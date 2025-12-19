  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Tajlandia

Pattaya
29
Phuket
44
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tajlandia
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy kompleks Harmonia jest idealnym miejscem do spokojnego, spokojnego życia w centrum miejskiego życia Pattaya. Położony w Central Pattaya, w pobliżu plaż. 100 metrów od złożonego przystanku autobusowego, pobliskich centrów handlowych, supermarketów, miejsc rozrywki, restauracji, kawiarni,…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$251,694
Projekt w cichej dzielnicy Bangkoku, w otoczeniu terenów zielonych. Budynek posiada standardowe i apartamenty z 1-2 sypialniami. Blisko sklepów, szkół, szpitali, stacji metra.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia obejmują saloniki, lobby z grafiki, przestronne amfiteatr-styl mie…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Dzielnica mieszkaniowa The Momentum
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 36–108 m²
37 obiekty nieruchomości 37
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentum to nasza nowa dzielnica w Phuket, łącząca komfort, nowoczesną architekturę i wysoki potencjał inwestycyjny.Budujemy i zarządzamy nieruchomościami na najbardziej obiecujących obszarach wyspy od ponad…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 69.0
160,520 – 195,535
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 108.0
312,292 – 570,623
Deweloper
Serene Condominium
OneOne
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tajlandia
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchn…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,88M
Nowy kompleks premium willi w Pasak, składający się z 37 nowoczesnych willi tropikalnych. Projekt obejmuje dwu- i trzypiętrowe domy z 3 i 5 sypialniami. Każda willa łączy nowoczesną architekturę z naturalnym światłem i eleganckim wystrojem, wysokimi sufitami i przestronnymi tarasami. Projekt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$146,541
Oferujemy apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja posiada system ochrony, podziemny parking, basen, saunę, centrum fitness, ogród.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest na szc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$360,485
Projekt premium od znanego dewelopera w Pattaya. Rezydencja jest 56- piętrowym budynkiem z 548 apartamentami. Wszystkie apartamenty są wykończone, z wbudowanym sprzętem, hydrauliką i klimatyzacją. Kompleks posiada wszystkie niezbędne infrastruktury do komfortowego wypoczynku i życia, w tym n…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,70M
Położony obok spokojnego jeziora w tętniącym życiem sercu Phuket, kompleks ten stworzył przestrzeń, która równoważy współczesne wyrafinowanie z materiałami organicznymi. Jest to miejsce, gdzie luksus i dobre samopoczucie zbiegają się, oferując nie tylko piękne środowisko życia, ale również a…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$3,92M
Oferujemy wille w stylu tropikalnym z basenem i widokiem na morze.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Marina - 5 minutPole golfowe - 15 minutPhuket International Airport - 25 minutOszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
The Tales jest jednogłośną kolekcją 13 jednopiętrowych willi z basenami w najbardziej pożądanej lokalizacji w Phuket.Cechy:przestronne luksusowe wille z 3 sypialniami i prywatnymi basenamiodkryty salon przy basenieprzestronne strefy życia - jadalnia z w pełni wyposażone kuchniedwuosobowy pok…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$172,456
Kompleks 10 willi w stylu Balinese z 2 i 3 sypialniami, 11x2,5 m basenów, ogrodów i miejsc parkingowych. Te wille są zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą harmonię pomiędzy obszarami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Mają duże okna, które otwierają się na długi, musujący basen, otoczony wspaniał…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$212,776
Zaprojektowany do harmonizacji nowoczesnej elegancji z naturalnym pięknem wyspy. Oferując 9 luksusowych willi przy basenie, koncepcja łączy współczesną architekturę z bujną okolicą, tworząc spokojne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Z naciskiem na prywatność, komfort i trwałość, rezydenc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$92,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
W harmonii z przyrodą na Paradise Island Condominium Zero Bangtao oferuje nowy widok na budowę: pozostałe prawdziwe zasady przyjazności dla środowiska, w każdym elemencie projektowym ucieleśniliśmy środowisko bez poświęcania komfortu i elegancji. Oceń zalety Zero Bangtao - miejsca, w który…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Thalang, Tajlandia
od
$524,230
Oferujemy luksusowe, nowoczesne wille w stylu Balinese z basenem i widokiem na zielone otoczenie, przestronne ogrody i komfortowe salony.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nai Yang Beach - 2,2 km (6 minut jazdy)Port lotniczy Phuket - 3.…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Thalang, Tajlandia
od
$662,822
Opcje wykończenia Gotowe
Blue Canyon Heights Condos to nowy projekt mieszkaniowy położony w słynnym Blue Canyon Country Club, dogodnie położonym w pobliżu międzynarodowego lotniska Phuket i plaż North Phuket, takich jak Mai Khao, Nai Yang i Nai Thon.Projekt ten obejmuje 10 niskich budynków ukrytych pośród zielonego …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$204,689
Projekt znajduje się w korzystnej lokalizacji kurortu. Jest to siedmiopiętrowy budynek z widokiem na spokojną lagunę z 1-2 sypialniami apartamenty.Budynek jest częścią dużego kompleksu z centrami handlowymi, klubem golfowym, parkiem, ośrodkami zdrowia, miejscami imprez, hotelami, barami i re…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$70,309
Kompleks składa się z 4 budynków i posiada bogatą infrastrukturę:lobbykawiarniapranieKids 'clubbibliotekabasenyBasen dla dziecijacuzzikinoogródLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 700 metrów od stacji metra
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Zespół mieszkaniowy Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao. Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$235,116
Apartamenty w największych i najbardziej popularnych wśród turystów ukończył kompleks plaży Jomtien. Budynek posiada 59 pięter z 1644 jednostkami różnych układów. Istnieją apartamenty z prywatnym basenem. Kompleks posiada wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym ogrody, bas…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Phuket, Tajlandia
od
$637,403
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusowe apartamenty kondominium EDEN RESIDENCES w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!Jest to idealny wybór dla osób poszukujących stabilnego dochodu i komfortu.Osprzęt!50 metrów od plaży!Wyposażenie: bar, monitoring wideo, fitness, ogród, miejsce dla dzieci…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$397,181
Odkryj doskonałą równowagę dziedzictwa i współczesnego luksusu w egzotycznie zaprojektowanym sanktuarium inspirowanym bogatą historią Laguna Phuket. Po miejscu historycznej kopalni cyny Phuket, ziemia od dawna przekształcana jest w bujne zielone krajobrazy zintegrowanego ośrodka światowej kl…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sudara
Zespół mieszkaniowy Sudara
Zespół mieszkaniowy Sudara
Zespół mieszkaniowy Sudara
Zespół mieszkaniowy Sudara
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sudara
Zespół mieszkaniowy Sudara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$293,826
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 52–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt kurortu 500 metrów od Bang Tao BeachKompleks Sudara ponownie rozważa ideę stylu życia z połączeniem wyrafinowania i tajskiej elegancji we wnętrzach na tle uroczej plaży Bang Tao, jednej z najdłuższych w Phuket, o długości 6 kilometrów.Obiekty dla mieszkańców:• Nowoczesne centrum…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
316,853
Mieszkanie 2 pokoi
140.0
481,508
Mieszkanie 3 pokoi
124.0
656,032
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$1,43M
Kompleks składa się z 15 luksusowych willi z widokiem panoramicznym, prywatnych basenów, tarasów i zadaszonych miejsc parkingowych.Projekt obejmuje:bezpieczeństwo wokół zegaraklub golfowysala gimnastycznaspaKids 'clubkort tenisowykluby plażowerestauracjeLokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Nathon, Tajlandia
od
$524,230
Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu i przyrody, znajduje się zaledwie 5 minut od Na Thon Beach. Wyjątkowy projekt obejmuje tylko 5 pięknych willi, starannie zaprojektowane dla Państwa komfortu i wyposażone w prywatny basen i wspaniały widok. Koncepcją kompleksu jest "życie w środku dżungl…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty z widokiem na lagunę i baseny osobiste Projekt znajduje się w przybrzeżnym pasku w samym centrum elitarnej dzielnicy Laguna, zaledwie kilka minut pieszo od słynnego Bang Tao Kompleks mieszkań wyróżnia się niesamowitymi widokami na morze i jeziora dzielnicy. Składa si…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Rawai, Tajlandia
