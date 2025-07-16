  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Bang Tao Condo

Choeng Thale, Tajlandia
od
$139,000
BTC
1.6533773
ETH
86.6605747
USDT
137 427.1463105
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
ID: 19984
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Adres
    phk4018

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, i zielonej energii i uzupełnione przestrzeniami handlowymi, z restauracjami, rekreacji, rozrywki i miejsc imprez biznesowych.

Przestronne, nowoczesne apartamenty dla komfortowego życia, łącząc styl, przestrzeń i funkcjonalność. Od wykończenia elewacji, wejścia i układów, aż po wypełnienie wnętrz. Składniki te stworzyły zupełnie nowy poziom życia, dla tych, którzy chcą, aby Phuket ich domu.

Koncepcja kompleksu jest przeznaczona do krótko- i długookresowego życia i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z wynajmu. Unikalne rozwiązania służące optymalizacji przestrzeni dzięki meblom transformatorowym, ochronie zasobów i innowacyjnym technologiom zapewnią wysoki poziom komfortu, a także wysoki popyt wśród turystów, wraz ze stabilnym przepływem środków pieniężnych dla inwestorów, co oznacza gwarantowany zwrot w wysokości 5%.


Układ mieszkalny

  • Studio - od 36 m ² / Cena od 139000 dolarów
  • 1- sypialnia - od 51 m ² / Cena od 197000 dolarów
  • 2- sypialnia - od 72 m ² / Cena od 278,000 dolarów
  • 3-sypialnia - od 108 m ² / Cena od 476000 dolarów
  • Dwupokojowy dwupoziomowy - od 270 m ² / Cena od 1,219,500 dolarów
  • Apartament dwupokojowy - od 88 m ² / Cena od 381,000 dolarów
  • Apartament z 3 sypialniami - od 124 m ² / Cena od 536 000 dolarów

Meble i urządzenia

  • Studio - od 6,800 dolarów
  • 1- Sypialnia - od 8,200 dolarów
  • 2- sypialnia - od 12,200 dolarów
  • 3- sypialnia - od 17,700 dolarów
  • Dwuosobowy dwuosobowy - od 27,200 dolarów
  • Apartament z 2 sypialniami - od 19000 dolarów
  • Apartament trzypokojowy - od 24,500 dolarów

Infrastruktura kompleksu

Biznes HUB

  • Przestrzeń handlowa
  • Urząd
  • Oddział banku
  • Sala konferencyjna
  • Współpracujący
  • Kawiarnia

HUB gastronomiczny

  • Restauracje
  • Kawiarnia
  • Piekarnia
  • Bar

Rozrywka HUB

  • Strefa dla zwierząt domowych
  • Klub Rodziny i Dzieci
  • Przestrzenie zewnętrzne
  • 9 basenów

Wellness HUB

  • Siłownia
  • Sauna
  • Joga
  • SPA

Obszar Bang Tao na wyspie Phuket w Tajlandii znany jest z pięknych plaż, czystej wody i luksusowych kurortów. Jest to ciche miejsce, idealne na relaks wakacje z dala od zgiełku i zgiełku. Bang Tao Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, z białym piaskiem i ciepłych wód Morza Andaman. Obszar ten jest również domem dla luksusowych kurortów oferujących szeroki zakres usług i działań, takich jak zabiegi spa, wysokiej klasy restauracje, i działań wodnych, takich jak nurkowanie i nurkowanie. Bang Tao jest również znany ze swoich lasów i malowniczych wzgórz, tworząc wielkie możliwości chodzenia i fotografii.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 51.0
Cena za m², USD 3,863
Cena mieszkania, USD 197,000
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 72.0 – 270.0
Cena za m², USD 3,861 – 4,517
Cena mieszkania, USD 278,000 – 1,22M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 108.0 – 124.0
Cena za m², USD 4,323 – 4,407
Cena mieszkania, USD 476,000 – 536,000
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 36.0
Cena za m², USD 3,861
Cena mieszkania, USD 139,000

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna

