Kompleks mieszkalny One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.

Stylowy kompleks mieszkalny w okolicy Talang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.
Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z dobrze przemyślanym układem, położony w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą mieli dostęp do basenu, strefy fitness i przytulne wspólne obszary, tworząc komfortową i przyjemną atmosferę do życia.
Pierwsza faza obejmuje 3 budynki i klub z łącznie 411 apartamentów - studia, apartamenty z jedną, dwie i trzy sypialnie, o powierzchni od 26 m2 do 78 m2.
Data zakończenia: 4 kwietnia 2026 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.