Kompleks mieszkalny Bang Tao Condo

Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, i zielonej energii i uzupełnione przestrzeniami handlowymi, z restauracjami, rekreacji, rozrywki i miejsc imprez biznesowych.

Przestronne, nowoczesne apartamenty dla komfortowego życia, łącząc styl, przestrzeń i funkcjonalność. Od wykończenia elewacji, wejścia i układów, aż po wypełnienie wnętrz. Składniki te stworzyły zupełnie nowy poziom życia, dla tych, którzy chcą, aby Phuket ich domu.

Koncepcja kompleksu jest przeznaczona do krótko- i długookresowego życia i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z wynajmu. Unikalne rozwiązania służące optymalizacji przestrzeni dzięki meblom transformatorowym, ochronie zasobów i innowacyjnym technologiom zapewnią wysoki poziom komfortu, a także wysoki popyt wśród turystów, wraz ze stabilnym przepływem środków pieniężnych dla inwestorów, co oznacza gwarantowany zwrot w wysokości 5%.



Układ mieszkalny

Studio - od 36 m ² / Cena od 139000 dolarów

1- sypialnia - od 51 m ² / Cena od 197000 dolarów

2- sypialnia - od 72 m ² / Cena od 278,000 dolarów

3-sypialnia - od 108 m ² / Cena od 476000 dolarów

Dwupokojowy dwupoziomowy - od 270 m ² / Cena od 1,219,500 dolarów

Apartament dwupokojowy - od 88 m ² / Cena od 381,000 dolarów

Apartament z 3 sypialniami - od 124 m ² / Cena od 536 000 dolarów

Meble i urządzenia

Studio - od 6,800 dolarów

1- Sypialnia - od 8,200 dolarów

2- sypialnia - od 12,200 dolarów

3- sypialnia - od 17,700 dolarów

Dwuosobowy dwuosobowy - od 27,200 dolarów

Apartament z 2 sypialniami - od 19000 dolarów

Apartament trzypokojowy - od 24,500 dolarów

Infrastruktura kompleksu

Biznes HUB

Przestrzeń handlowa

Urząd

Oddział banku

Sala konferencyjna

Współpracujący

Kawiarnia

HUB gastronomiczny

Restauracje

Kawiarnia

Piekarnia

Bar

Rozrywka HUB

Strefa dla zwierząt domowych

Klub Rodziny i Dzieci

Przestrzenie zewnętrzne

9 basenów

Wellness HUB

Siłownia

Sauna

Joga

SPA

Obszar Bang Tao na wyspie Phuket w Tajlandii znany jest z pięknych plaż, czystej wody i luksusowych kurortów. Jest to ciche miejsce, idealne na relaks wakacje z dala od zgiełku i zgiełku. Bang Tao Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, z białym piaskiem i ciepłych wód Morza Andaman. Obszar ten jest również domem dla luksusowych kurortów oferujących szeroki zakres usług i działań, takich jak zabiegi spa, wysokiej klasy restauracje, i działań wodnych, takich jak nurkowanie i nurkowanie. Bang Tao jest również znany ze swoich lasów i malowniczych wzgórz, tworząc wielkie możliwości chodzenia i fotografii.