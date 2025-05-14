  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bangkok
  4. Kompleks mieszkalny Nue Epic Asok Rama9

Kompleks mieszkalny Nue Epic Asok Rama9

Bangkok, Tajlandia

$118,620


ID: 27445
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Miasto
    Bangkok
  • Metro
    Phetchaburi (~ 1000 m)
  • Metro
    Phra Ram 9 (~ 500 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    47

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Nue Epic Asok- Rama9 jest doskonałą inwestycją w sercu Bangkoku.
Nowoczesne kondominium z wysokimi dochodami z wynajmu i ceną targową!

Jest to premium kompleks mieszkalny czterech wież z ponad 3,107 apartamentów, łącząc komfort, styl i doskonałą lokalizację. Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią wygodę, rozwiniętą infrastrukturę i wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości.

Luksusowe udogodnienia: ogród dachowy, 3 baseny, bieżnia, nowoczesna sala fitness, studio jogi, pole golfowe, obszary dla zwierząt domowych: basen, park, salon, współpraca, pralnia, Grab & Go, Sky Lounge z panoramicznym widokiem.

Ulubiona lokalizacja:
550 m do stacji metra Rama 9;
5 minut do Central Rama 9, Fortune Town
W pobliżu centra handlowe: Esplanade Ratchada, Jodd Fairs, Lotus 's;
- w pobliżu wiodących szpitali: Rama 9 Hospital, Bumrungrad, Bangkok Hospital;
- wygodny dostęp do autostrady Si Rat (do lotniska Suvarnabhumi).

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Bangkok, Tajlandia

