Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Radisson Blu znajduje się wśród ekskluzywnych luksusowych kompleksów hotelowych, na granicy z Sirinat Parku Narodowego, i Layan Beach jest 350 metrów od hotelu.
W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarny klub golfowy Laguna.
Etap 1 (sprzedany): operacyjny kompleks hotelowy Laya Resort 5 *
Etap 2 (w sprzedaży): Radisson Blu hotel, składający się z trzech 7- piętrowych budynków
Projekt oferuje inwestorom:
🟦Pod kierownictwem - Radisson Blu na 15 + 10 lat.
🟦5 lat gwarantowanego dochodu z wynajmu w wysokości 6% rocznie.
🟦Rental pool stosunek dochodu netto 70% do właściciela, 30% do spółki zarządzającej.
🟦Program wynajmu pozwala właścicielowi korzystać z urządzenia przez okres do 4 tygodni w roku.
Warunek ten jest początkowo określony w umowie kupna i sprzedaży, co oznacza, że nie stracisz zainwestowanych pieniędzy w żadnych okolicznościach, a dochód jest gwarantowany.
Na sprzedaż:
Budynek G: 209 jednostek • Budynek H: 230 jednostek • Budynek I: 94 jednostek.
🟦Wszystkie rezydencje są dostarczane "pod klucz" - z meblami, urządzeniami, tekstyliami i naczyniami.
Prawa własności:
Płatność zaliczkowa 30%
Brak raty% do końca budowy
Zakończenie budowy: 2. kwartał 2026 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.