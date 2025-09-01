Apart hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.

Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hotelową Wyndham, oferuje luksusowe apartamenty w Rawai, 400 metrów od plaży.
Kompleks zajmuje powierzchnię 17 080 m² i składa się z 8 bloków, w których znajduje się łącznie 516 apartamentów. Dostępne są apartamenty typu studio i jednopokojowe (1+1).
Szczegóły nieruchomości:
✅ Gwarancja 6% dochodu przez 3 lata (obsługiwana przez Wyndham)
✅ Program najmu pozwala właścicielowi na użytkowanie apartamentu do 4 tygodni w roku.
Cena obejmuje: wykończenie, hydraulikę, zabudowę kuchenną, wbudowane szafy, klimatyzację oraz pakiet mebli.
Termin zakończenia: 2023 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.