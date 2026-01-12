Kompleks mieszkalny THE MOMENTUM

Wyjątkowa okazja do zainwestowania w mieszkanie w jednym z najbardziej obiecujących kurortów w Tajlandii z gwarantowaną rentownością!

Dostępne urządzenia!

Gwarantowany dochód w wysokości 5%!

Wzrost cen rocznie: różnica w cenie po dostawie może osiągnąć 20- 30%.

Momentum to wysoka koncentracja estetyki i innowacyjnych technologii w otoczeniu lasów deszczowych i obszarów chronionych z dostępem do 3 doskonałych plaż.

Wyposażenie: basen, plac zabaw dla dzieci i klub, boisko sportowe, siłownia, centrum zdrowia, kawiarnie i restauracje. spa, apteka, bank, monitoring wideo.

Lokalizacja:

- w ciągu 10 minut jazdy znajduje się kilka popularnych plaż, w tym takich odwiedzanych wybrzeży krajobrazu, takich jak Patong, Kamala i Surin;

- 35 minut do głównego centrum handlowego miasta samochodem;

- do parku wodnego Blue Tree 20 minut stąd;

- 15 minut transferu na lotnisko międzynarodowe.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.