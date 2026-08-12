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Wille na sprzedaż w Tajlandia

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2 152 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
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Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie nowej, jednopoziomowej willi w nowoczesnym stylu tropikalnym - harmonijne połąc…
$594,450
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UndersunEstate
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
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Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$289,110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luksusowe życie w sercu przylądka YamuPołożony w prestiżowej Półwysep Cape Yamu, 5-pokojowa …
$7,64M
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luksusowe życie w sercu przylądka YamuPołożony w prestiżowej Półwysep Cape Yamu, 5-pokojowa …
$7,64M
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Agencja
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Położony w cichej enklawie Sai Taan Estate w pożądanej dzielnicy Phuket Bang Tao, Sai Taan E…
$2,06M
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Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 424 m²
Wyobraź sobie budzenie się do imponujących widoki botaniczne z prywatnej luksusowej willi, p…
$1,30M
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Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 455 m²
Przestronny willa z 4 sypialniami i basenem w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!Wyjątkowa okazj…
$1,45M
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Położony w cichej enklawie Sai Taan Estate w pożądanej dzielnicy Phuket Bang Tao, Sai Taan E…
$2,06M
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Położony w cichej enklawie Sai Taan Estate w pożądanej dzielnicy Phuket Bang Tao, Sai Taan E…
$2,06M
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Agencja
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Willa 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa z basenem i najemcą w Rawai, Phuket!Sprzedane od właściciela!Rzadka okazja, aby kupić …
$157,623
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 424 m²
Wyobraź sobie budzenie się do imponujących widoki botaniczne z prywatnej luksusowej willi, p…
$1,30M
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Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luksusowe życie w sercu przylądka YamuPołożony w prestiżowej Półwysep Cape Yamu, 5-pokojowa …
$7,64M
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Agencja
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Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 424 m²
Wyobraź sobie budzenie się do imponujących widoki botaniczne z prywatnej luksusowej willi, p…
$1,30M
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Agencja
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Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 1
Boutique kompleks 16 nowoczesnych willi z 3-4 sypialniami w Pru Jampa
$425,000
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Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz uosobienia elegancji i komfortu w tej luksusowej dwupiętrowej willi o powierzchni …
$884,114
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Agencja
UndersunEstate
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA - Bang Tao / Cherng TalayUkończył 3- Sypialnia nowoczesny basen Villa - w pełni umeblo…
$913,148
VAT
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Willa 5 pokojów w Phuket, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Phuket, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest nowoczesny dom w kompleksie falistym z rozwiniętą infrastrukturą w jednym z…
$477,440
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Agencja
UndersunEstate
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Willa 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 423 m²
Liczba kondygnacji 2
Te wille w Manica, Bangtao charakteryzują się prostotą i elegancją. W willach znajdują się p…
$912,000
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Willa 5 pokojów w Phuket, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Phuket, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Agencja
UndersunEstate
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Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 472 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 sypialniami i 5 łazienkami w kompleksie Aya Luxury Pool Villa Villa zajmuje 2,5 pi…
$1,11M
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Willa w Si Sunthon, Tajlandia
Willa
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 428 m²
Amber Chamber to luksusowa okolica willi przy basenie Hillside w centrum Phuket, zaprojektow…
$987,675
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 441 m²
Piętro 1/1
Nowy kompleks willi w stylu Balinese znajduje się w "zielonym" obszarze Layyan, w otoczeniu …
$1,18M
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
GLORY Pattaya to luksusowy kompleks willi położony na przedmieściach Pattaya na drodze 7, kt…
$1,33M
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Willa w mab fakthxng, Tajlandia
Willa
mab fakthxng, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1/1
Onepiętrowy dom z basenem w miejscowości Baan Dusit Pattaya Lake jest drugim projektem dewel…
$355,796
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Willa w Na Kluea, Tajlandia
Willa
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 11
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 4
4 - piętrowy dom znajduje się w obszarze Naklua w odległości spaceru od najczystszej i najba…
$889,490
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
$333,398
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 3
Idealnie położony na spokojnym wzgórzu w pobliżu Patong, Tri Trang i Paradise plaże, oferują…
$1,01M
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Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 1
Babciu. Villa to ekskluzywny butikowy rozwój obejmujący tylko cztery luksusowe prywatne will…
$548,000
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Maksymalny komfort czeka w tej oszałamiającej 3-sypialni, 3-łazienkowej willi w Pattaya - Hu…
$386,515
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 5 pokojów w Sakhu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
O projekcie: To kolekcja 10 dwupiętrowych willi na zachodnim zboczu wzgórza, otoczona parkie…
$2,02M
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Agencja
UndersunEstate
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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