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Nowe budynki na sprzedaż w Chon Buri

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Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$118,137
Wieża szczyci się zapierającymi dech w piersiach panoramami miasta Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island i Zatoki Syjamskiej. Te niezrównane widoki można w pełni docenić z bogatego 31. piętra basen nieskończoności, a także z 46. piętra stanu-of-the-art overhanging basen na dachu. Dodatkowe u…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$495,126
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$2,04M
Elysium Residences zaciera linię pomiędzy obsługiwanymi apartamentami a hotelami premium. Położony w Pratumnak obszarze Pattaya, Elysium jest cechą charakterystyczną wysokiej jakości życia i lukratywnych możliwości inwestycyjnych. Wnętrze posiada elegancki wybór wysokiej klasy opraw, okuć i …
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Na Kluea, Tajlandia
od
$76,639
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 33–77 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Stylowy i komfortowy kompleks, w tropikalnym stylu do rekreacji i stałego pobytu. Projekt w północnej i szanowanej okolicy Pattaya - Wongamat. Obszar ten znany jest z czystej i spokojnej plaży, obok niego znajduje się najpiękniejsze dzieło architektury - Świątynia Prawdy. Budynek Tropican…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Mieszkanie 2 pokoi
76.6
212,886
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$189,956
Złożona infrastruktura:parkingsala konferencyjnalobbyspasymulator golfaKids 'clubOgród zenobszar współpracybasenyjacuzzipomieszczenia wypoczynkowesala gimnastycznausługi conciergeochrona wokół zegara i nadzór wideoPoczątek budowy - styczeń 2026.Zakończenie - luty 2029 r.Wyposażenie i wyposaż…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,743
W rezydencji znajduje się basen o długości 18 metrów z jacuzzi, sauną i łaźnią parową, centrum fitness, ochrona i CCTV, ogród, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafyKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzieln…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tajlandia
od
$99,246
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 24
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! 500m do plaży Jomtien! Ambasada Resort - unikalny 8- piętrowy kompleks mieszkalny, daje możliwość stać się częścią prestiżowego świata, gdzie elegancja World Hotels…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$98,679
Doskonała opcja dla przytulnego mieszkania dla tych, którzy lubią spędzić sezon zimowy pod słońcem lub podróżować z rodziną.Projekt, który jest oddzielnym parkiem mieszkalnym w samym sercu Pattaya, od dewelopera, który otrzymał nagrodę za "Best Boutique Developer on the East Coast" na Thaila…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$194,526
Nowy projekt od jedynego fińskiego dewelopera w Pattaya. Kompleks składa się z 377 apartamentów: 3 budynki, 8 pięter. Infrastruktura projektu obejmuje dwa baseny, przestrzeń współpracy, dwa kąpiele (hammam, sauna fińska), siłownię, teren rekreacyjny i parking.Plan płatności:Depozyt 100.000 b…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,392
Zainspirowany przez fale i krzywe plaży Wongamat, budynek jest arcydziełem architektonicznym, które odzwierciedla naturalne piękno Zatoki Wongamat i rosnącej miejskiej metropolii obszaru. Miejskie proste linie są połączone z gładkimi, eleganckimi krzywymi, tworząc formy i przestrzenie, które…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,013
Unikalny kompleks mieszkalny z japońskim tematem SPA i wellness w samym sercu Pattaya, zaledwie 1 km od głównych atrakcji i plaż.Jest to projekt o niskim wzroście, skoncentrowany na wellness i harmonijnym stylu życia, wśród których są pełne SPA rozmiar z onsen kąpieli, centrum fitness, bar, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$2,62M
Oferujemy wille z basenem i ogrodami. Luksusowy klub, działalność nad jeziorem i rozrywka premium - wszystko to przynosi różnorodność i jasność do życia.Cechyklubbasenparkjeziorokawiarniabarrestauracjacentrum fitnessobszar współpracyInstalacje - 80 / 20.Lokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,438
W rezydencji znajdują się dwa baseny, jacuzzi, sauna i łaźnia parowa, ośrodki fitness, kawiarnia i restauracja, podziemny parking, ochrona wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Pełne wyposażenie kuchni europejskiej, szaf i łaźniElektryczne podgrzewacze wodyScentralizowane urzą…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$374,004
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.Rezydencja oferuje ogrody i park, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, baseny i spa, siłownię.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii plaży Jomtien i po drugiej stronie drogi od rynku nocy Jomtien
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$150,920
