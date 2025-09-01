  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Willa CHARIN PATTAYA

Willa CHARIN PATTAYA

Pattaya City, Tajlandia
od
$924,237
;
7
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33047
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!
Osprzęt! Pełne wyposażenie!

CHARYN Pattaya jest doskonałą wioską łączącą czyste linie skandynawskiego designu, funkcjonalności i relaksu tropikalnego. Przestronne wille z wykończeniami projektantów, panele słoneczne i prywatne tarasy oferują nie tylko zakwaterowanie, ale styl życia - spokojny, stylowy i przyjazny dla środowiska.

Wyposażenie kompleksu: panele słoneczne 10 kW, Pent Suite na drugim piętrze, fitness, pralnia, miejsce do pracy, miejsca parkingowe + ładowarka EV, taras ogrodowy i zieleń.

Idealna lokalizacja:
Zaledwie kilka minut od plaży Pattaya, restauracji i rozrywki, ale cichy, prywatny róg otoczony przez naturę. Szybki dostęp do głównych autostrad sprawia, że ta lokalizacja wygodne dla życia i wynajmu.

- plaże: 10 min - Jomtien, 15 min - Wongamat (elitarna plaża Północnego Pattaya);
5-7 minut - Central Festival Pattaya, Terminal 21, Thepprasit Night Market
Kluby golfowe: 10- 15 minut - Siam Country Club, Phoenix Golf
7 min - Bangkok Hospital Pattaya.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa MONO PHUKET
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$546,122
Willa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$825,177
Willa La Vista Luxury Villas Chalong Bay
Chalong, Tajlandia
od
$1,04M
Willa Vista Del Mar – Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$805,277
Willa Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$1,35M
Państwo przegląda
Willa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$924,237
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Willa Alinda
Pokaż wszystko Willa Alinda
Willa Alinda
Thalang, Tajlandia
od
$867,199
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Not just another pool villa… The HOME you’;ve been looking for! Where Modern Elegance meets thoughtful living Ample storage solutions Dedicated Thai kitchen. Live in maid room. Ensuite bathrooms for all members of the family. Every detail has been considered to enhance you…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa AYANA
Willa AYANA
Willa AYANA
Willa AYANA
Willa AYANA
Pokaż wszystko Willa AYANA
Willa AYANA
Si Sunthon, Tajlandia
od
$638,090
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z panoramicznym widokiem na góry i jezioro! Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Dochód od 8%! Istnieje możliwość raty! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Korzystna lokalizacja kompleksu mieszkalnego gwarantuje Państwu wysoki…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Pokaż wszystko Willa MONO Champaca
Willa MONO Champaca
Phuket, Tajlandia
od
$524,059
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille z wieloma udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą!Potencjalna wydajność wynajmu: - 6%!Minimalistyczny projekt premium w stylu tropikalnym!Meble i dekoracje: w pełni wyposażona kuchnia (okno, lodówka, kuchenka, kaptur), wbudowane szafy, łazienka, spiżarnia.MONO Champaca - e…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje