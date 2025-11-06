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ILKEM YAPI
IKY GROUP ALANYA
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TEKCE Real Estate
TREM GLOBAL
UPTREND HOMES
Realty World UTM Gayrimenkul
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Binaa Investment
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
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Programy imigracyjne w Turcja

  • Obywatelstwo
    Turkish Citizenship by Investment
    Turkish Citizenship by Investment
    Turcja Turcja
    od
    $400,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Binaa Investment: Uzyskanie obywatelstwa tureckiego przez inwestycje odbywa się w ramach szeregu warunków i procedur, odnoszących się do poprawek do ustawy o naturalizacji 2022, ratyfikowanych przez tureckiego prezydenta Recepa Erdogana na początku tego roku.W tym artykule Binaa Investment, …
    Konsultant imigracyjny
    Binaa Investment
    Zostaw prośbę
  • Pobyt stały
    Accelerated acquisition of Turkish citizenship
    Accelerated acquisition of Turkish citizenship
    Turcja Turcja
    od
    $400,000
    Typ programu imigracyjnego Pobyt stały
    Termin odbioru od 5 miesięcy
    Korzyści z obywatelstwa tureckiego 1. Podróż bez wizy. Obywatel turecki otrzymuje bezwizowy dostęp w 110 krajach, w tym w Korei Południowej, Singapurze i Japonii, gdzie, jeśli dostępny jest tylko paszport rosyjski, należy wydać wizę. Nawiasem mówiąc, nie musisz odmawiać rosyjskiego pas…
    Konsultant imigracyjny
    TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
    Zostaw prośbę
  • Obywatelstwo
    Obywatelstwo w Turcja
    Obywatelstwo w Turcja
    Turcja Turcja
    od
    $420,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 7 miesięcy
    Główna oferta:Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy la…
    Agencja
    INEST HOMES
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    Agencja
    INEST HOMES
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  • Obywatelstwo
    Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
    Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
    Turcja Turcja
    od
    $400,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 8 miesięcy
    Indyjskie Obywatelstwo przez Program Inwestycyjny pozwala międzynarodowym inwestorom zabezpieczyć potężny turecki paszport w ciągu miesięcy. Inwestując minimum 400,000 dolarów w najlepsze nieruchomości, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową i ich rodziny zyskują dożywotnie prawa obyw…
    Agencja
    Right way Group
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Wiadomości z rynku nieruchomości w Turcja

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