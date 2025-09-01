Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.

Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej zaufanych i rozpoznawalnych marek w Tajlandii.
Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Kathu, geograficznym centrum wyspy, w pobliżu centrów handlowych, takich jak Central Festival Phuket, Tesco Lotus, pól golfowych i głównych autostrad.
Kompleks oferuje przestronny basen z jacuzzi, centrum fitness, strefę do jogi, przestrzeń coworkingową, pralnię, ogrody krajobrazowe i strefę relaksu. Kompleks jest objęty całodobową ochroną, a do dyspozycji mieszkańców są parking i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Kompleks składa się z czterech ośmiopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 862 lokali – kawalerek z jedną (1+1) i dwiema (2+1) sypialniami, o powierzchni od 25 do 52 m².
Apartamenty urządzone są w eleganckim stylu śródziemnomorskim, z wykorzystaniem ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobraz.
Projekt skierowany jest do mieszkańców i inwestorów poszukujących komfortowego mieszkania z potencjałem wzrostu wartości.
Dcondo Cove to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mieszkania w centrum Phuket oraz długoterminowej inwestycji pod wynajem.
Program wynajmu dla grup: Plast Property (30 lat doświadczenia).
Układy i ceny:
Wkład własny 30%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.
Termin zakończenia: IV kwartał 2027 r.
Udogodnienia:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.