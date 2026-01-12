Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana

Tajlandia, Bangkok, dystrykt Ratburana, rzeka Chao Phraya

🏗 Wysokie kondominium, dostawa: grudzień 2025 (gotowy w 9 miesięcy!)

🏷 Cena: od 66,600 dolarów 124; Studios, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów w Bangkoku. 8 wzniosłych budynków (do 35 pięter) nad brzegiem rzeki Chao Phraya z bezpośrednim widokiem na most Rama IX i panoramą centrum miasta.

✅ Dlaczego jest to unikalna oferta

Preferencje Grudzień 2025 - zakup gotowych mieszkań bez ryzyka Cena Minimalny koszt wejścia - od 66,600 dolarów Panoramiczny widok na rzekę Chao Phraya i budynki Rama IX BridgeSize8, do 35 pięter Infrastruktura Ponad 40 obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych

🏢 COMPLEX

NUE Riverest Ratburana to nie tylko dom, ale miasto kurortu na wodzie. Każdy szczegół jest przemyślany na wygodne, luksusowe i aktywne życie.

Charakterystyka:

8 wież mieszkalnych

Podłogi: do 35 pięter

Bezpośredni dostęp do rzeki Chao Phraya

Panoramiczne szyby - widoki na wodę i miasto

🌟 Infrastruktura (ponad 40 stref!)

Kompleks stworzył unikalne środowisko życia, pracy i rekreacji:

🎭 Wysoki.

Sky Theatre - kino z widokiem na rzekę

River Lounge - Lounge na spotkania i relaks

Sky Spa - Kompleks Spa na wyższych piętrach

Private Onsen - Private Japanese Hot Springs

Nieskończoność - basen z niekończącymi się widokami na rzekę

🏋️‍♂️ Sport i zdrowie

Centrum fitness z panoramicznym widokiem na rzekę

sauna

strefa jogi

👨‍👩‍👧 Dla rodziny

Obszary zabaw dla dzieci

Salony rodzinne

💻 DO PRACY

Współpraca nowoczesna

Sale konferencyjne

🌿 Na odpoczynek.

Ogrody i zielone tarasy

Promenady spacerowe

Miejsca do grillowania

✅Wszystko jest wliczone w infrastrukturę kompleksu - masz 5 * styl życia.

📍 Lokalizacja - Ratborana (RATBURANA)

Kompleks znajduje się w malowniczej okolicy Ratburan, na brzegu rzeki Chao Phraya, z wygodnym dostępem do centrum Bangkoku.

TRANSPORT:

Bezpośredni dostęp do rzeki - komunikacja łodzią z centrum

Blisko głównych dróg

Do centrum miasta - [wyjaśnienie czasu]

Infrastruktura:

Sklepy, rynki

Szkoły, szpitale

Centra handlowe

🛋 Planowanie

Typ Square (orientee) Studio od 24- 28 m21 sypialni (1BR) od 30- 40 m22 sypialni (2BR) od 50- 65 m2

✅ Każdy apartament z panoramicznymi oknami

✅ Przemyślane planowanie europejskie

✅ Wykończone (białe wykończenie / pod klucz)

💎 Atrakcyjność inwestycji

Dostawa po 9 miesiącach - minimalne ryzyko, szybkie wejście do leasingu Ceny od 66,600 dolarów są poniżej rynku dla premii rzecznej 40 + Strefy infrastruktury - popyt na wysoki czynsz Chao Phraya Rzeka jest płynnym miejscem, gatunek, który nie zostanie zbudowany Tajlandia - stabilny przepływ turystyczny, dochód z wynajmu 5- 8% rocznie

💰 Warunki zakupu

Cena: od 66,600 dolarów (w zależności od podłogi i widoku)

Instalacja od dewelopera (określona indywidualnie)

100% płatności / kredytu hipotecznego dla nierezydentów (do 70% w niektórych bankach)

Pełne wsparcie prawne transakcji

Pomoc w otwarciu tajskiego konta bankowego

Rejestracja własności (Freehold dla cudzoziemców - do 49% kwoty)

