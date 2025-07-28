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Programy imigracyjne w Cypr

  • Pobyt stały
    Cyprus Permanent Residence via investments
    Cyprus Permanent Residence via investments
    Cypr Cypr
    od
    $330,000
    Typ programu imigracyjnego Pobyt stały
    Termin odbioru od 2 miesięcy
    Program Cyprus Residency by Investment umożliwia pomyślnym wnioskodawcom i ich rodzinom uzyskanie pozwolenia na imigrację na Cyprze na czas nieokreślony w ciągu dwóch miesięcy. Inwestor może ubiegać się o obywatelstwo Cypru po pięciu latach zamieszkiwania w kraju jako posiadacz takiego pozwo…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
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  • Pobyt stały
    Pobyt stały w Cypr
    Pobyt stały w Cypr
    Cypr Cypr
    od
    $342,124
    Typ programu imigracyjnego Pobyt stały
    Termin odbioru od 6 miesięcy
    Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na Cyprze poprzez inwestycje jest jednym z najszybszych programów imigracyjnych w Europie. Status ten jest przyznawany inwestorowi i członkom jego rodziny na warunkach programu i pozostaje na czas nieokreślony zgodnie z wymogami prawa.Program przewiduje in…
    Agencja
    Invest Cafe
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