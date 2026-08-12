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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tajlandia

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98 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 82 m² w Sakhu, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 82 m²
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$313,071
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Nieruchomości komercyjne 52 m² w Sakhu, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$198,533
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Agencja
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
3-Storey Commercial Building for Sale - Prime Business Location on Thappraya Road, PattayaOd…
$263,247
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Gotowy biznes w Na Chom Thian, Tajlandia
Gotowy biznes
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowe 4 Sypialnie Pool Villa in Na Jomtien na sprzedaż - Ten wspaniały 4-sypialnia, 5-ła…
$1,24M
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Agencja
PLC Real Estate
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4-gwiazdkowy luksusowy hotel na sprzedaż, 224 pokoje, w dzielnicy biznesowej, Sukhumvit Road, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu centrum handlowego Emsphere. w Bangkok, Tajlandia
4-gwiazdkowy luksusowy hotel na sprzedaż, 224 pokoje, w dzielnicy biznesowej, Sukhumvit Road, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu centrum handlowego Emsphere.
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 224
Powierzchnia 24 000 m²
Liczba kondygnacji 30
4-gwiazdkowy luksusowy hotel na sprzedaż, 224 pokoje, w dzielnicy biznesowej, Sukhumvit Road…
$70,66M
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Nieruchomości komercyjne w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Karon, Tajlandia
KAT6906 Nowy Hotel na sprzedaż! Znajduje się w doskonałej lokalizacji na placu 15 Rai (8.78…
$7,99M
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Nieruchomości komercyjne w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
PAT6347 Przytulny i mały kompleks hotelowy, z 17 pokojami, gdzie każdy gość będzie czuł się…
$1,20M
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Nieruchomości komercyjne 83 m² w Ban Bang Ku, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 83 m²
Ban Bang Ku, Tajlandia
Powierzchnia 83 m²
KOH22884 Wykaz przestrzeni handlowejTen komercyjny plac jest rzadką okazją do zabezpieczeni…
$339,394
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Nieruchomości komercyjne 116 m² w Thalang, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 116 m²
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 116 m²
MAI22607 Ta unikalna nieruchomość oferuje wyjątkową okazję dla osób poszukujących przestron…
$485,290
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Hotel Near Walking Street South PattayaTen hotel położony jest w południowej części Pattaya,…
$1,67M
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Agencja
PLC Real Estate
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4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko Samui w Tajlandii. w Surat Thani, Tajlandia
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko Samui w Tajlandii.
Surat Thani, Tajlandia
Powierzchnia 28 000 m²
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko S…
$40,34M
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Nieruchomości komercyjne 230 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 230 m²
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
RAW3596 Cena zaczyna się od 14,49 miliona Baht!Urocza architektura nowego kompleksu elitarn…
$438,375
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Nieruchomości komercyjne 421 m² w Choeng Thale, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 421 m²
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 421 m²
BAN22765 Rzadki dom wielofunkcyjny przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą idealnej r…
$1,21M
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Nieruchomości komercyjne w Bang Nai Si, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Bang Nai Si, Tajlandia
PHA5587 Ten butikowy kurort nad morzem oferuje zaledwie sześć ekskluzywnych willi w bujnej …
$14,85M
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Gotowy biznes w Khao Chi Chan, Tajlandia
Gotowy biznes
Khao Chi Chan, Tajlandia
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Resort Business for Sale w Bangsaray - Ten 13-pokojowy ośrodek jest nadal aktywnie uruchomio…
$607,836
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 36
Liczba łazienek 36
Budynek handlowy 36 Pokoje na sprzedaż w Central PattayaTa gościnność biznesowych możliwości…
$1,70M
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Agencja
PLC Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 202 m² w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 202 m²
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
KAT7296 To budynek położony w dzielnicy handlowej Kata. Na trzech piętrach są:3 apartamenty…
$363,636
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Nieruchomości komercyjne 658 m² w Rawai, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 658 m²
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 12
Powierzchnia 658 m²
NAI5244 Luksusowy Apart- Hotel z 12- 13 Luksusowe pokoje i duży parking, ogród, basen, itp.…
$1,97M
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Nieruchomości komercyjne w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Karon, Tajlandia
Sypialnie 9
KAR6864 Piękny hotel na sprzedaż w pobliżu Karon Beach!ChanoteLicencja hotelowa21 pokoi (w …
$1,22M
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Nieruchomości komercyjne 71 m² w Chalong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 71 m²
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 71 m²
CHA6333 Odkryj rzadką okazję do posiadania wszechstronnego budynku handlowego w Chalong. Id…
$140,531
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Nieruchomości komercyjne w Takua Pa, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne
Takua Pa, Tajlandia
FA5533 Ten wysoki standard hotel na wyspie Ko Kho Khao oferuje niezrównany luksus i wygodę.…
$4,85M
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Nieruchomości komercyjne 450 m² w Karon, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 450 m²
Karon, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 450 m²
KAR6062 Świetna okazja, by przedstawić swoich klientów. Restauracja ta działa od 8 lat w ba…
$1,33M
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Pensjonat na sprzedaż Pratumnak Hill Pattaya Ten pensjonat na sprzedaż w Pratumnak Hi…
$288,722
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 63
Liczba łazienek 63
Nowoczesny hotel na sprzedaż South Pattaya Inwestycja Szansa Ten nowoczesny hotel na sprzeda…
$4,25M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 195
Liczba łazienek 127
Hotel 195 Pokoje z ziemią na sprzedaż Pattaya Naklua AreaTen hotel 195 pokoi z ziemią na spr…
$10,10M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Luksusowy basen Villa Near the Beach for Sale on Pratumnak Hill, Pattaya (Tylko 100 metrów o…
$1,37M
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Agencja
PLC Real Estate
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Nieruchomości komercyjne 144 m² w Pa Tong, Tajlandia
Nieruchomości komercyjne 144 m²
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 9
Powierzchnia 144 m²
PAT6448 Hotel na sprzeda?, w centrum rozwiniêtej infrastruktury. W odległości spaceru, wiel…
$1,50M
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30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters w Bangkok, Tajlandia
30-storey office building for sale in Bangkok, Thailand. Near BTS Ekkamai 600 meters
Bangkok, Tajlandia
Powierzchnia 37 771 m²
Liczba kondygnacji 30
30-piętrowy budynek biurowy na sprzedaż w Bangkoku w Tajlandii. W pobliżu BTS Ekkamai, 600 m…
$64,20M
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4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 262 pokoje, położony w dzielnicy biznesowej Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu stacji BTS Skytrain Ekkamai. w Bangkok, Tajlandia
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 262 pokoje, położony w dzielnicy biznesowej Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu stacji BTS Skytrain Ekkamai.
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 262
Powierzchnia 36 000 m²
Liczba kondygnacji 19
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 262 pokoje, położony w dzielnicy biznesowej Sukhumvit Road, …
$86,16M
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Gotowy biznes w Nong Prue, Tajlandia
Gotowy biznes
Nong Prue, Tajlandia
Rzadka okazja!! Popularne Central Pattaya Club na sprzedaż - Gotowy do działania Ten w pełni…
$1,08M
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Agencja
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

hotele
pomieszczenia biurowe
sklepy
gotowy biznes
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