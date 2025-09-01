  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Choeng Thale
  4. Kompleks mieszkalny Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Kompleks mieszkalny Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$173,000
BTC
2.0578006
ETH
107.8581253
USDT
171 042.4195087
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 27955
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 002130
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 10.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Wioska
    Ban Bang Thao

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Nad Elementem jest nowy kompleks mieszkalny premium ze wszystkimi udogodnieniami, położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phuket - Chong Thale, zaledwie 2,5 km od Bang Tao Beach.

Kompleks w stylu śródziemnomorskim składa się z dwóch 7- piętrowych budynków, które zawierają 263 apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami o powierzchni od 38 m2 do 138 m2.

Wszystkie apartamenty są oferowane z wykończeniem pod klucz. Projektowanie wnętrz odbywa się w stylu śródziemnomorskim, w jasnych kolorach.

5 minut spacerem od kompleksu znajdują się sklepy, restauracje, galerie handlowe Porto de Phuket i Boat Avenue, supermarket Villa Market. W pobliżu kompleksu znajduje się klub golfowy "Laguna", słynne kluby plażowe Xana and Catch, park wodny Blue Tree.

Możliwości inwestycyjne:

  • Możliwość udziału w puli wynajmu
  • Gwarantowana rentowność: (warunki są zapewnione indywidualnie)
  • Kompleksowe zarządzanie: międzynarodowa spółka zarządzająca (wciąż dyskutowana, ale ktoś znany zostanie wybrany)

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

  • Terytorium krajobrazowe z ogrodem
  • Dwa baseny dla dorosłych, jeden dla dzieci
  • Ogrody dachowe z barem koktajlowym
  • Odbiór lobby
  • Usługi konsjerża
  • Profesjonalny kompleks sportowy Dynamiczny
  • Restauracje
  • Obszar współpracy
  • Klub zabaw dla dzieci
  • Biblioteka wielofunkcyjna
  • 24 / 7 bezpieczeństwo terytorium
  • Dzienny autobus do supermarketu, parku wodnego i plaży

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Ban Bang Thao, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Kathu, Tajlandia
od
$71,202
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Choeng Thale, Tajlandia
od
$99,553
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tajlandia
od
$493,084
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$440,969
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Choeng Thale, Tajlandia
od
$251,038
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$173,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 261–360 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Mouana Residence Ko Kaeo to idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego mieszkania otoczonego naturą, zapewniającego wygodne życie lub dochodową inwestycję. Jest idealny dla rodzin z dziećmi ze względu na bliskość międzynarodowe…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Thalang, Tajlandia
od
$648,001
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 352 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia odosobnienia i nowoczesnego luksusu na Phuket. Idealny na rodzinne wakacje, długoterminowe pobyty i zakupy inwestycyjne.O lokalizacji: Prestiżowa lokalizacja w centrum wyspy, zaledwie kilka minut…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
352.0
719,496 – 725,682
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Rawai, Tajlandia
od
$127,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 52–260 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących luksusowego życia na wybrzeżu Phuket, czy to stałego pobytu, wakacji czy inwestycji. To świetny wybór dla rodzin, par i każdego, kto ceni sobie wysoką jakość życia.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0 – 84.0
142,012 – 319,531
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 260.2
310,960 – 601,256
Bliźniak
80.0
327,833
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje