  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Sare

Nowe budynki na sprzedaż w Bang Sare

;
mieszkania
2
domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tajlandia
od
$82,174
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Szanse inwestycyjne! Komfortowe apartamenty w malowniczej okolicy Bang Saray Beach. Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Zyski z 7 procent!Dom jest gotowy do wejścia! Mieszkanie jest umeblowane!Blisko Bang Saray Beach! Wygodne połączenia transportowe.The Breeze Beach Side condominiu…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Tajlandia
od
$63,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Piąty projekt Sisaran z Bang Saray to luksusowe mieszkanie przyjazne ECO z 262 jednostkami. Dzięki ponad 15 ułatwieniom dla mieszkańców i szeregowi 5-gwiazdkowych usług, ten rozwój wyznaczy nowy punkt odniesienia dla Bang Saray.
Deweloper
Sisaran
Zostaw prośbę
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Pokaż wszystko Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Willa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Tajlandia
od
$266,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Urocza dwupiętrowa luksusowa willa Layan Bangsare Villas nad brzegiem Zatoki Tajlandzkiej! Świetna opcja inwestycyjna! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Wydajność od 7%! Możliwe raty! Willa jest umeblowana! Wyposażenie: prywatny basen, miejsce do opalania i grill…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Na mapie
Realting.com
Udać się