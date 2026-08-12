Biznes na sprzedaż na sprzedaż w Tajlandia

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Biznes na sprzedaż w Tajlandia

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Chon Buri
14
Pattaya City
11
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19 obiektów total found
Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
3-Storey Commercial Building for Sale - Prime Business Location on Thappraya Road, PattayaOd…
$263,247
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Gotowy biznes w Na Chom Thian, Tajlandia
Gotowy biznes
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowe 4 Sypialnie Pool Villa in Na Jomtien na sprzedaż - Ten wspaniały 4-sypialnia, 5-ła…
$1,24M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Hotel Near Walking Street South PattayaTen hotel położony jest w południowej części Pattaya,…
$1,67M
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Agencja
PLC Real Estate
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TekceTekce
Gotowy biznes w Khao Chi Chan, Tajlandia
Gotowy biznes
Khao Chi Chan, Tajlandia
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Resort Business for Sale w Bangsaray - Ten 13-pokojowy ośrodek jest nadal aktywnie uruchomio…
$607,836
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 36
Liczba łazienek 36
Budynek handlowy 36 Pokoje na sprzedaż w Central PattayaTa gościnność biznesowych możliwości…
$1,70M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Pensjonat na sprzedaż Pratumnak Hill Pattaya Ten pensjonat na sprzedaż w Pratumnak Hi…
$288,722
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 63
Liczba łazienek 63
Nowoczesny hotel na sprzedaż South Pattaya Inwestycja Szansa Ten nowoczesny hotel na sprzeda…
$4,25M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 195
Liczba łazienek 127
Hotel 195 Pokoje z ziemią na sprzedaż Pattaya Naklua AreaTen hotel 195 pokoi z ziemią na spr…
$10,10M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Luksusowy basen Villa Near the Beach for Sale on Pratumnak Hill, Pattaya (Tylko 100 metrów o…
$1,37M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Nong Prue, Tajlandia
Gotowy biznes
Nong Prue, Tajlandia
Rzadka okazja!! Popularne Central Pattaya Club na sprzedaż - Gotowy do działania Ten w pełni…
$1,08M
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 12
4 Storey Commercial Building 7 Sypialnia w JomtienTen 4-piętrowy budynek handlowy znajduje s…
$495,523
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 12
Liczba łazienek 13
Przestronne Pool Villa na sprzedaż w South Pattaya Idealny do wynajmu inwestycjiTa duża will…
$588,433
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Pattaya City, Tajlandia
Gotowy biznes
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Założona Cafe Business Takeover na sprzedaż w Khao Noi PattayaPołożony w regionie Khao Noi P…
$26,325
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes w Bang Sare, Tajlandia
Gotowy biznes
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Pool Villa na sprzedaż 3 sklepy 4 sypialnie w Bang SarayWłaściciel Finanse Dostępny! Uruchom…
$284,926
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Agencja
PLC Real Estate
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Gotowy biznes 1 800 m² w Choeng Mon, Tajlandia
Gotowy biznes 1 800 m²
Choeng Mon, Tajlandia
Pokoje 24
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 800 m²
Liczba kondygnacji 2
6 premium wille Samui Island, Tajlandia, wypożyczalnia Operacyjne wypożyczalnie z potwierdz…
$6,00M
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School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km. w Bueng Yitho Subdistrict, Tajlandia
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km.
Bueng Yitho Subdistrict, Tajlandia
Pokoje 46
Szkoła na sprzedaż w rejonie Rangsit-Nakhon Nayok Road, prowincja Pathum Thani, w pobliżu ce…
$8,54M
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Gotowy biznes 21 200 m² w Krabi, Tajlandia
Gotowy biznes 21 200 m²
Krabi, Tajlandia
Pokoje 100
Powierzchnia 21 200 m²
Szpital na sprzedaż, rozmiar 100 łóżek, świadczący pełne usługi w prowincjach turystycznych …
$7,36M
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Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day. w Phrae, Tajlandia
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.
Phrae, Tajlandia
Liczba kondygnacji 1
Sprzedam firmę zajmującą się hodowlą kur niosek. Produkcja jaj wynosi 105 600 jaj dziennie. …
$4,12M
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Gotowy biznes w Udon Thani City Municipality, Tajlandia
Gotowy biznes
Udon Thani City Municipality, Tajlandia
$197,23M
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
sklepy
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