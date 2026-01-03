Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Nieruchomości komercyjne

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Tajlandia

Bangkok
Nieruchomości komercyjne 148 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 148 m²
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 148 m²
Solidny deweloper oferuje nowoczesną komercyjną przestrzeń o powierzchni 148 m2, idealną do …
$28
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 460 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 460 m²
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 460 m²
Przestronne pomieszczenie handlowe o powierzchni prawie 460 m2 oferuje unikalne możliwości z…
$23
za miesiąc
Fabryka i magazyn do wynajęcia przy Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Tajlandia. w Nakhon Pathom, Tajlandia
Fabryka i magazyn do wynajęcia przy Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Tajlandia.
Nakhon Pathom, Tajlandia
Powierzchnia 14 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Do wynajęcia fabryka i magazyn z akademikiem dla pracowników przy Phetkasem Road, Sam Phran,…
$41,465
za miesiąc
Budynek biurowy Kronos Sathorn, biuro do wynajęcia przy Sathorn Road, Bangkok, Tajlandia. w Bangkok, Tajlandia
Budynek biurowy Kronos Sathorn, biuro do wynajęcia przy Sathorn Road, Bangkok, Tajlandia.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 22 481 m²
Liczba kondygnacji 27
Budynek biurowy Kronos Sathorn, biuro do wynajęcia przy Sathorn Road, Bangkok, Tajlandia, w …
$33
za miesiąc
AIA Capital Center, biuro do wynajęcia w dzielnicy Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Tajlandia. w Bangkok, Tajlandia
AIA Capital Center, biuro do wynajęcia w dzielnicy Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Tajlandia.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 54 000 m²
Liczba kondygnacji 34
Budynek AIA Capital Center, biuro do wynajęcia w dzielnicy Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, …
Cena na żądanie
Budynek Unilever House, powierzchnia biurowa do wynajęcia w pobliżu Central Rama 9, Bangkok, Tajlandia. w Bangkok, Tajlandia
Budynek Unilever House, powierzchnia biurowa do wynajęcia w pobliżu Central Rama 9, Bangkok, Tajlandia.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 3 107 m²
Liczba kondygnacji 12
Budynek Unilever House, biuro do wynajęcia w pobliżu stacji MRT Rama 9 i domu towarowego Cen…
$24
za miesiąc
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra w Ban Prem Ruethai, Tajlandia
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra
Ban Prem Ruethai, Tajlandia
Powierzchnia 9 000 m²
Liczba kondygnacji 14
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, S…
Cena na żądanie
Hotel w Bangkok, Tajlandia
Hotel
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 77
Liczba kondygnacji 9
$56,405
za miesiąc
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi w Pak Kret District, Tajlandia
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi
Pak Kret District, Tajlandia
Powierzchnia 11 m²
Liczba kondygnacji 15
Central Plaza Chaengwattana office building, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret…
Cena na żądanie
CentralwOrld Offices Building, biuro do wynajęcia w sercu Bangkoku w Tajlandii. w Bangkok, Tajlandia
CentralwOrld Offices Building, biuro do wynajęcia w sercu Bangkoku w Tajlandii.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 9 m²
Liczba kondygnacji 45
CentralwOrld Offices Building, biuro do wynajęcia w sercu Bangkoku. Obok domu towarowego Cen…
$33
za miesiąc
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa w Bangkok, Tajlandia
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 313 m²
Liczba kondygnacji 23
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachon…
Cena na żądanie
G Tower, klasa A do wynajęcia powierzchnia biurowa w dzielnicy Rama 9 - Ratchadaphisek, Bangkok, Tajlandia. w Bangkok, Tajlandia
G Tower, klasa A do wynajęcia powierzchnia biurowa w dzielnicy Rama 9 - Ratchadaphisek, Bangkok, Tajlandia.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 36
Biuro G Tower, klasa A do wynajęcia w dzielnicy Rama 9 - Ratchadaphisek, niedaleko MRT Rama …
$28
za miesiąc
Ninth Towers Grand Rama 9, powierzchnia biurowa do wynajęcia w dzielnicy Rama 9, Bangkok, Tajlandia. w Bangkok, Tajlandia
Ninth Towers Grand Rama 9, powierzchnia biurowa do wynajęcia w dzielnicy Rama 9, Bangkok, Tajlandia.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 36
Powierzchnia biurowa do wynajęcia Ninth Towers Grand Rama 9 znajduje się pod adresem Rama 9,…
Cena na żądanie
Budynek Ritratana, biuro do wynajęcia w okolicy Ramkhamhaeng, w pobliżu linii pomarańczowej, Ramkhamhaeng 12. w Bangkok, Tajlandia
Budynek Ritratana, biuro do wynajęcia w okolicy Ramkhamhaeng, w pobliżu linii pomarańczowej, Ramkhamhaeng 12.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 7
Budynek Ritratana, biuro do wynajęcia w dzielnicy Ramkhamhaeng, w pobliżu linii pomarańczowe…
$12
za miesiąc
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam w Bangkok, Tajlandia
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 38
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT…
Cena na żądanie
140 Wireless, Powierzchnia biurowa do wynajęcia w pobliżu Lumpini Park Bangkok, Tajlandia. w Bangkok, Tajlandia
140 Wireless, Powierzchnia biurowa do wynajęcia w pobliżu Lumpini Park Bangkok, Tajlandia.
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 24 000 m²
Liczba kondygnacji 22
Budynek biurowy 140 Wireless, biuro do wynajęcia w rejonie Wireless Road i Sarasin Road, Ban…
$28
za miesiąc
