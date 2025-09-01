Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.

Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej zaufanych i rozpoznawalnych marek w Tajlandii.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Kathu, geograficznym centrum wyspy, w pobliżu centrów handlowych, takich jak Central Festival Phuket, Tesco Lotus, pól golfowych i głównych autostrad.

Kompleks oferuje przestronny basen z jacuzzi, centrum fitness, strefę do jogi, przestrzeń coworkingową, pralnię, ogrody krajobrazowe i strefę relaksu. Kompleks jest objęty całodobową ochroną, a do dyspozycji mieszkańców są parking i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Kompleks składa się z czterech ośmiopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 862 lokali – kawalerek z jedną (1+1) i dwiema (2+1) sypialniami, o powierzchni od 25 do 52 m².

Apartamenty urządzone są w eleganckim stylu śródziemnomorskim, z wykorzystaniem ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobraz.

Projekt skierowany jest do mieszkańców i inwestorów poszukujących komfortowego mieszkania z potencjałem wzrostu wartości.

Dcondo Cove to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mieszkania w centrum Phuket oraz długoterminowej inwestycji pod wynajem.

Program wynajmu dla grup: Plast Property (30 lat doświadczenia).

Układy i ceny:

Studio (25 m²) – od 2 400 000 ฿

1 sypialnia (od 28 m²) – od 2 730 000 ฿

1 sypialnia i więcej (52 m²) – od 4 570 000 ฿

Wkład własny 30%

Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin zakończenia: IV kwartał 2027 r.

Udogodnienia:

Basen z jacuzzi

Ogrody krajobrazowe

Strefa rekreacyjna

Sala fitness

Sala do jogi

Przestrzeń coworkingowa

Pralnia

Parking i stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Ochrona 24/4

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.