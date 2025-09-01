Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Luksusowe wille z prywatnymi basenami w sercu Pattaya!

Luksusowe życie w zamkniętej społeczności premium!

Zensiri Estate to ekskluzywny projekt 26 nowoczesnych willi w prestiżowej dzielnicy Jomtien. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miejsce do życia i inwestowania.

Główne cechy projektu: kuchnia europejska z wyspami i opcjonalną kuchnią tajlandzką, łazienki premium, garderoby, prywatny basen 8 × 4 m (z wodą słoną), opcja jacuzzi i paneli słonecznych, podwójny garaż z automatycznymi bramami, klimatyzacja, ładowanie EV do pojazdów elektrycznych, ochrona przed zegarami i nadzór wideo

Lokalizacja:

- 2,5 km do plaży Jomtien;

- 900 m do sklepów i rynków;

- 5 km do Walking Street;

- Szybki dostęp do Suhumvit Road;

- w pobliżu szkół międzynarodowych, klubów golfowych, restauracji.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.