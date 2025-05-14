  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bangkok
  4. Willa FLOW

Bangkok, Tajlandia
$113,590
4
ID: 27446
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Miasto
    Bangkok

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

O kompleksie

Русский Русский

Przytulne jednopiętrowe domy FLOW w zielonej okolicy Pong są na sprzedaż - idealny dom nad morzem jest tylko 10 minut!
Możliwa rata na 3 miesiące!

Nowoczesne domy z trzema sypialniami i przemyślanym układem są harmonią komfortu i natury. Przestronne jasne pokoje, wysokiej jakości dekoracji i prywatności strony stworzyć atmosferę przytulności, a bliskość morza sprawia, że ten projekt jest doskonałym wyborem zarówno dla życia, jak i inwestycji.

Wyposażenie: w pełni wykończone czyste wykończenie (ściany, podłogi, oświetlenie, gniazda), 3 klimatyzatory, wewnętrzne drewniane drzwi, zasłony, parking dla 2 samochodów + dodatkowa opcja budowy basenu 3 × 8 m, meble są możliwe.

Idealna lokalizacja w Pong:

Spokojna zieleń - spokojna atmosfera, świeże powietrze;
10 minut samochodem na plażę - łatwy dostęp do morza;
- 5 minut do supermarketów, kawiarni i restauracji;
10- 15 minut do kliniki i apteki;
Łatwy dostęp do głównych tras - szybko do Pattaya i innych kluczowych punktów.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
