Kompleks mieszkalny Bang Tao Condo

Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, i zielonej energii i uzupełnione przestrzeniami handlowymi, z restauracjami, rekreacji, rozrywki i miejsc imprez biznesowych.
Przestronne, nowoczesne apartamenty dla komfortowego życia, łącząc styl, przestrzeń i funkcjonalność. Od wykończenia elewacji, wejścia i układów, aż po wypełnienie wnętrz. Składniki te stworzyły zupełnie nowy poziom życia, dla tych, którzy chcą, aby Phuket ich domu.
Koncepcja kompleksu jest przeznaczona do krótko- i długookresowego życia i maksymalizacji zwrotu z inwestycji z wynajmu. Unikalne rozwiązania służące optymalizacji przestrzeni dzięki meblom transformatorowym, ochronie zasobów i innowacyjnym technologiom zapewnią wysoki poziom komfortu, a także wysoki popyt wśród turystów, wraz ze stabilnym przepływem środków pieniężnych dla inwestorów, co oznacza gwarantowany zwrot w wysokości 5%.
Obszar Bang Tao na wyspie Phuket w Tajlandii znany jest z pięknych plaż, czystej wody i luksusowych kurortów. Jest to ciche miejsce, idealne na relaks wakacje z dala od zgiełku i zgiełku. Bang Tao Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie, z białym piaskiem i ciepłych wód Morza Andaman. Obszar ten jest również domem dla luksusowych kurortów oferujących szeroki zakres usług i działań, takich jak zabiegi spa, wysokiej klasy restauracje, i działań wodnych, takich jak nurkowanie i nurkowanie. Bang Tao jest również znany ze swoich lasów i malowniczych wzgórz, tworząc wielkie możliwości chodzenia i fotografii.