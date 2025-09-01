Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Radisson Blu znajduje się wśród ekskluzywnych luksusowych kompleksów hotelowych, na granicy z Sirinat Parku Narodowego, i Layan Beach jest 350 metrów od hotelu.

W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarny klub golfowy Laguna.

Etap 1 (sprzedany): operacyjny kompleks hotelowy Laya Resort 5 *

Etap 2 (w sprzedaży): Radisson Blu hotel, składający się z trzech 7- piętrowych budynków

Projekt oferuje inwestorom:

🟦Pod kierownictwem - Radisson Blu na 15 + 10 lat.

🟦5 lat gwarantowanego dochodu z wynajmu w wysokości 6% rocznie.

🟦Rental pool stosunek dochodu netto 70% do właściciela, 30% do spółki zarządzającej.

Okres zwrotu od 5 do 7 lat

Wzrost kapitalizacji do 50% w ciągu 5 lat

Oczekiwany zysk do 17% rocznie

🟦Program wynajmu pozwala właścicielowi korzystać z urządzenia przez okres do 4 tygodni w roku.

Warunek ten jest początkowo określony w umowie kupna i sprzedaży, co oznacza, że nie stracisz zainwestowanych pieniędzy w żadnych okolicznościach, a dochód jest gwarantowany.

Na sprzedaż:

Studio - 25 m2

Jednoosobowe sypialnie - 35 m2 i 50 m2

Dwa i trzy sypialnie - 70 m2 i 75 m2

Budynek G: 209 jednostek • Budynek H: 230 jednostek • Budynek I: 94 jednostek.

🟦Wszystkie rezydencje są dostarczane "pod klucz" - z meblami, urządzeniami, tekstyliami i naczyniami.

Prawa własności:

Freehold

Leasehold - 30 + 30 + 30

Płatność zaliczkowa 30%

Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

Restauracje i bary

Obszar fitness

Współpracujące

Lobby

Basen i obszary rekreacyjne

Wellness & SPA

Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku

Animacja

I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.