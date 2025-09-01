Willa CHARIN PATTAYA

Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!

Osprzęt! Pełne wyposażenie!

CHARYN Pattaya jest doskonałą wioską łączącą czyste linie skandynawskiego designu, funkcjonalności i relaksu tropikalnego. Przestronne wille z wykończeniami projektantów, panele słoneczne i prywatne tarasy oferują nie tylko zakwaterowanie, ale styl życia - spokojny, stylowy i przyjazny dla środowiska.

Wyposażenie kompleksu: panele słoneczne 10 kW, Pent Suite na drugim piętrze, fitness, pralnia, miejsce do pracy, miejsca parkingowe + ładowarka EV, taras ogrodowy i zieleń.

Idealna lokalizacja:

Zaledwie kilka minut od plaży Pattaya, restauracji i rozrywki, ale cichy, prywatny róg otoczony przez naturę. Szybki dostęp do głównych autostrad sprawia, że ta lokalizacja wygodne dla życia i wynajmu.

- plaże: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat (elitarna plaża Północnego Pattaya);

5-7 minut - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market

Kluby golfowe: 10- 15 minut - Siam Country Club, Phoenix Golf

7 min - Bangkok Hospital Pattaya.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.