Rezydencja oferuje restauracje, klub dla dzieci i plac zabaw, plac jogi, trzypoziomowy parking i CCTV, ogród, baseny i park wodny, salę fitness, saunę i łaźnię parową, kawiarnię, basen z tarasem, hotel i centrum handlowe.Zakończenie - 2028.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduj…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$146,541
Oferujemy apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja posiada system ochrony, podziemny parking, basen, saunę, centrum fitness, ogród.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest na szc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$129,087
W rezydencji znajduje się fontanna, basen i jacuzzi, spa i sauna, sala konferencyjna, restauracje, klub dla dzieci i plac zabaw, sala gier, centrum fitness, parking, ogród krajobrazowy.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 6% w ciągu 8 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomoś…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$479,516
Kompleks, zainspirowany historycznymi willami Bibury w Anglii, łączy klasyczny angielski urok i nowoczesny luksus. Ostrożnie urządzone ogrody urządzone są z prywatnych basenów, tworząc spokojne rekolekcje.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródparking dla 2 samochodówbezpieczeństwo wokół…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
od
$62,767
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–102 m²
32 obiekty nieruchomości 32
Luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej, zadbanej dzielnicy Jomtien w Pattaya z własną infrastrukturą i 300 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks został zaprojektowany w stylu francuskiej Prowansji i odtwarza atmosferę modnego francuskiego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu. Infrastrukt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Mieszkanie 2 pokoi
52.1
128,197
Mieszkanie 3 pokoi
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Kawalerka
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$546,471
"Onyx Grand Village" łączy luksus, spokój i ekshibicjonizm. Piękne wykończenie i wysokiej jakości meble, prywatny basen i bujne ogrody - wszystko zapewnia doskonałą oazę do relaksu i odświeżenia.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródsaunaparking dla 2 samochodówbezpieczeństwo wokół zega…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Zespół mieszkaniowy PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
od
$59,388
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Szanse inwestycyjne! Prestiżowe apartamenty w malowniczej okolicy Jomtien!Osprzęt!Odległość od plaży: 1700 m!Apartamenty są wynajmowane z wykończeniem, elektryczność, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego, klimatyzacja, zestaw kuchenny, hydraulika.PRISTINE PARK III oferuje idealne połąc…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Zespół mieszkaniowy SECRET GARDEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$116,866
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Idealny wybór dla inwestycji i rezydencji długoterminowej! Dochód z 7%!Osprzęt!W pobliżu słynnych plaż!Ze względu na swoją lokalizację, jakość konstrukcji i poziom udogodnień, condominium jest doskonałą szansą inwestycyjną z możliwością wzrostu wartości i dochodów z wynajmu.SECRET GARDEN, kl…
Agencja
DDA Real Estate
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$120,265
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się system ochrony i CCTV, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, plac zabaw dla dzieci, parking, basen o powierzchni 240 m2, ogród, restauracja i kawiarnia.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wi- FiBudowa mebliKlimatyzacjaW …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$613,657
"Reservoir Town" żyje luksusowe i stylowe z "Modern Tropical"projektowanie. Jakość, przytulny i bardzo prywatności przez ograniczony 16 uprzywilejowanych willi. Oczarowany otaczającą naturą, ciemny, przestronny, każdy pokój otwarty na piękne krajobrazy. W tym prywatny basen i wysokiej klasy …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$360,485
Projekt premium od znanego dewelopera w Pattaya. Rezydencja jest 56- piętrowym budynkiem z 548 apartamentami. Wszystkie apartamenty są wykończone, z wbudowanym sprzętem, hydrauliką i klimatyzacją. Kompleks posiada wszystkie niezbędne infrastruktury do komfortowego wypoczynku i życia, w tym n…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$9,66M
Kompleks składa się z 61 ekskluzywnych dwupiętrowych willi (2- 4 sypialnie) z panoramicznym widokiem na Zatokę Tajlandzką. Te tropikalne wille są harmonijnym połączeniem uroczej tradycyjnej tajskiej estetyki i współczesnej architektury. Każdy dom obejmuje duże otwarte przestrzenie, balkony, …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,554
Apartamenty klasy biznes w Jomtien zaledwie 10 minut spacerem do plaży. Ocean u twoich stóp. Budynek posiada 55 pięter z 1800 jednostkami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją opcje z jedną, dwie i trzy sypialnie w różnych modyfikacjach, a także apartamenty z pry…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$125,743