od
$120,073
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 30–69 m²
46 obiekty nieruchomości 46
To kompleks apartamentów premium położony na południu wyspy Phuket w Tajlandii.  8 pięter, 209 wyjątkowych apartamentów, 12 typów układów, baseny, sala fitness, strefa zabaw dla dzieci i wiele więcej zebranych w jednym miejscu.  900 metrów od obiektu znajduje się plaża Nai Harn, jedna …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.9 – 69.0
193,421 – 520,150
Mieszkanie 2 pokoi
53.6
413,507
Mieszkanie
30.0 – 34.9
184,412 – 201,886
Agencja
Udomo
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$111,013
Projekt w Klong San, jednym z najstarszych dystrictss w Bangkoku, w pobliżu stacji metra. Budynek z czerwonej cegły z 1-2 sypialnią loft i standardowych apartamentów. Oferuje widok na miasto. Niektóre apartamenty mają widok na rzekę.Koncepcja krajobrazu projektu opiera się na sadach.Wyposaże…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Phuket, Tajlandia
od
$69,961
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w nowoczesne mieszkanie w słonecznym Phuket, idealne zarówno dla życia osobistego i wynajmu!Osprzęt!Projekt CUBE AMAZE składa się z dwóch siedmiopiętrowych apartamentów z nowoczesną infrastrukturą zapewniającą komfortowe i komfortowe życie na wyspie.Wyposaż…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Tajlandia
od
$456,388
Nowoczesne życie na poddaszu przekracza zwyczajne i zaprasza do sfery wyrafinowanej pobłażliwości. Każda elegancka, nowoczesna willa w stylu loft- styl jest stworzona do kokonu w ostatecznym komforcie i stylu.Doświadcz niezrównanego luksusu i wyrafinowanego komfortu w kompleksie, gdzie nowoc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$159,526
Opcje wykończenia Gotowe
Nowoczesne kondominium w Andaman City kompleks, położony w Choeng Thalei, Phuket, zaledwie 500 metrów od Bang Tao Beach.Projekt obejmuje dwa siedmiopiętrowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9,500 m ² i łącznie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lu…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,494
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii - zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien. Lokalizacja zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Główną koncepcją jest połączenie luksusu, prywatności i życia miejskiego w jednym z najlepszych obszarów Pattaya.Ponad 30% jednostek zostało j…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$854,309
Oferujemy nowoczesne wille tropikalne z basenem o powierzchni 41 m2, tarasy, garaże.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo w kuchniUrządzenia BoschLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 12 minutKlub golfow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$1,60M
Nowoczesna luksusowa rezydencja składa się ze 106 trzypiętrowych willi z basenem.Cechy:2 klubyparkpomieszczenia wypoczynkowejadalniawiniarniasala konferencyjnajadalny tarasbasenyjacuzziKids 'clubPrzestrzeń współpracycentrum spasala gimnastycznaLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$91,895
Złożone cechy:lobbysala gimnastycznapraniebasensalonogrody (w tym ogród na dachu)Korzyści Meble i klimatyzator za darmo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Najbliższa szkoła - 300 metrówBritish International Szkoła - 6.1 kmNajbliższe centrum handlowe - 6.7 kmPorto de Phuket - 6,7 kmLaguna …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$118,137
Wieża szczyci się zapierającymi dech w piersiach panoramami miasta Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island i Zatoki Syjamskiej. Te niezrównane widoki można w pełni docenić z bogatego 31. piętra basen nieskończoności, a także z 46. piętra stanu-of-the-art overhanging basen na dachu. Dodatkowe u…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Tajlandia
od
$119,751
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 59 m²
2 obiekty nieruchomości 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
59.0
214,272
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$613,657
Przestronny kompleks mieszkalny elegancko urządzonych willi z prywatnym basenem, otoczony przyrodą i zielenią. Kolekcja domów tropikalnych łączy nowoczesną technologię z egzotycznymi materiałami, tworząc bogaty design w doskonałej harmonii z otoczeniem.Każdy dom posiada salon, jadalnię, kuch…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tajlandia
od
$126,546
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Witamy w Ever Prime Residences, ekskluzywnym projekcie zlokalizowanym w samym sercu Karon Beach, Phuket – jednej z najpiękniejszych i najbardziej tętniących życiem destynacji na wyspie. To coś więcej niż tylko rezydencja; to nowa jakość życia i inteligentna okazja inwestycyjna w jednym. 🌴…
Deweloper
The Element by Anocha
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$184,985
Nowy projekt oferuje 3 niezależne jednostki z tarasami prywatnymi i bezpośredni dostęp do wspólnej puli nieskończoności. Dostępny indywidualnie lub jako pakiet (cały budynek ze wspólnym basenem).Studio posiada nowoczesne, trwałe wykończenia wybrane do czystej, neutralnej konstrukcji, która o…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$354,317
Kompleks składa się z 2 willi, wykończone do najwyższych standardów z wykorzystaniem tylko wysokiej jakości materiałów.Cechy:3 sypialnie z łazienkami i dostępem do basenuparkingsalabasenZakończenie - 2. kwartał 2026 r.Cechy mieszkania Każda willa składa się z 3 pokoi dwuosobowych, 3,5 łazien…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$337,208
Oferujemy wille w stylu toskańskim z basenem, kuchnią letnią, miejscami parkingowymi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzielnicy Lamai, zaledwie 800 metrów od obwodnicy i 1,2 km od Lotus Lamai, w pobliżu szkoły międzynarodowej
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$898,199
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe apartamenty 500 metrów od Bang Tao Mieszkania w Bang of Tao w dostępności pieszych z plaży kupują klientów, którzy potrafią docenić luksus Dwa 6-piętrowe budynki, 48 luksusowych mieszkań, pakowanie podziemne i spiżarnie Unikalny format życia w prywatnych mieszkaniach z osobist…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,29M
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Powierzchnia działki - od 480 m2 do 2,431 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafa montowanaKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 10 minutBang Tao Beach - 7 minutBanana Beach - 15 minutNa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Karon, Tajlandia
od
$106,056
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 26–65 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kondominium w Muang PhuketKompleks jest naprawdę duża skala, składa się z 2 budynków dla 686 mieszkań.W kompleksie:- główny holdziedziniecbasen- centrum fitness- para- tajny ogród- współpraca- ogród odpoczynku- pawilon- tarasDeweloper oferuje wybór układów - od studia do dwupokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0
155,464
Mieszkanie 2 pokoi
65.0
332,590
Kawalerka
26.0
114,368
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$271,446
W rezydencji znajduje się hotel, duży basen i bar, restauracja, centrum spa, centrum fitness, klub dziecięcy, sala konferencyjna, plaża.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści 6% gwarantowanych rocznych dochodów z wynajmu przez 5 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Karon, Tajlandia
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Proj…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$521,146
Wyjątkowa nadmorska ucieczka zaledwie 100 metrów od brzegu, wyposażone w luksusowe 4-pokojowe wille z 5 łazienkami, każda sypialnia apartament. Willa przeznaczona jest zarówno dla rodziny mieszkającej w pełnym wymiarze czasu, jak i do wynajęcia na wysokim poziomie, oferuje kącik spa, basen n…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,22M
Tworząc bliskość natury, jednopiętrowe wille basenowe posiadają rozległe przestrzenie, które swobodnie pływają od dziedzińca do przestronnych sypialni i otwierają się na taras basenu z zapierającym dech w piersiach widokiem na jezioro. Dach opadający jest zaprojektowany w sposób artystyczny,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$157,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$103,537
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, które oferują idealne połączenie luksusu i wygody! Pełne wyposażenie! SO Lagoon Cherngtalay by Origin to unikalny kompleks apartamentowy położony w centrum Bang Tao, obok tętniącej życiem Boat Avenue …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$200,441
Nowoczesne wille z basenem w Chaweng - komfortowe zakwaterowanie i dochodowa inwestycja zaledwie kilka minut od plaży.Kompleks składa się z 35 ekskluzywnych willi z trzema sypialniami z prywatnymi basenami i tarasem. Wille są zbudowane w stylu tropikalnym, harmonijnie połączone z otaczającą …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tajlandia
od
$103,755
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Atrakcyjny obiekt dla inwestycji!Gwarantowany dochód w wysokości 6% w pierwszych 3 latach.Osprzęt!800 metrów od plaży Rawai!VIP Space Odyssey jest ustawiony na tle zalesionych wzgórz.Wyposażenie: sala sportowa, basen nieskończoności na dachu, pokój dla dzieci.Lokalizacja:- Plaża Rawai, 800m;…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Nowa ultraluksusowa nieruchomość łączy najwyższy krajobraz i społeczność tożsamości, jest to połączenie komfortu i naturalności, która harmonizuje ze stylem życia, o którym zawsze marzyłeś. Kompleks ten jest doskonale zintegrowany w najwyższym obszarze jako minimalistyczny projekt architekto…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$343,724
Kompleks otoczony jest malowniczą naturą i harmonijnie się z nią łączy. Projekt krajobrazu z elementami wody, gładkie linie i zielone ścieżki tworzy przytulną i spokojną atmosferę. Kompleks będzie miał wygodną przestrzeń do spaceru z dziećmi, plac zabaw i współpracy.Każda willa posiada 3 syp…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Phuket, Tajlandia
od
$921,410
Doświadczyć doskonałej harmonii nowoczesnej architektury minimalistycznej, wzmocnionej przez okna podłogowe do sufitu, które tworzą jasną i przestronną atmosferę. Każda dwupiętrowa willa przedstawia niezrównaną jakość i dbałość o szczegóły, oferując styl życia, o którym zawsze marzyłaś.Z otw…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,23M
Projekt oferuje komfortowe mieszkanie w willach z nowoczesną i funkcjonalną przestrzenią. Kompleks składa się z 19 willi 522- 702 m2, z wysokimi sufitami, dużymi balkonami, odkrytymi basenami, miejscami parkingowymi. Istnieje również system bezpieczeństwa dla spokojnego życia codziennego.Cec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,01M
Oferujemy wille z 15-metrowymi basenami, jacuzzi, duże tarasy, bujne ogrody, panoramiczne widoki na góry.W rezydencji znajduje się wspólny ogród, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokie sufity w salonie open- plan (6 metrów)Podłogi TeakwoodKlimat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Kathu, Tajlandia
od
$73,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej zaufanych i rozpoznawalnych marek w Tajlandii. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Kathu, geograficznym centrum wyspy, w pobliżu centrów handlowych, takich jak Central Festival Phuket, Tesco Lo…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,46M
Te wspaniałe nowe mieszkania i penthouses z własnych prywatnych basenów dachowych znajdują się w dwóch sąsiednich blokach oddzielonych malowniczym kanałem i połączone mostami dla pieszych. Każdy budynek ma pięć pięter i posiada 237 apartamentów, z jedną, dwie i trzy sypialnie, a także pentho…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$168,864
Kompleks oferuje połączenie stylu, najlepszej jakości i opłacalnych inwestycji. Jest to miejsce, gdzie luksus spotyka komfort, a każdy dzień jest pełen radosnych emocji. Terytorium będzie miało wodę i zielone obszary, 2 duże partie pakujące. Ponadto, dla właścicieli zwierząt domowych nie będ…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,824
Złożona infrastruktura:grunt sportowyspasymulator golfasala konferencyjnaparking podziemnylobbysklepywodospadyBaseny dla dzieci ze zjeżdżalniamitor bieganiapomieszczenia wypoczynkoweogród krajobrazowyrestauracjasala gimnastyczna2- = meter- długi basen z jacuzziplac zabaw dla dzieciPoczątek b…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$181,630
Premia mieszkalny projekt położony w najbardziej prestiżowej okolicy w pobliżu plaży Jomtien w Pattaya.Kompleks będzie obejmował największy basen w mieście z krytymi i odkrytymi obszarami, wiele obszarów rekreacyjnych, basen na dachu z panoramicznym widokiem, pokoje fitness, podziemny parkin…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$138,767
Oferujemy nowe apartamenty jednopokojowe z balkonem.Rezydencja dysponuje basenem, ochroną wokół zegara, ogrodami i salonem, parkingiem, tarasem na dachu.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyposażona kuchniaKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilka minut spacer…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$881,939
