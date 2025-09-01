Kompleks mieszkalny AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Instrument inwestycyjny! Przychody z 7%!

Osprzęt!

Meble są wliczone w cenę!

Piękny widok na morze!

AYANA Heights jest otoczony parkami narodowymi i tropikalną roślinnością, w pobliżu słynnej plaży Bang Tao. Jest to odosobniony raj z łatwym dostępem do wszystkich udogodnień miasta.

Wyposażenie: 3 baseny i wodospad, biblioteka współpracy, plac zabaw dla dzieci, pokój dla dzieci, studio fitness, sauna, lobby.

Lokalizacja:

- Layan Beach, 3 minuty.

- Laguna Phuket, 5 minut;

- Pole golfowe Laguna, 5 minut;

- Boat Avenue, 10 minut.

- Porto de Phuket, 10 minut.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu