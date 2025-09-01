Kompleks mieszkalny One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Stylowy kompleks mieszkalny w okolicy Talang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.

Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z dobrze przemyślanym układem, położony w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą mieli dostęp do basenu, strefy fitness i przytulne wspólne obszary, tworząc komfortową i przyjemną atmosferę do życia.

Pierwsza faza obejmuje 3 budynki i klub z łącznie 411 apartamentów - studia, apartamenty z jedną, dwie i trzy sypialnie, o powierzchni od 26 m2 do 78 m2.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2026 r.

Infrastruktura:

Wahadłowiec do Bang Tao Beach (8.8 km)

Basen 60 metrów

Siłownie

Współpracujące

Pokój dziecięcy

Sauna

Jacuzzi

Studio jogi

Parking

Stacje ładowania

Centrum handlowe dla mieszkańców

Bieżnia

Ogród i strefa relaksu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.