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 51
Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter. Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży! Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostęp…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tajlandia
od
$493,084
Kompleks składa się z 19 dwupiętrowych willi z 3-4 sypialniami. Każdy dom posiada basen, parking i ogród.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w dzielnicy East Pattaya, spokojnej i bardzo wysublimowanej. Szkoła międzynarodowa jest 10 minut stąd
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$153,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomt…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 34
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w samym sercu Jomtien to mieszkanie z przepięknym widokiem na morze i infrastrukturą pierwszej klasy! Oczekiwane zyski do 8% rocznie! Dostępne urządzenia! Pełne wyposażenie! Riviera Santa Monica jest nowoczesnym condominium, gdzie komfort jest połączony z prywat…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,494
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii - zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien. Lokalizacja zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Główną koncepcją jest połączenie luksusu, prywatności i życia miejskiego w jednym z najlepszych obszarów Pattaya.Ponad 30% jednostek zostało j…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$463,568
Oferujemy urządzone apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miejsc parkingowych.Rezydencja dysponuje basenem nieskończoności, dużym tarasem na dachu, jacuzzi, sauną, centrum fitness, ogrodem, ochroną wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo - w kabinie kuchenn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$192,947
Luksusowa rezydencja na pierwszej linii morza z basenami, lagunami i ogrodami na odpoczynek i relaks.Kompleks składa się z 4 ośmiopiętrowych budynków z 264 jednostkami. Wnętrza są zdominowane przez elegancki i wyrafinowany design, naturalne tony i naturalne materiały. Istnieją różne rodzaje …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tajlandia
od
$690,295
Projekt jakości z "Baan Mae Villa". Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Ukończone udogodnienia na wielkim miejscu. Ciesz się pięknym widokiem na ogród z dużych drzwi i okien. Powierzchnia mieszkalna z wysokim sufitem, dużym balkonem i łazienką.Cechyprywatny basen z jacuz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Zespół mieszkaniowy AQUAROUS
Pattaya City, Tajlandia
od
$181,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Wyjątkowa okazja dla inwestorów: luksusowe apartamenty w samym sercu Jomtien z wysokim zyskiem!Wydajność wynajmu: do 8%Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Odległość od plaży: tylko 500 metrów!AKWAROS przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wszystkich rodzin. Oferuje udogodnienia dla wszy…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$82,431
W rezydencji znajdują się baseny i fontanny, ścieżki spacerowe i ogrody, podziemny parking, restauracje, sklepy, kawiarnie i bar na dachu, sauna, łaźnia parowa i jacuzzi, studio jogi, siłownia, plac zabaw dla dzieci, system zabezpieczeń z CCTV.Rezydencja składa się z 4 budynków.Lokalizacja i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$92,511
37- meter- długi basenbaseny dziecięcewielopoziomowe powierzchnie pokładu słonecznegowłaściwości wodyklub dla dzieci i plac zabawpokoje fitnessbujny tropikalny ogródgazeboesduże obszary zielonezjeżdżalnie wodnelobbybezpieczeństwo wokół zegara25-meter- długi basen nieskończonościLokalizacja i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$234,053
Powstał w stylu życia elegancji w rezydencji, gdzie luksus łączy się z naturą w samym sercu projektu. Położony w czarujących zielonych przestrzeniach, te 3 niskie rezydencje przedefiniować wielopokoleniowe życia. Ponieważ głęboko doceniamy znaczenie rodziny i każdego członka rodziny, oferuje…
Agencja
TRANIO
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Willa Glory Village
Willa Glory Village
Willa Glory Village
Willa Glory Village
Willa Glory Village
Pokaż wszystko Willa Glory Village
Willa Glory Village
Pattaya City, Tajlandia
od
$357,901
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Największym kompleksem willi w Pattaya jest Glory Village. W sumie około 155 willi, każdy z ogrodem, basenem i rozkładem na 3-4 sypialnie.Na terytorium kompleksu znajduje się centrum medyczne, dwa minigolfy, supermarket, restauracja, siłownia i inne udogodnienia - wszystkie udogodnienia w po…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$385,433
Kompleks składa się z japońskich basenowych willi, gdzie filozofia Zen spełnia nowoczesny luksus. Zanurz się w spokojnych ogrodach, rozwinąć się przy basenie i cieszyć przestrzenie zaprojektowane do stylowego życia.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródparking dla 2- 4 samochodówbezpiec…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,912
