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Wille nad morzem na sprzedaż w Tajlandia

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Phuket
8
Ko Samui
88
Phuket
1854
Chon Buri
141
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18 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Sakhu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
O projekcie: To kolekcja 10 dwupiętrowych willi na zachodnim zboczu wzgórza, otoczona parkie…
$2,02M
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UndersunEstate
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Willa 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
🏡 Luksusowy basen Villa w Prestiżowej Layan Hills Estate - Super widoki & Premier Lokalizacj…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 920 m²
Baan Banyan - luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze na Cape Kamala, Milioner 's …
$15,00M
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Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta tropikalna willa znajduje się w ekskluzywnym kompleksie Hillside, oferując swoim właścici…
$701,664
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UndersunEstate
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Willa 6 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Wzgórze na baldachimPrywatny kompleks z 9 widokiem, przestronne i funkcjonalne wille, staran…
$1,57M
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Consulting VP Park SRL
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Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatna rezydencja na wzgórzu w ekskluzywnym projekcie tylko 6 willi. Jest to rzadkie połąc…
$1,07M
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Agencja
UndersunEstate
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Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$420,000
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Atlas property
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Willa w Phuket City Municipality, Tajlandia
Willa
Phuket City Municipality, Tajlandia
Sypialnie 3
Charakterystyka nieruchomości: luksusowe wille, których lokalizacja pozwala osiągnąć najwyżs…
$305,000
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Willa 6 pokojów w Si Sunthon, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 2
Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand The m…
$964,959
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Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 1
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$461,727
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Agencja
Atlas property
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 354 m²
Liczba kondygnacji 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$3,50M
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$4,20M
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 431 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$885,540
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 5 pokojów w Kathu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kathu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z prywatnymi basenami, z widokiem na góry, morze, jezioro i ogród, w centrum Phuket w …
$707,655
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Willa 6 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 514 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui…
$815,206
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$2,50M
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Willa 5 pokojów w Baan Plai Laem, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Baan Plai Laem, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta wymarzona willa na plaży znajduje się tuż nad morzem na słynnej Play Laem Beach. Willa je…
$1,39M
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Willa 4 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 4
Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailan…
$2,57M
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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