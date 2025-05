Kompleks mieszkalny

Wyjątkowa okazja dla inwestorów: luksusowe apartamenty w samym sercu Jomtien z wysokim zyskiem!

Wydajność wynajmu: do 8%

Dostępne urządzenia!

Pełne wyposażenie!

Odległość od plaży: tylko 500 metrów!

AKWAROS przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wszystkich rodzin. Oferuje udogodnienia dla wszystkich grup wiekowych. Tutaj można aktywnie spędzić czas lub cieszyć się momentami pokoju, tworząc niezapomniane wspomnienia rodzinne.

Wyposażenie: parking, basen, fitness, współpraca, ochrona 24 / 7, WiFi, sauna, restauracja i bar, park / ogród, plac zabaw i klub, pralnia, zadaszony parking.

Lokalizacja:

- 500 metrów do plaży Jomtien;

500 metrów do Jomtien Gotowane rynku żywności

1,5 km do parku publicznego Soi Chaiyapruek 4

- 2 km do przedszkola

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.