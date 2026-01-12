Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana

Tajlandia, Bangkok, dystrykt Ratburana, rzeka Chao Phraya
🏗 Wysokie kondominium, dostawa: grudzień 2025 (gotowy w 9 miesięcy!)
🏷 Cena: od 66,600 dolarów 124; Studios, 1BR, 2BR
NUE Riverest Ratburana jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów w Bangkoku. 8 wzniosłych budynków (do 35 pięter) nad brzegiem rzeki Chao Phraya z bezpośrednim widokiem na most Rama IX i panoramą centrum miasta.
✅ Dlaczego jest to unikalna oferta
Preferencje Grudzień 2025 - zakup gotowych mieszkań bez ryzyka Cena Minimalny koszt wejścia - od 66,600 dolarów Panoramiczny widok na rzekę Chao Phraya i budynki Rama IX BridgeSize8, do 35 pięter Infrastruktura Ponad 40 obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych
🏢 COMPLEX
NUE Riverest Ratburana to nie tylko dom, ale miasto kurortu na wodzie. Każdy szczegół jest przemyślany na wygodne, luksusowe i aktywne życie.
Charakterystyka:
8 wież mieszkalnych
Podłogi: do 35 pięter
Bezpośredni dostęp do rzeki Chao Phraya
Panoramiczne szyby - widoki na wodę i miasto
🌟 Infrastruktura (ponad 40 stref!)
Kompleks stworzył unikalne środowisko życia, pracy i rekreacji:
🎭 Wysoki.
Sky Theatre - kino z widokiem na rzekę
River Lounge - Lounge na spotkania i relaks
Sky Spa - Kompleks Spa na wyższych piętrach
Private Onsen - Private Japanese Hot Springs
Nieskończoność - basen z niekończącymi się widokami na rzekę
🏋️♂️ Sport i zdrowie
Centrum fitness z panoramicznym widokiem na rzekę
sauna
strefa jogi
👨👩👧 Dla rodziny
Obszary zabaw dla dzieci
Salony rodzinne
💻 DO PRACY
Współpraca nowoczesna
Sale konferencyjne
🌿 Na odpoczynek.
Ogrody i zielone tarasy
Promenady spacerowe
Miejsca do grillowania
✅Wszystko jest wliczone w infrastrukturę kompleksu - masz 5 * styl życia.
📍 Lokalizacja - Ratborana (RATBURANA)
Kompleks znajduje się w malowniczej okolicy Ratburan, na brzegu rzeki Chao Phraya, z wygodnym dostępem do centrum Bangkoku.
TRANSPORT:
Bezpośredni dostęp do rzeki - komunikacja łodzią z centrum
Blisko głównych dróg
Do centrum miasta - [wyjaśnienie czasu]
Infrastruktura:
Sklepy, rynki
Szkoły, szpitale
Centra handlowe
🛋 Planowanie
Typ Square (orientee) Studio od 24- 28 m21 sypialni (1BR) od 30- 40 m22 sypialni (2BR) od 50- 65 m2
✅ Każdy apartament z panoramicznymi oknami
✅ Przemyślane planowanie europejskie
✅ Wykończone (białe wykończenie / pod klucz)
💎 Atrakcyjność inwestycji
Dostawa po 9 miesiącach - minimalne ryzyko, szybkie wejście do leasingu
Ceny od 66,600 dolarów są poniżej rynku dla premii rzecznej
40 + Strefy infrastruktury - popyt na wysoki czynsz
Chao Phraya Rzeka jest płynnym miejscem, gatunek, który nie zostanie zbudowany
Tajlandia - stabilny przepływ turystyczny, dochód z wynajmu 5- 8% rocznie
💰 Warunki zakupu
Cena: od 66,600 dolarów (w zależności od podłogi i widoku)
Instalacja od dewelopera (określona indywidualnie)
100% płatności / kredytu hipotecznego dla nierezydentów (do 70% w niektórych bankach)
Pełne wsparcie prawne transakcji
Pomoc w otwarciu tajskiego konta bankowego
Rejestracja własności (Freehold dla cudzoziemców - do 49% kwoty)
📩Napisz do czatu Avito lub zadzwoń - wyślę:
Bieżąca lista cen i planowanie
Prezentacja kompleksu i trasy 3D
Recenzje wideo z widoków na piętrze
Indywidualne wyliczenie raty
Konsultacje w sprawie wiz i zezwolenia na pobyt Tajlandii
Cena: od 66,600 dolarów
Rozmieszczenie: Tajlandia, Bangkok, Rathburana (Chao Phraya River)