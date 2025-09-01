Kompleks mieszkalny New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.
Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.
Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchni od 30 m2 do 53 m2.
Kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu Central Festival i centrów handlowych Floresta Phuket, Headstart School i Siriroj International Hospital.
Data zakończenia: ukończona w 2025 r.
Infrastruktura:
