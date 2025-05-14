Kompleks mieszkalny Nue Epic Asok Rama9

Nue Epic Asok- Rama9 jest doskonałą inwestycją w sercu Bangkoku.

Nowoczesne kondominium z wysokimi dochodami z wynajmu i ceną targową!

Jest to premium kompleks mieszkalny czterech wież z ponad 3,107 apartamentów, łącząc komfort, styl i doskonałą lokalizację. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią wygodę, rozwiniętą infrastrukturę i wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości.

Luksusowe udogodnienia: ogród dachowy, 3 baseny, bieżnia, nowoczesna sala fitness, studio jogi, pole golfowe, obszary dla zwierząt domowych: basen, park, salon, współpraca, pralnia, Grab & Go, Sky Lounge z panoramicznym widokiem.

Ulubiona lokalizacja:

550 m do stacji metra Rama 9;

5 minut do Central Rama 9, Fortune Town

W pobliżu centra handlowe: Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus 's;

- w pobliżu wiodących szpitali: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;

- wygodny dostęp do autostrady Si Rat (do lotniska Suvarnabhumi).

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.