  4. Kompleks mieszkalny New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Kompleks mieszkalny New residential complex The Base Bukit in Kathu area.

Kathu, Tajlandia
od
$100,000
9
ID: 27952
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 003139
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Kathu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.

Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.

Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchni od 30 m2 do 53 m2.

Kompleks mieszkalny znajduje się w pobliżu Central Festival i centrów handlowych Floresta Phuket, Headstart School i Siriroj International Hospital.

Data zakończenia: ukończona w 2025 r.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Siłownia
  • Współpracujące
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Studio jogi
  • Parking
  • Stacje ładowania
  • Ogród i strefa relaksu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Kathu, Tajlandia

