Kompleks mieszkalny THE ORIGIN KATHU PATONG

Wyjątkowa okazja inwestycyjna w sercu Phuket! Piękny apartament w projekcie Pochodzenie Kathu- Patong, idealny zarówno do życia i wynajmu. Wysoki potencjał wynajmu dzięki popularności obszaru.
Oczekiwany zwrot wynosi około 8- 10% rocznie.
Osprzęt!
Tylko 10 minut do Patong Beach!
Wszystkie meble są wliczone w cenę (lodówka, TV i pralka nie są wliczone).
Wyposażenie: monitoring wideo, przestrzeń do współpracy, fitness, ogród, pralnia, lobby, parking, dach, ochrona, basen.
Lokalizacja:
- popularne centrum handlowe Central Phuket Floresta, 5 minut;
Patong Plaża jest tylko 10 minut drogi;
- Plaża Karon Kata, 20 minut;
- Kulturalny urok Phuket Old Town, 15 minut jazdy.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.