Kompleks mieszkalny Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Nad Elementem jest nowy kompleks mieszkalny premium ze wszystkimi udogodnieniami, położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phuket - Chong Thale, zaledwie 2,5 km od Bang Tao Beach.
Kompleks w stylu śródziemnomorskim składa się z dwóch 7- piętrowych budynków, które zawierają 263 apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami o powierzchni od 38 m2 do 138 m2.
Wszystkie apartamenty są oferowane z wykończeniem pod klucz. Projektowanie wnętrz odbywa się w stylu śródziemnomorskim, w jasnych kolorach.
5 minut spacerem od kompleksu znajdują się sklepy, restauracje, galerie handlowe Porto de Phuket i Boat Avenue, supermarket Villa Market. W pobliżu kompleksu znajduje się klub golfowy "Laguna", słynne kluby plażowe Xana and Catch, park wodny Blue Tree.
Możliwości inwestycyjne:
Zakończenie budowy: 4. kwartał 2025 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.