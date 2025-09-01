Kompleks mieszkalny Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Nad Elementem jest nowy kompleks mieszkalny premium ze wszystkimi udogodnieniami, położony w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phuket - Chong Thale, zaledwie 2,5 km od Bang Tao Beach.

Kompleks w stylu śródziemnomorskim składa się z dwóch 7- piętrowych budynków, które zawierają 263 apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami o powierzchni od 38 m2 do 138 m2.

Wszystkie apartamenty są oferowane z wykończeniem pod klucz. Projektowanie wnętrz odbywa się w stylu śródziemnomorskim, w jasnych kolorach.

5 minut spacerem od kompleksu znajdują się sklepy, restauracje, galerie handlowe Porto de Phuket i Boat Avenue, supermarket Villa Market. W pobliżu kompleksu znajduje się klub golfowy "Laguna", słynne kluby plażowe Xana and Catch, park wodny Blue Tree.

Możliwości inwestycyjne:

Możliwość udziału w puli wynajmu

Gwarantowana rentowność: (warunki są zapewnione indywidualnie)

Kompleksowe zarządzanie: międzynarodowa spółka zarządzająca (wciąż dyskutowana, ale ktoś znany zostanie wybrany)

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2025 r.

Infrastruktura:

Terytorium krajobrazowe z ogrodem

Dwa baseny dla dorosłych, jeden dla dzieci

Ogrody dachowe z barem koktajlowym

Odbiór lobby

Usługi konsjerża

Profesjonalny kompleks sportowy Dynamiczny

Restauracje

Obszar współpracy

Klub zabaw dla dzieci

Biblioteka wielofunkcyjna

24 / 7 bezpieczeństwo terytorium

Dzienny autobus do supermarketu, parku wodnego i plaży

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.