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Działki na sprzedaż w Tajlandia

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120 obiektów total found
Działka w Ban Sa Pam, Tajlandia
Działka
Ban Sa Pam, Tajlandia
KOH22092 Prime Land na sprzedaż w Koh KaeoOdkryj wyjątkową okazję do posiadania znacznego k…
$1,96M
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Działka w Huai Yai, Tajlandia
Działka
Huai Yai, Tajlandia
Land for Sale Huay Yai East Pattaya Prime Lokalizacja Nadaje się do rozwoju lub podziału Duż…
$2,55M
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Działka w Pong, Tajlandia
Działka
Pong, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż w Mabprachan East PattayaObszar ten znajduje się w strefie East Pattaya w…
$154,541
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Agencja
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Działka w Pa Tong, Tajlandia
Działka
Pa Tong, Tajlandia
PAT22420 Ten wyjątkowy 4 Rai + 4.125 sq.wa ziemi oferuje panoramiczne widoki na morze i nie…
$2,89M
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Działka w Pong, Tajlandia
Działka
Pong, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż - Mabprachan (Górna Strefa), East Pattaya Ta piękna działka znajduje się…
$117,687
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Działka w Pattaya City, Tajlandia
Działka
Pattaya City, Tajlandia
Wyjątkowy grunt na sprzedaż w Nong Prue PattayaOdkryj rzadką okazję do zdobycia głównej dzia…
$2,09M
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Działka w Choeng Thale, Tajlandia
Działka
Choeng Thale, Tajlandia
CHE22932 Ten wykres jest prostą opcją dla każdego, kto chce zbudować w cichszej części Cher…
$482,946
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Działka w Choeng Thale, Tajlandia
Działka
Choeng Thale, Tajlandia
CHE22930 To jest rodzaj ziemi, która daje ci opcje. Mieszanka płaskiego i delikatnie nachyl…
$905,524
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Działka w Rawai, Tajlandia
Działka
Rawai, Tajlandia
NAI22954 Jest to jeden z niewielu pozostałych działek w Nai Harn, które oferują zarówno pry…
$430,695
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Działka w Pattaya City, Tajlandia
Działka
Pattaya City, Tajlandia
Prime Land for Sale in Jomtien PattayaTa główna działka znajduje się w strategicznym korytar…
$11,14M
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Agencja
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Działka w Ban Bang Thao, Tajlandia
Działka
Ban Bang Thao, Tajlandia
SUR22399 Ta najlepsza dzia ³ ka na terenie Surinu po południu oferuje fantastyczną mo ¿liwo…
$1,19M
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Działka w Pa Khlok, Tajlandia
Działka
Pa Khlok, Tajlandia
EAS21792 Szeroki prostokątny kształt 5,5 Rai (8,800 m2)Widoki pustynnych gór i w niewielkie…
$757,576
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Działka w Choeng Thale, Tajlandia
Działka
Choeng Thale, Tajlandia
SUR22539 Wyjątkowa okazja do posiadania kawałka raju, zaledwie krótki spacer od nieskazitel…
$296,970
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Działka w Choeng Thale, Tajlandia
Działka
Choeng Thale, Tajlandia
BAN6982 Duża dzia ³ ka o powierzchni 6 Rai (9.820 m kw.) znajduje siê na wzgórzu za Cherng …
$484,848
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Działka w Wichit, Tajlandia
Działka
Wichit, Tajlandia
PAN5805 Na wzgórzu znajduje się 12 000 m kw. Oferuje wspaniały widok na morze. Tylko niewie…
$4,09M
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Działka w Rawai, Tajlandia
Działka
Rawai, Tajlandia
RAW21711 To dość duża działka, która musi być czysta przed budową. Znajduje się we wszystki…
$1,01M
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Działka w mab fakthxng, Tajlandia
Działka
mab fakthxng, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż Huay Yai Pattaya Golf Course Frontage Investment Opportunity Ta najlepsza…
$395,093
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Agencja
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Działka w Thalang, Tajlandia
Działka
Thalang, Tajlandia
MAI22872 Ten grunt pasuje do kupujących, którzy myślą długoterminowo i wartość lokalizacji …
$940,000
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Działka w Pa Khlok, Tajlandia
Działka
Pa Khlok, Tajlandia
AOP6449 Duża działka gruntu na sprzedaż w obszarze Ao Po. Tratwa lądowa jest częściowo poło…
$187,879
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Działka w Klet Kaeo, Tajlandia
Działka
Klet Kaeo, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż w Sattahip Sare BangTa duża dzia? ka znajduje si? w spokojnej okolicy Ban…
$3,70M
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Agencja
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Działka w Pattaya City, Tajlandia
Działka
Pattaya City, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż w Mabprachan Lake East PattayaObszar ten znajduje się w pobliżu jeziora M…
$80,522
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Działka w ban nein thray, Tajlandia
Działka
ban nein thray, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż Huay Yai Na Jomtien - Idealny dla Pool Villa Investment Ta ziemia na sprz…
$79,019
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Agencja
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Działka w Huai Yai, Tajlandia
Działka
Huai Yai, Tajlandia
Land for sale 5 Rai 2 Ngan 3 Square Wah in Huai Yai PattayaPołożony w Huai Yai Pattaya, ta d…
$541,978
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Agencja
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Działka w Khok Kloi, Tajlandia
Działka
Khok Kloi, Tajlandia
PHA5252 Fractional lub pełne odkupienie doskonałej działki lądowania do budowy w pobliżu sp…
$287,879
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Działka w Choeng Thale, Tajlandia
Działka
Choeng Thale, Tajlandia
LAY22618 Rzadka inwestycja w pobliżu Layan Beach - 6- rai (9,600 m ²) widok na morze dzia? …
$542,823
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Działka w Nong Prue, Tajlandia
Działka
Nong Prue, Tajlandia
Grunty na sprzedaż w PornprapanimitDoskonała okazja do zdobycia dobrze zlokalizowanej działk…
$85,081
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Działka w Sakhu, Tajlandia
Działka
Sakhu, Tajlandia
NAT21901 Odkryj niezrównaną okazję do zbudowania swojego marzenia w sercu Nai Thon z tej ek…
$606,612
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Działka w Huai Yai, Tajlandia
Działka
Huai Yai, Tajlandia
Ziemia na sprzedaż w Huay YaiJest to świetna okazja do zakupu gotowych do budowy działki w S…
$139,366
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Działka w Si Sunthon, Tajlandia
Działka
Si Sunthon, Tajlandia
CHE22873 Ta ziemia jest dobrą opcją dla kupujących, którzy rozumieją, gdzie prawdziwy popyt…
$2,27M
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Działka w Nong Prue, Tajlandia
Działka
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Land with House for Sale on 6.57 Rai in East Pattaya - Idealny dla inwestorów Wyjątkowa sza…
$2,14M
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