Kompleks mieszkalny New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.

Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.

Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchni od 30 m2 do 53 m2.

Kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu Central Festival i centrów handlowych Floresta Phuket, Headstart School i Siriroj International Hospital.

Data zakończenia: ukończona w 2025 r.

Infrastruktura:

Basen

Siłownia

Współpracujące

Sauna

Jacuzzi

Studio jogi

Parking

Stacje ładowania

Ogród i strefa relaksu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.