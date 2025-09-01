  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Kathu
  4. Kompleks mieszkalny THE ORIGIN KATHU PATONG

Kompleks mieszkalny THE ORIGIN KATHU PATONG

Kathu, Tajlandia
od
$71,279
;
14
ID: 33039
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Kathu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Phuket! Piękny apartament w projekcie Pochodzenie Kathu- Patong, idealny zarówno do życia i wynajmu. Wysoki potencjał wynajmu dzięki popularności obszaru.
Oczekiwany zwrot wynosi około 8- 10% rocznie.
Osprzęt!
Tylko 10 minut do Patong Beach!
Wszystkie meble są wliczone w cenę (lodówka, TV i pralka nie są wliczone).
Wyposażenie: monitoring wideo, przestrzeń do współpracy, fitness, ogród, pralnia, lobby, parking, dach, ochrona, basen.
Lokalizacja:
- popularne centrum handlowe Central Phuket Floresta, 5 minut;
Patong Plaża jest tylko 10 minut drogi;
- Plaża Karon Kata, 20 minut;
- Kulturalny urok Phuket Old Town, 15 minut jazdy.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
Lokalizacja na mapie

Kathu, Tajlandia

