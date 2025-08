Kompleks mieszkalny EMBASSY LIFE

Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! 500m do plaży Jomtien! Ambasada Resort - unikalny 8- piętrowy kompleks mieszkalny, daje możliwość stać się częścią prestiżowego świata, gdzie elegancja World Hotels jest połączona z wyrafinowaniem Chanel dom mody. Poznaj nowy poziom luksusu i komfortu, gdzie każdy szczegół odzwierciedla najwyższy standard jakości. Udogodnienia: basen nieskończoność na 25. piętrze ze szklanymi ścianami, salon i obszary rekreacyjne, strefy sportowe i relaksacyjne, w pełni wyposażona siłownia, specjalny basen przeciwprądowy do szkolenia zawodowego, spa i relaksu, pływające spa i labirynt lustrzany, himalajski pokój solny, salon kosmetyczny, salon masażu i Onsen, obszar intelektualny do rozwoju, pokoje do zabawy i interaktywne gry. Położenie: Jomtien jest jednym z najbardziej lubianych i najbardziej po-po obszarach wśród rosyjskich turystów. Jest to strefa spania i bezpieczeństwa. W pobliżu kompleksu znajduje się bogata infrastruktura. Nocny targ, sklepy, kawiarnie, apteki, bary, promenady i park dla spacerów i sportu. Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.