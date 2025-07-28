Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Program Cyprus Residency by Investment umożliwia pomyślnym wnioskodawcom i ich rodzinom uzyskanie pozwolenia na imigrację na Cyprze na czas nieokreślony w ciągu dwóch miesięcy. Inwestor może ubiegać się o obywatelstwo Cypru po pięciu latach zamieszkiwania w kraju jako posiadacz takiego pozwo…
Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na Cyprze poprzez inwestycje jest jednym z najszybszych programów imigracyjnych w Europie. Status ten jest przyznawany inwestorowi i członkom jego rodziny na warunkach programu i pozostaje na czas nieokreślony zgodnie z wymogami prawa.Program przewiduje in…