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Hotele na sprzedaż w Tajlandia

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34 obiekty total found
4-gwiazdkowy luksusowy hotel na sprzedaż, 224 pokoje, w dzielnicy biznesowej, Sukhumvit Road, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu centrum handlowego Emsphere. w Bangkok, Tajlandia
4-gwiazdkowy luksusowy hotel na sprzedaż, 224 pokoje, w dzielnicy biznesowej, Sukhumvit Road, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu centrum handlowego Emsphere.
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 224
Powierzchnia 24 000 m²
Liczba kondygnacji 30
4-gwiazdkowy luksusowy hotel na sprzedaż, 224 pokoje, w dzielnicy biznesowej, Sukhumvit Road…
$70,66M
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4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko Samui w Tajlandii. w Surat Thani, Tajlandia
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko Samui w Tajlandii.
Surat Thani, Tajlandia
Powierzchnia 28 000 m²
4-gwiazdkowy ośrodek wypoczynkowy przy plaży na sprzedaż, 113 pokoi, niedaleko lotniska Ko S…
$40,34M
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4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 262 pokoje, położony w dzielnicy biznesowej Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu stacji BTS Skytrain Ekkamai. w Bangkok, Tajlandia
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 262 pokoje, położony w dzielnicy biznesowej Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Tajlandia, w pobliżu stacji BTS Skytrain Ekkamai.
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 262
Powierzchnia 36 000 m²
Liczba kondygnacji 19
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 262 pokoje, położony w dzielnicy biznesowej Sukhumvit Road, …
$86,16M
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TekceTekce
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. w Pa Tong, Tajlandia
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 390
Powierzchnia 30 000 m²
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 390 pokoi, w pobliżu plaży Patong w Phuket, tylko 200 m. …
$96,92M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150 metrów. w Ban Bang Thao, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150 metrów.
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 256
Liczba kondygnacji 5
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 256 pokojami, w pobliżu plaży Surin na Phuket, zaledwie 150…
$44,53M
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Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket. w Rawai, Tajlandia
Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 35 m²
Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hote…
$147,000
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Hotel w Pattaya City, Tajlandia
Hotel
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Piętro 2/2
Wyjątkowa okazja dla inwestorów. Na sprzeda? budynek 19 apartamentów z dost? pnymi dochodami…
$2,45M
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Hotel w Baan Than Mayom, Tajlandia
Hotel
Baan Than Mayom, Tajlandia
Pokoje 196
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, powierzchnia 196 pokoi, tuż przy białej piaszczystej plaży n…
$50,04M
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Hotel na sprzedaż przy Chang Khlan Road, 205 pokoi, w Chiang Mai w Tajlandii. w Ban Huai Thong, Tajlandia
Hotel na sprzedaż przy Chang Khlan Road, 205 pokoi, w Chiang Mai w Tajlandii.
Ban Huai Thong, Tajlandia
Pokoje 205
Liczba kondygnacji 14
Hotel na sprzedaż przy Chang Khlan Road, 205 pokoi, w pobliżu Nocnego Bazaru w Chiang Mai, 1…
$20,56M
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Hotel w Phuket, Tajlandia
Hotel
Phuket, Tajlandia
Pokoje 105
Liczba kondygnacji 7
Luksusowy 4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 105 pokoi, w pobliżu Central Phuket Floresta, Tajl…
$7,95M
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Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii. w Phuket, Tajlandia
Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii.
Phuket, Tajlandia
Pokoje 266
Liczba kondygnacji 9
Hotel na sprzedaż o powierzchni 266 pokoi na Starym Mieście w Phuket w Tajlandii. Hotel p…
$10,28M
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3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. w Ban Huai Na, Tajlandia
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand.
Ban Huai Na, Tajlandia
Pokoje 66
Liczba kondygnacji 5
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. The hotel is located on …
$5,89M
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3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia. w Ban Thai Changlon, Tajlandia
3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia.
Ban Thai Changlon, Tajlandia
Pokoje 72
Liczba kondygnacji 8
3-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 72 pokoje, w pobliżu punktu kontrolnego Sadao (Dan Nok), pro…
$2,03M
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Sprzedam 4-gwiazdkowy hotel, 270 pokoi, w okolicy Sukhumvit Road, Bangkok, Tajlandia w Bangkok, Tajlandia
Sprzedam 4-gwiazdkowy hotel, 270 pokoi, w okolicy Sukhumvit Road, Bangkok, Tajlandia
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 270
Liczba kondygnacji 25
Na sprzedaż luksusowy 4-gwiazdkowy hotel, Soi Sukhumvit 39, ponad 270 pokoi, w pobliżu BTS P…
$55,80M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. w Karon, Tajlandia
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Tajlandia
Pokoje 88
Liczba kondygnacji 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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1,263 / 5,000 Hotel na sprzedaż, wielkość 273 pokoi, obszar Nimmanhaemin, Chiang Mai, Tajlandia. w Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
1,263 / 5,000 Hotel na sprzedaż, wielkość 273 pokoi, obszar Nimmanhaemin, Chiang Mai, Tajlandia.
Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
Pokoje 273
Powierzchnia 8 000 m²
Liczba kondygnacji 11
Hotel na sprzedaż, wielkość 273 pokoi, dzielnica Nimmanhaemin, w pobliżu domu towarowego MAY…
$23,49M
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Hotel w Na Kluea, Tajlandia
Hotel
Na Kluea, Tajlandia
Pokoje 264
Liczba kondygnacji 18
Oferujemy 264-pokojowy hotel na sprzedaż obok Pattaya Seaview w każdym pokoju.Położony na dz…
$44,00M
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4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km. w Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km.
Chiang Mai City Municipality, Tajlandia
Pokoje 79
Czterogwiazdkowy kurort na sprzedaż, rozmiar 79 pokoje, w Chiang Mai, na 5 rai ziemi, w pobl…
$44,16M
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3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi. w Ban Nonsi, Tajlandia
3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi.
Ban Nonsi, Tajlandia
Pokoje 54
Liczba kondygnacji 5
3-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 54 pokoje, w pobliżu Industrial Estate 304, Prachinburi.  …
$2,64M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii w Karon, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii
Karon, Tajlandia
Pokoje 224
Powierzchnia 976 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel z 224 pokojami, niedaleko plaży Karon w Phuket w Tajlandii …
$49,93M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 326 pokoi, w pobliżu molo Bali Hai, Pattaya, Chonburi, Tajlandia, ty w Pattaya City, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 326 pokoi, w pobliżu molo Bali Hai, Pattaya, Chonburi, Tajlandia, ty
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 326
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 326 pokoi, w pobliżu molo Bali Hai, Pattaya, Chonburi, Tajla…
$26,43M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. w Pa Tong, Tajlandia
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 119
Liczba kondygnacji 6
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 119 pokoi, w pobliżu plaży Patong, prowincja Phuket.To współ…
$14,72M
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4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. w Bangkok, Tajlandia
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 68
Liczba kondygnacji 3
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż w Pratunam, Bangkok, 200 metrów od stacji Ratchaprarop ARL, d…
$6,18M
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Hotel w Ban Huai Thong, Tajlandia
Hotel
Ban Huai Thong, Tajlandia
Pokoje 512
4-gwiazdkowy hotel na sprzedaż w Chiang Mai w Tajlandii, w pobliżu Nocnego Bazaru w Chiang M…
$52,99M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. w Ban Bang Thao, Tajlandia
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 50
Liczba kondygnacji 5
3-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 50 pokoi, w pobliżu plaży Surin, Phuket, zaledwie 300 metrów…
$11,78M
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Hotel na sprzedaż, 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong, Phuket, Tajlandia w Pa Tong, Tajlandia
Hotel na sprzedaż, 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong, Phuket, Tajlandia
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 98
Liczba kondygnacji 2
Hotel na sprzedaż, wielkość 98 pokoi, w pobliżu plaży Patong w prowincji Phuket, zaledwie 26…
$41,21M
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Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 179 pokoi, w pobliżu plaży Kamala, Phuket, Tajlandia, 350 metrów. w Kamala, Tajlandia
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 179 pokoi, w pobliżu plaży Kamala, Phuket, Tajlandia, 350 metrów.
Kamala, Tajlandia
Pokoje 179
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 5-gwiazdkowy hotel, 179 pokoi, w pobliżu plaży Kamala, Phuket, Tajlandia, 350 me…
$38,18M
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. w Pattaya City, Tajlandia
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 84
Liczba kondygnacji 5
3-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 84 pokoje, w pobliżu centrum handlowego Central Pattaya Mall…
$6,77M
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Na sprzedaż 3-gwiazdkowy hotel ze 121 pokojami na Samui w Tajlandii. w Baan Chaweng, Tajlandia
Na sprzedaż 3-gwiazdkowy hotel ze 121 pokojami na Samui w Tajlandii.
Baan Chaweng, Tajlandia
Pokoje 121
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 3-gwiazdkowy hotel ze 121 pokojami w samym sercu miasta Chaweng. W pobliżu lotni…
$32,31M
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Sprzedam 4-gwiazdkowy hotel, wielkość 241 pokoi, tuż nad morzem, Hua Hin-Cha-am, Tajlandia. w Hua Hin, Tajlandia
Sprzedam 4-gwiazdkowy hotel, wielkość 241 pokoi, tuż nad morzem, Hua Hin-Cha-am, Tajlandia.
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 241
Powierzchnia 32 135 m²
Liczba kondygnacji 23
Sprzedam 4-gwiazdkowy hotel, wielkość 241 pokoi, tuż nad morzem, Hua Hin-Cha-am, Tajlandia. …
$49,93M
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

nieruchomości komercyjne
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