Te trzypiętrowe luksusowe wille oferują wyjątkowy komfort i prywatność. Tutaj znajdziesz unikalne doświadczenie życia przestronne życia wyposażony w apartament z długim basenem nieskończoności, który ramuje wspaniałe morze i mangrove lasu vistas - zanurzając cię w piękno przyrody na każdym k…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$1,03M
Obejmij świat luksusu w prestiżowej społeczności i odkryj piękno Koh Samui - gdzie każda chwila staje się świadectwem niezrównanego życia.Luksusowe wille są zaprojektowane z przemyślanym rzemiosłem i przestronnymi, otwartymi obszarami mieszkalnymi. Wyrafinowane wykończenia i wygodny układ tw…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$302,203
Luksusowe wille 400 metrów od Bang Por Beach, Samui. Rezydencja składa się z 29 willi różnych konfiguracji, istnieją opcje z 3- 7 sypialniami. Projekt jest w pełnej harmonii z miejscową naturą i łączy tropikalną atmosferę z nowoczesną technologią dla komfortowego życia i relaksu. Infrastrukt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$910,544
Nowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii w Bang Rak z unikalnym okrągłym basenem, pierwszą klasą usług i wysokim potencjałem inwestycyjnym.Projekt jest czteropiętrowym kondominium, które posiada tylko 564 apartamenty z różnymi układami. Istnieje wiele opcji jednostkowych od studia do trze…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$477,974
Wyjątkowy kompleks z przestronnym wspólnym obszarem, 2 penthouses i 13 oddzielnych willi. Znajdziesz tu bezpieczne przestrzenie dla dzieci, sklep, kawiarnię i całą infrastrukturę do rekreacji.Projekt obejmuje:parkkawiarniaparkingobiekty sportoweplac zabaw dla dziecibezpieczeństwoprzechowywać…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$59,528
Nowoczesny projekt z bogatą infrastrukturą i doskonałą lokalizacją w odległości spaceru od plaży Jomtien. Jest to kompleks typu lagoon, który sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno dla osobistego zamieszkania i długoterminowego czynszu. W pobliżu znajdują się wszystkie niezbędne połączen…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$172,775
Wyłącznie condominium mieszania Indochine elegancji, resort-stylu komfort, i inteligentna wartość inwestycji.Rezydencja redefiniuje luksus mieszkający w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów Phuket.Ułatwienia:45- metrowy basensala gimnastycznasauna i pokoje paroweOgród na dachuPrzestrzeń…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$89,647
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 30–78 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Nowoczesne mieszkanie między Surin i Bang Tao Nowy projekt znajduje się między dwoma najbardziej ukochanymi plażami środkowej części wyspy - Surin i Bang Tao w cieniu tropikalnej roślinności Phuket Deweloper oferuje bogaty wybór rozwiązań planowania o unikalnym nowoczesnym designie, a ta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 51.0
95,930 – 178,841
Mieszkanie 2 pokoi
78.0
248,673
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$100,332
Kompleks znajduje się 400 metrów od plaży Nai Yang i jest jednym z najlepszych projektów w okolicy. Kompleks posiada łącznie 6 siedmiokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, a także oddzielny budynek parkingowy. Projekt oferuje 814 apartamentów różnego rodzaju:28 m ² - 1 sypialnia35 m ² - 1 s…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Tajlandia
od
$118,620
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 47
Nue Epic Asok- Rama9 jest doskonałą inwestycją w sercu Bangkoku.Nowoczesne kondominium z wysokimi dochodami z wynajmu i ceną targową!Jest to premium kompleks mieszkalny czterech wież z ponad 3,107 apartamentów, łącząc komfort, styl i doskonałą lokalizację. Projekt jest idealny dla tych, któr…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,16M
Prywatne wille nad jeziorem, otoczone górami i lasami tropikalnymi, są idealnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie harmonię z naturą i nie są gotowi zrezygnować z miejskich udogodnień. W kompleksie, będzie można korzystać z szerokiej gamy światowej klasy usług i udogodnień przeznaczonych d…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tajlandia
od
$274,450
Odkryj ostateczną mieszankę luksusu, komfortu i spokoju. Położony w malowniczej i spokojnej okolicy, basenowe wille oferują idealne rekolekcje dla osób poszukujących spokojnej ucieczki lub wspaniałe wakacje doświadczenia. Każda willa jest zaprojektowana z myślą o Państwa komforcie, z przestr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$204,458
