Apart hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.

Rawai, Tajlandia
$147,000
11
ID: 32879
Data aktualizacji: 16.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Rawai

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hotelową Wyndham, oferuje luksusowe apartamenty w Rawai, 400 metrów od plaży.

Kompleks zajmuje powierzchnię 17 080 m² i składa się z 8 bloków, w których znajduje się łącznie 516 apartamentów. Dostępne są apartamenty typu studio i jednopokojowe (1+1).

Szczegóły nieruchomości:

  • Odległość od morza: 400 m
  • Sypialnie: Studio, 1, 2
  • Łazienki: 1-2
  • Powierzchnia mieszkalna: 30 m² - 58 m²

✅ Gwarancja 6% dochodu przez 3 lata (obsługiwana przez Wyndham)
✅ Program najmu pozwala właścicielowi na użytkowanie apartamentu do 4 tygodni w roku.

Cena obejmuje: wykończenie, hydraulikę, zabudowę kuchenną, wbudowane szafy, klimatyzację oraz pakiet mebli.

Termin zakończenia: 2023 r.

Infrastruktura:

  • Baseny
  • Zjeżdżalnie wodne dla dzieci
  • Ścieżki spacerowe
  • Restauracja i bar
  • SPA
  • Siłownia
  • Pokoje dziecięce
  • I wiele więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Rawai, Tajlandia

Apart hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Rawai, Tajlandia
od
$147,000
