  4. Kompleks mieszkalny AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Kompleks mieszkalny AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Choeng Thale, Tajlandia
od
$194,002
;
15
ID: 33040
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Instrument inwestycyjny! Przychody z 7%!
Osprzęt!
Meble są wliczone w cenę!
Piękny widok na morze!
AYANA Heights jest otoczony parkami narodowymi i tropikalną roślinnością, w pobliżu słynnej plaży Bang Tao. Jest to odosobniony raj z łatwym dostępem do wszystkich udogodnień miasta.
Wyposażenie: 3 baseny i wodospad, biblioteka współpracy, plac zabaw dla dzieci, pokój dla dzieci, studio fitness, sauna, lobby.
Lokalizacja:
- Layan Beach, 3 minuty.
- Laguna Phuket, 5 minut;
- Pole golfowe Laguna, 5 minut;
- Boat Avenue, 10 minut.
- Porto de Phuket, 10 minut.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