Rezydencja dysponuje strefą współpracy, salonem i salonem, ogrodem, basenem, siłownią, parkingiem, ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Lat Phrao, 300 metrów od stacji BTS i tylko 700 metrów od stacji metra, między głównymi au…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$262,925
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Równowaga z naturąŚwieży i odpowiedni projekt w słynnym ośrodku Laguna PhuketProjekt znajduje się na jednym kilometrze kwadratowych zielonych wzgórz, lasów i jezior z prywatnym plażowym klubem.Laguna Lakelands to więcej niż miejsce do życia.Obszary tematyczne Hillside, Orchard, Forest and La…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$225,369
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, 40-meter- długi basen z malowniczym widokiem, jacuzzi i taras słoneczny, basen dla dzieci, salon i współpraca, sala gimnastyczna, łaźnia parowa, ogród na dachu, ochrona na dachu, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Klim…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$139,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 36–270 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, i zielonej energii i uzupełnione przestrzeniami handlowymi, z restauracjami,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
197,000
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Mieszkanie 3 pokoi
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Kawalerka
36.0
139,000
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$817,181
Ten nowy kompleks składa się tylko 6 domów, każdy z 3 sypialniami, 3 łazienki, 2 parkingi, taras na najwyższym piętrze, ogród, naturalny kamienny basen.Tradycyjne Tajska architektura domu ma bardzo długą solidną historię i dziedzictwo kulturowe. Projekt został ukształtowany i ulepszony z cza…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$567,389
W rezydencji znajduje się klub i basen, centrum fitness, strefa współpracy, pokój gier dla dzieci, duży park z jeziorem.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 2,3 kmStacja metra - 6 kmDworzec kolejowy - 950 metrówSzkoła - 2,6 kmUniwersytet - 10 kmCentrum handlowe - 4,4 kmSzpital - 7.9 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$361,086
Premium wille z basenem i widokiem na morze w Choeng Mon.Kompleks mieszkalny składa się z 21 ekskluzywnych willi. Istnieją opcje z 3 i 4 sypialnie. Każda willa posiada własny basen, parking i taras. Duże terytorium pozwala cieszyć się prywatnością i spokojem. Wnętrza są wykonane w nowoczesny…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,20M
Oferujemy wille z basenem, ogrodami, tarasami, garażami.Szerokie działki.Zakończenie - IV kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"W pełni wyposażona kuchnia (kaptur, kuchenka, piekarnik, lodówka)SzafyKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Phuket Internat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$93,745
Pociesz każdą chwilę swojego życia wyjątkowymi udogodnieniami stworzonymi, aby objąć wszystkie style życia, zapewniając swoje szczęście i relaks w sposób, który jest wyjątkowo twój. Obiekty pierwszej klasy pozwolą Ci podnieść swoją podróż życia z bardziej dynamiczną energią w każdym żywym sc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$994,978
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Pozostałości Garrya Phuket: Beachfront Property in PhuketPozostałości Garrya Phuket z dumą stoi jako pierwszy i jedyny hotel rezydencji w Phuket 's Central West Coast, który oferuje kompleksowy zestaw udogodnień wellness, zapewniając schronienie dla ciała i duszy. Indulge w tropikalnej spoko…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
od
$59,388
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Szanse inwestycyjne! Prestiżowe apartamenty w malowniczej okolicy Jomtien!Osprzęt!Odległość od plaży: 1700 m!Apartamenty są wynajmowane z wykończeniem, elektryczność, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego, klimatyzacja, zestaw kuchenny, hydraulika.PRISTINE PARK III oferuje idealne połąc…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$246,696
Kompleks klubu przestronnych apartamentów premium. Kompleks mieszkalny składa się z trzech oddzielnych budynków, łączących się ze społecznością. Projekt obejmuje 135 jednostek z różnymi układami, aby spełnić wszystkie Państwa potrzeby: od przestronnych studio do apartamentów z 3 sypialniami …
Agencja
TRANIO
