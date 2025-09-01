  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.

Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.

Kathu, Tajlandia
$73,200
9
ID: 32713
In CRM: 005139
Data aktualizacji: 23.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Kathu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej zaufanych i rozpoznawalnych marek w Tajlandii.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Kathu, geograficznym centrum wyspy, w pobliżu centrów handlowych, takich jak Central Festival Phuket, Tesco Lotus, pól golfowych i głównych autostrad.

Kompleks oferuje przestronny basen z jacuzzi, centrum fitness, strefę do jogi, przestrzeń coworkingową, pralnię, ogrody krajobrazowe i strefę relaksu. Kompleks jest objęty całodobową ochroną, a do dyspozycji mieszkańców są parking i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Kompleks składa się z czterech ośmiopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 862 lokali – kawalerek z jedną (1+1) i dwiema (2+1) sypialniami, o powierzchni od 25 do 52 m².

Apartamenty urządzone są w eleganckim stylu śródziemnomorskim, z wykorzystaniem ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobraz.

Projekt skierowany jest do mieszkańców i inwestorów poszukujących komfortowego mieszkania z potencjałem wzrostu wartości.
Dcondo Cove to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mieszkania w centrum Phuket oraz długoterminowej inwestycji pod wynajem.

Program wynajmu dla grup: Plast Property (30 lat doświadczenia).

Układy i ceny:

  • Studio (25 m²) – od 2 400 000 ฿
  • 1 sypialnia (od 28 m²) – od 2 730 000 ฿
  • 1 sypialnia i więcej (52 m²) – od 4 570 000 ฿

Wkład własny 30%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin zakończenia: IV kwartał 2027 r.

Udogodnienia:

  • Basen z jacuzzi
  • Ogrody krajobrazowe
  • Strefa rekreacyjna
  • Sala fitness
  • Sala do jogi
  • Przestrzeń coworkingowa
  • Pralnia
  • Parking i stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • Ochrona 24/4

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kathu, Tajlandia

