Hua Hin, Tajlandia

od €83,166

Zanurz się w świeżej i minimalistycznej atmosferze najnowszego kondominium. Poczuj radosne emocje i spokój ducha w sercu Hua Hin, w pobliżu wszystkich atrakcji w przystępnej cenie. Małe i przytulne mieszkanie obejmuje apartamenty z 1 sypialnią 24,5-26 m ² i 2 sypialniami 37,75 m ². Kompleks posiada parking na 38 samochodów, lobby i miejsce do pracy, centrum fitness. Otoczony zielenią natury basen jest idealny dla osób poszukujących maksymalnej prywatności. Ogrody z roślinami tropikalnymi zapewniają warunki do relaksu w cieniu. Tylko 900 metrów od najbliższej plaży. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Blúport Huahin - 2,5 km Market Village Huahin - 3 km Targ Tammarind - 2,5 km Targ Cicada - 2,5 km Szpital San Paulo Hua-Hin - 3,5 km Bangkok Hospital Hua Hin - 2,5 km Szpital Hua Hin - 8,5 km Szkoła Hua Hin Vitthayalai - 3,5 km Rajamangala University of Technology Rattanakosin - 10 km Kampus Huahin Uniwersytetu Stamford - 14 km Dworzec kolejowy - 4 km Lotnisko - 11 km