa The Priva Golf Course
Kathu, Tajlandia
od
$980,435
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 532–817 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Gwarancja dochodu O kompleksie: Wille oferują 5 sypialni, w tym przestronną główną sypialnię z tarasem, łazienkę i miejsce do pracy. Duży salon wyposażony jest w panoramiczne okna, jadalnię i europejską kuchnię. Dodatkowy salon znajduje się na niższym poziomie. Kompletne wysokiej jakości wyk…
Agencja
Tumanov Group
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$305,287
Witamy w Samui Paradise Villas, uroczej oazie mieszkalnej zagnieżdżonej w spokojnym Bangpor Soi 5, na dziewiczych brzegach Koh Samui. Ten ekskluzywny projekt rezydencji składa się z 11 willi, z których każda skrupulatnie zaprojektowana jest do zaoferowania zwierzchnictwa luksusu mieszkająceg…
Agencja
TRANIO
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Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Phuket, Tajlandia
Cena na zgłoszenie
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille z wieloma udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą!Potencjalna wydajność wynajmu: - 6%!Minimalistyczny projekt premium w stylu tropikalnym!Meble i dekoracje: w pełni wyposażona kuchnia (okno, lodówka, kuchenka, kaptur), wbudowane szafy, łazienka, spiżarnia.MONO Champaca - e…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$9,66M
Kompleks składa się z 61 ekskluzywnych dwupiętrowych willi (2- 4 sypialnie) z panoramicznym widokiem na Zatokę Tajlandzką. Te tropikalne wille są harmonijnym połączeniem uroczej tradycyjnej tajskiej estetyki i współczesnej architektury. Każdy dom obejmuje duże otwarte przestrzenie, balkony, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,34M
Oferujemy luksusowe wille z basenem, jacuzzi, miejsca parkingowe dla 2 samochodów, odkryty salon, tropikalne ogrody z wodospadami.Place - od 550 m ² do 940 m ².Cechy mieszkania W każdym domu znajduje się salon z jadalnią, kuchnia open- plan oraz dostęp do ogrodu i basenu, pralnia, przechowal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$70,309
Kompleks składa się z 4 budynków i posiada bogatą infrastrukturę:lobbykawiarniapranieKids 'clubbibliotekabasenyBasen dla dziecijacuzzikinoogródLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 700 metrów od stacji metra
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tajlandia
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchn…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,953
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 32–69 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks premium składa się z 24 pięter i znajduje się w dzielnicy Jomtien, 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - plaży Jomtien, co pozwoli ci cieszyć się wspaniałymi widokami na Zatokę Tajlandzką i miasto, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowe życie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
112,201
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$511,587
Elitarny kompleks mieszkalny łączący harmonię z naturą i nowoczesnym komfortem. Projekt składa się z 6 willi z własnym basenem i parkingiem na 2 samochody. Istnieją opcje z 3 i 4 sypialnie. Przestronne, jasne wnętrza z panoramicznym glazury dopasowane organicznie do tropikalnego krajobrazu. …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
The Tales jest jednogłośną kolekcją 13 jednopiętrowych willi z basenami w najbardziej pożądanej lokalizacji w Phuket.Cechy:przestronne luksusowe wille z 3 sypialniami i prywatnymi basenamiodkryty salon przy basenieprzestronne strefy życia - jadalnia z w pełni wyposażone kuchniedwuosobowy pok…
Agencja
TRANIO
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Tajlandii

Jakie dokumenty muszą przygotować obcokrajowcy, aby kupić mieszkanie w nowych projektach deweloperskich w Tajlandii?

Osoby fizyczne muszą mieć ważny paszport w celu zakupu nieruchomości w Tajlandii od dewelopera. Jeśli obiekt jest nabywany w imieniu osoby prawnej, wymagane będą dane firmy i dokumenty założycielskie.

Czy obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości w nowych budynkach w Tajlandii?

Tak, cudzoziemcy mogą kupować nowe nieruchomości. Jedyne ograniczenie: nie więcej niż 49% powierzchni mieszkalnej można kupić w nowym budynku mieszkalnym w Tajlandii. Pozostałe 51% można kupić na wynajem.

Czy pozwolenie na pobyt jest dostępne przy zakupie mieszkania w Tajlandii w nowym budynku za cenę od dewelopera?

Zezwolenie na pobyt jest wydawane na zakup nieruchomości od 320 tysięcy dolarów. Dokument wydawany jest na okres do 20 lat.

Jakie są najlepsze rejony do zakupu nowej nieruchomości w Tajlandii?

Region centralny, ze stolicą w Bangkoku, jest dobrym miejscem do zamieszkania na stałe. Jeśli chodzi o kupno mieszkania na wynajem, warto rozważyć Phuket i Koh Samui. Są to luksusowe kurorty, do których turyści przyjeżdżają na wakacje na plaży przez cały rok, nowe projekty rozwojowe w Tajlandii.
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