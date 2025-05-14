  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Dandara

Phuket, Tajlandia
od
$84,268
;
11
ID: 27382
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Atrakcyjna okazja inwestycyjna! Uzyskaj: od 6% rocznie!
Dostępne urządzenia!
Pełne wyposażenie! Urządzenia gospodarstwa domowego!

Dandara Layan jest apartament w Phuket z wydajności 6% rocznie i unikalny ekosystem 1 km od Layan Beach!

Udogodnienia: zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ~ 2700 m2, baseny, tereny zielone, boiska sportowe i gry, fitness klub, spa, minigolf, klub dla dzieci, kolaboracja, sklepy, kawiarnie i restauracje, parking, windy, ochrona, recepcja-dystrybutorzy.

Lokalizacja:
- Bang Tao w północno-zachodniej Phuket, 1 km od Layan Beach;
W pobliżu: Laguna Phuket, pola golfowe, restauracje i infrastruktura ośrodka plażowego;
- na lotnisko Phuket - około 30 minut samochodem.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Phuket, Tajlandia

