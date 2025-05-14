Kompleks mieszkalny Dandara

Atrakcyjna okazja inwestycyjna! Uzyskaj: od 6% rocznie!

Dostępne urządzenia!

Pełne wyposażenie! Urządzenia gospodarstwa domowego!

Dandara Layan jest apartament w Phuket z wydajności 6% rocznie i unikalny ekosystem 1 km od Layan Beach!

Udogodnienia: zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ~ 2700 m2, baseny, tereny zielone, boiska sportowe i gry, fitness klub, spa, minigolf, klub dla dzieci, kolaboracja, sklepy, kawiarnie i restauracje, parking, windy, ochrona, recepcja-dystrybutorzy.

Lokalizacja:

- Bang Tao w północno-zachodniej Phuket, 1 km od Layan Beach;

W pobliżu: Laguna Phuket, pola golfowe, restauracje i infrastruktura ośrodka plażowego;

- na lotnisko Phuket - około 30 minut samochodem.

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.