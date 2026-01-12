  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa NUE Riverest Ratburana

Bangkok, Tajlandia
od
$66,600
BTC
0.7921937
ETH
41.5222610
USDT
65 846.3880883
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 33894
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Miasto
    Bangkok

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    37

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Tajlandia, Bangkok, dystrykt Ratburana, rzeka Chao Phraya
🏗 Wysokie kondominium, dostawa: grudzień 2025 (gotowy w 9 miesięcy!)
🏷 Cena: od 66,600 dolarów 124; Studios, 1BR, 2BR

NUE Riverest Ratburana jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów w Bangkoku. 8 wzniosłych budynków (do 35 pięter) nad brzegiem rzeki Chao Phraya z bezpośrednim widokiem na most Rama IX i panoramą centrum miasta.

✅ Dlaczego jest to unikalna oferta

Preferencje Grudzień 2025 - zakup gotowych mieszkań bez ryzyka Cena Minimalny koszt wejścia - od 66,600 dolarów Panoramiczny widok na rzekę Chao Phraya i budynki Rama IX BridgeSize8, do 35 pięter Infrastruktura Ponad 40 obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych

🏢 COMPLEX

NUE Riverest Ratburana to nie tylko dom, ale miasto kurortu na wodzie. Każdy szczegół jest przemyślany na wygodne, luksusowe i aktywne życie.

Charakterystyka:

  • 8 wież mieszkalnych

  • Podłogi: do 35 pięter

  • Bezpośredni dostęp do rzeki Chao Phraya

  • Panoramiczne szyby - widoki na wodę i miasto

🌟 Infrastruktura (ponad 40 stref!)

Kompleks stworzył unikalne środowisko życia, pracy i rekreacji:

🎭 Wysoki.

  • Sky Theatre - kino z widokiem na rzekę

  • River Lounge - Lounge na spotkania i relaks

  • Sky Spa - Kompleks Spa na wyższych piętrach

  • Private Onsen - Private Japanese Hot Springs

  • Nieskończoność - basen z niekończącymi się widokami na rzekę

🏋️‍♂️ Sport i zdrowie

  • Centrum fitness z panoramicznym widokiem na rzekę

  • sauna

  • strefa jogi

👨‍👩‍👧 Dla rodziny

  • Obszary zabaw dla dzieci

  • Salony rodzinne

💻 DO PRACY

  • Współpraca nowoczesna

  • Sale konferencyjne

🌿 Na odpoczynek.

  • Ogrody i zielone tarasy

  • Promenady spacerowe

  • Miejsca do grillowania

✅Wszystko jest wliczone w infrastrukturę kompleksu - masz 5 * styl życia.

📍 Lokalizacja - Ratborana (RATBURANA)

Kompleks znajduje się w malowniczej okolicy Ratburan, na brzegu rzeki Chao Phraya, z wygodnym dostępem do centrum Bangkoku.

TRANSPORT:

  • Bezpośredni dostęp do rzeki - komunikacja łodzią z centrum

  • Blisko głównych dróg

  • Do centrum miasta - [wyjaśnienie czasu]

Infrastruktura:

  • Sklepy, rynki

  • Szkoły, szpitale

  • Centra handlowe

🛋 Planowanie

Typ Square (orientee) Studio od 24- 28 m21 sypialni (1BR) od 30- 40 m22 sypialni (2BR) od 50- 65 m2

✅ Każdy apartament z panoramicznymi oknami
✅ Przemyślane planowanie europejskie
✅ Wykończone (białe wykończenie / pod klucz)

💎 Atrakcyjność inwestycji

  1. Dostawa po 9 miesiącach - minimalne ryzyko, szybkie wejście do leasingu

  2. Ceny od 66,600 dolarów są poniżej rynku dla premii rzecznej

  3. 40 + Strefy infrastruktury - popyt na wysoki czynsz

  4. Chao Phraya Rzeka jest płynnym miejscem, gatunek, który nie zostanie zbudowany

  5. Tajlandia - stabilny przepływ turystyczny, dochód z wynajmu 5- 8% rocznie

💰 Warunki zakupu

  • Cena: od 66,600 dolarów (w zależności od podłogi i widoku)

  • Instalacja od dewelopera (określona indywidualnie)

  • 100% płatności / kredytu hipotecznego dla nierezydentów (do 70% w niektórych bankach)

  • Pełne wsparcie prawne transakcji

  • Pomoc w otwarciu tajskiego konta bankowego

  • Rejestracja własności (Freehold dla cudzoziemców - do 49% kwoty)

📩Napisz do czatu Avito lub zadzwoń - wyślę:

  • Bieżąca lista cen i planowanie

  • Prezentacja kompleksu i trasy 3D

  • Recenzje wideo z widoków na piętrze

  • Indywidualne wyliczenie raty

  • Konsultacje w sprawie wiz i zezwolenia na pobyt Tajlandii

Cena: od 66,600 dolarów
Rozmieszczenie: Tajlandia, Bangkok, Rathburana (Chao Phraya River)

Bangkok, Tajlandia
