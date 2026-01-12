  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny CAPRI RESIDENCE

Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$151,875
27.01.2026
$151,875
3.06.2024
$128,187
;
7
ID: 19872
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Wioska
    Ban Bang Thao

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
  • Opcje wykończenia
  • Liczba kondygnacji
Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Русский Русский

Inwestycje to atrakcyjny przedmiot!

Nowoczesny apartament z gwarantowanym dochodem z wynajmu do 11,5%!

Osprzęt!

Plaża, 850m!

CAPRI Residence Residence kompleks mieszkalny w sercu życia na wyspie, w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc na wyspie.

Wyposażenie: lobby, basen, bar przy basenie, tereny rekreacyjne, fitness, plac zabaw dla dzieci, parking.

Lokalizacja:

Catch Beach Club, 850m

- plaża, 850m; - Mall Porto de Phuket, 5 km;

- Zakupy ulicy Boat Avenue, 3 km.

* Koszt wskazany jest na 04.06.2024. * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Ban Bang Thao, Tajlandia

Inne kompleksy
