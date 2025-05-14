Willa FLOW

Przytulne jednopiętrowe domy FLOW w zielonej okolicy Pong są na sprzedaż - idealny dom nad morzem jest tylko 10 minut!

Możliwa rata na 3 miesiące!

Nowoczesne domy z trzema sypialniami i przemyślanym układem są harmonią komfortu i natury. Przestronne jasne pokoje, wysokiej jakości dekoracji i prywatności strony stworzyć atmosferę przytulności, a bliskość morza sprawia, że ten projekt jest doskonałym wyborem zarówno dla życia, jak i inwestycji.

Wyposażenie: w pełni wykończone czyste wykończenie (ściany, podłogi, oświetlenie, gniazda), 3 klimatyzatory, wewnętrzne drewniane drzwi, zasłony, parking dla 2 samochodów + dodatkowa opcja budowy basenu 3 × 8 m, meble są możliwe.

Idealna lokalizacja w Pong:

Spokojna zieleń - spokojna atmosfera, świeże powietrze;

10 minut samochodem na plażę - łatwy dostęp do morza;

- 5 minut do supermarketów, kawiarni i restauracji;

10- 15 minut do kliniki i apteki;

Łatwy dostęp do głównych tras - szybko do Pattaya i innych kluczowych punktów.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.