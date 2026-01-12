  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Si Sunthon
  4. Kompleks mieszkalny THE MOMENTUM

Kompleks mieszkalny THE MOMENTUM

Si Sunthon, Tajlandia
od
$199,859
27.01.2026
$200,642
27.03.2025
$150,852
;
26
ID: 22445
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Si Sunthon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Wyjątkowa okazja do zainwestowania w mieszkanie w jednym z najbardziej obiecujących kurortów w Tajlandii z gwarantowaną rentownością!
Dostępne urządzenia!
Gwarantowany dochód w wysokości 5%!
Wzrost cen rocznie: różnica w cenie po dostawie może osiągnąć 20- 30%.
Momentum to wysoka koncentracja estetyki i innowacyjnych technologii w otoczeniu lasów deszczowych i obszarów chronionych z dostępem do 3 doskonałych plaż.
Wyposażenie: basen, plac zabaw dla dzieci i klub, boisko sportowe, siłownia, centrum zdrowia, kawiarnie i restauracje. spa, apteka, bank, monitoring wideo.
Lokalizacja:
- w ciągu 10 minut jazdy znajduje się kilka popularnych plaż, w tym takich odwiedzanych wybrzeży krajobrazu, takich jak Patong, Kamala i Surin;
- 35 minut do głównego centrum handlowego miasta samochodem;
- do parku wodnego Blue Tree 20 minut stąd;
- 15 minut transferu na lotnisko międzynarodowe.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Si Sunthon, Tajlandia

