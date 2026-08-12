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Kawalerki na sprzedaż w Tajlandia

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570 obiektów total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
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Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/8
Mieszkańcy w pobliżu Wongamat Beach - kurort życia w północnej Pattaya!Dla tych, którzy chcą…
$70,120
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
UP UP
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/7
Prywatny kurort z widokami na góry, zarządzanie hotelami i koncepcja pet- przyjazne!Projekt …
$172,773
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Nieruchomości w Pratamnak - przydział od właściciela do DREAM!Szukasz pierwszej nieruchomośc…
$50,015
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Studio w DREAM w Pratamnak w atrakcyjnej cenie!Przydział od właściciela!Wspaniała okazja, ab…
$50,015
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Rawai, Tajlandia
Kawalerka
Rawai, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/7
Ready-made studio w kompleksie premium w Phuket!Przydział od właściciela!Rzadka oferta dla t…
$157,017
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/8
Lokalizacja, gdzie nie ma prawie żadnych nowych projektów!Wongamat od dawna uważany jest za …
$62,454
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Apartament inwestycyjny z infrastrukturą kurortu w Jomtien!Nowoczesny projekt mieszkaniowy w…
$89,021
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 4/8
Nie wszystkie projekty nad morzem są równie interesujące. Niektóre stają się rzadkością nawe…
$89,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/8
Ośrodek mieszkalny w pobliżu Wongamat Beach jest nowym projektem w spokojnej części North Pa…
$72,934
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/8
Rezydencja kurortu nowej generacji w pobliżu plaży Jomtien!Embassy World to duży kompleks mi…
$62,230
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/8
Najzieleńszy obszar miasta, Pratamnak, został kiedyś wybrany jako rezydencja księżniczki Taj…
$126,456
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/7
Studio w projekcie nad Elementem A, składającym się z dwóch siedmiopiętrowych budynków. Komp…
$224,151
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 22
Na sprzedaż znajduje się w pełni umeblowane studio w Jomtien Plaza Condotel na 22. piętrze z…
$184,569
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 7/8
Najzieleńszy obszar miasta, Pratamnak, został kiedyś wybrany jako rezydencja księżniczki Taj…
$101,503
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Kawalerka 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/8
Studio apartament w luksusowym kompleksie inwestycyjnym. Apartamenty tego typu znajdują się …
$165,845
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/15
Star Beach Condotel znajduje się w cichej i prestiżowej okolicy, zaledwie 10 minut spacerem …
$69,825
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 21/35
Studio wysokiego piętra Supalai Mare jest stylowym 35- piętrowym kondominium w South Pattaya…
$84,502
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa oaza komfortu w sercu Pattaya!Wyjątkowa okazja do posiadania luksusowych nieruchom…
$70,561
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/4
Studio apartament w kondominium w budowie i jest przytulne i nowoczesne mieszkanie, idealne …
$262,204
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Kawalerka 1 pokój w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3/8
Kondominium Water Edge znajduje się w odległości krótkiego spaceru od pięknej plaży Na Jomti…
$104,515
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/6
🏝 Sprzedaż nieruchomości w Phuket bezpośrednio od dewelopera SID Tajlandii - bez prowizji!Mo…
$112,914
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 17/27
Cliff Residence jest nowoczesnym high- rise condominium w Pattaya, położony w prestiżowej dz…
$150,769
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, …
$103,509
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 7
Obiekt atrakcyjny dla inwestorów na malowniczej wyspie Phuket! Dochód z 7%!Rata jest na miej…
$81,925
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/8
Seven Seas to ośrodek w stylu resort, który składa się z 7 tropikalnych wysp, laguny, pirack…
$75,162
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/8
Przytulne apartamenty w super cenach. Pristine Park 3 to nowy projekt w linii marki Dusit Gr…
$111,106
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Przytulne przestronne studio na plaży Somphong Condotel jest przytulny kompleks mieszkalny t…
$60,041
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/8
Water Park Condominium to kompleks dewelopera Heights Holdings w prestiżowej zielonej okolic…
$80,054
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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