  4. Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Choeng Thale, Tajlandia
od
$128,000
BTC
1.5225345
ETH
79.8025436
USDT
126 551.6167463
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
23
ID: 27958
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Radisson Blu znajduje się wśród ekskluzywnych luksusowych kompleksów hotelowych, na granicy z Sirinat Parku Narodowego, i Layan Beach jest 350 metrów od hotelu.

W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarny klub golfowy Laguna.

Etap 1 (sprzedany): operacyjny kompleks hotelowy Laya Resort 5 *

Etap 2 (w sprzedaży): Radisson Blu hotel, składający się z trzech 7- piętrowych budynków

Projekt oferuje inwestorom:

🟦Pod kierownictwem - Radisson Blu na 15 + 10 lat.
🟦5 lat gwarantowanego dochodu z wynajmu w wysokości 6% rocznie.
🟦Rental pool stosunek dochodu netto 70% do właściciela, 30% do spółki zarządzającej.

  • Okres zwrotu od 5 do 7 lat
  • Wzrost kapitalizacji do 50% w ciągu 5 lat
  • Oczekiwany zysk do 17% rocznie

🟦Program wynajmu pozwala właścicielowi korzystać z urządzenia przez okres do 4 tygodni w roku.

Warunek ten jest początkowo określony w umowie kupna i sprzedaży, co oznacza, że nie stracisz zainwestowanych pieniędzy w żadnych okolicznościach, a dochód jest gwarantowany.

Na sprzedaż:

  • Studio - 25 m2
  • Jednoosobowe sypialnie - 35 m2 i 50 m2
  • Dwa i trzy sypialnie - 70 m2 i 75 m2

Budynek G: 209 jednostek • Budynek H: 230 jednostek • Budynek I: 94 jednostek.

🟦Wszystkie rezydencje są dostarczane "pod klucz" - z meblami, urządzeniami, tekstyliami i naczyniami.

Prawa własności:

  • Freehold
  • Leasehold - 30 + 30 + 30

Płatność zaliczkowa 30%
Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Restauracje i bary
  • Obszar fitness
  • Współpracujące
  • Lobby
  • Basen i obszary rekreacyjne
  • Wellness & SPA
  • Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku
  • Animacja
  • I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

