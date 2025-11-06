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Binaa Investment: Uzyskanie obywatelstwa tureckiego przez inwestycje odbywa się w ramach szeregu warunków i procedur, odnoszących się do poprawek do ustawy o naturalizacji 2022, ratyfikowanych przez tureckiego prezydenta Recepa Erdogana na początku tego roku.W tym artykule Binaa Investment, …
Korzyści z obywatelstwa tureckiego
1. Podróż bez wizy.
Obywatel turecki otrzymuje bezwizowy dostęp w 110 krajach, w tym w Korei Południowej, Singapurze i Japonii, gdzie, jeśli dostępny jest tylko paszport rosyjski, należy wydać wizę. Nawiasem mówiąc, nie musisz odmawiać rosyjskiego pas…
Główna oferta:Zainwestuj od 400 000 dolarów w tureckiej nieruchomości, uzyskać obywatelstwo dla całej rodziny, i zachować aktywa, które mogą być sprzedawane po obowiązkowej trzyletniej kadencji.Minimalna wartość nieruchomości wynosi 400,000 dolarów, a limit sprzedaży jest ustalony na trzy la…
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Agencja
INEST HOMES
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Indyjskie Obywatelstwo przez Program Inwestycyjny pozwala międzynarodowym inwestorom zabezpieczyć potężny turecki paszport w ciągu miesięcy. Inwestując minimum 400,000 dolarów w najlepsze nieruchomości, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową i ich rodziny zyskują dożywotnie prawa obyw…