Nowe najwyższej premium condominium w Pattaya z panoramicznym widokiem na ocean znajduje się między Pratumnak i Jomtien, dwa z najbardziej prestiżowych obszarów miasta.Kompleks obejmuje ponad 2 hektary, a sam budynek wznosi się na 67 piętrach - to najwyższy punkt miasta. Kompleks posiada łąc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$59,528
Nowoczesny projekt z bogatą infrastrukturą i doskonałą lokalizacją w odległości spaceru od plaży Jomtien. Jest to kompleks typu lagoon, który sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno dla osobistego zamieszkania i długoterminowego czynszu. W pobliżu znajdują się wszystkie niezbędne połączen…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,260
Rezydencja oferuje około -zegar bezpieczeństwa abd concierge usługi, centrum fitness, trzy baseny nieskończoności, jacuzzi, sauny, restauracja, duży taras na dachu, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,348
duży basenbaseny dziecięcewielopoziomowe powierzchnie pokładu słonecznegowłaściwości wodyklub dla dzieci i plac zabawsala fitness i siłownia zewnętrznabujny tropikalny ogródGazeboes i salonikizjeżdżalnie wodne i baseny plażowelobbybezpieczeństwo wokół zegarapula nieskończonościZostało jeszcz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$120,449
Nowoczesny luksusowy projekt o powierzchni 12,480 m ² jest 50- piętrowym budynkiem z unikalnym kompleksem rozrywkowym na dachu. Rezydencja posiada szeroką gamę apartamentów z pięknym widokiem na ocean, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay lub Jomtien Beach. Układy apartamentów różnią się od sty…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$203,247
Aquarious Jomtien Pattaya jest highly-end kompleks mieszkalny położony w Jomtien, Pattaya. Kompleks składa się z dwóch wznoszących się budynków (44 i 47 pięter) połączonych ze sobą. W sumie istnieje 606 jednostek, z których większość ma widok na Zatokę Tajlandzką i 5 lokali handlowych. Istni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$143,534
Luksusowe high- rise condominium znajduje się w centrum plaży Jomtien. Daje kupującym ultrastylową architekturę, w połączeniu z wysoce pożądane funkcje stylu życia, które zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać ten ośrodek plażowy stylu rozwoju. Korzystaj z pa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,23M
Kompleks składa się z 16 jedno- i dwupiętrowych willi. Każdy dom posiada basen, parking i ogród.Zakończenie - grudzień 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w East Pattaya, spokojnej i bardzo wysublimowanej dzielnicy, w odległości spaceru od jeziora Mabpracha…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$737,005
Estates Plantacji jest kompleksem wysokiej jakości nowoczesnych willi w stylu tropikalnym. Domy z różnymi układami i powierzchniami od 185 m2 do 224 m2. Szczególną uwagę zwraca się na tropikalny ogród wokół dużego luksusowego basenu.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i wyposażenie kuche…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tajlandia
od
$82,174
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Szanse inwestycyjne! Komfortowe apartamenty w malowniczej okolicy Bang Saray Beach. Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Zyski z 7 procent!Dom jest gotowy do wejścia! Mieszkanie jest umeblowane!Blisko Bang Saray Beach! Wygodne połączenia transportowe.The Breeze Beach Side condominiu…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Pokaż wszystko Willa CHARIN PATTAYA
Willa CHARIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$924,237
Liczba kondygnacji 2
Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!Osprzęt! Pełne wyposażenie!CHARYN Pattaya jest doskonałą wioską łączącą czyste linie skandynawskiego designu, funkcjonalności i relaksu tropikalnego. Przestronne wille z wykończeniami projektantów, pane…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas uosabiają szczyt luksusu mieszkającego w East Pattaya. Kompleks składa się z 6 luksusowych willi i łączy nowoczesną elegancję z niezrównaną prywatnością, wszystko w łatwy dostęp do dynamicznego stylu życia Pattaya udogodnienia. Każda jednostka jest skrupulatni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$431,410
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$690,595
"Arowanyx" luksusowe wille basenowe w stylu "Modern Luxury". Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywile…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$190,881
Uwięziony przez Champagne-gold dachy-top basen nieskończoności i ekspansywny Zatoka Tajlandii rozciągająca się po horyzoncie, każdego dnia na Edge Central Pattaya będzie uzupełniony z powietrzem, słońce wypełnione vistas, czy z basenu lub własnego prywatnego tarasu.Cechylounges lobbypokój so…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Pokaż wszystko Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Инвестиционная возможностк! Престижные апартаменты в живописноВ районе Джомтьен!Рассрочка!Расстояние до пляжа: 1700 В!Апартаменты сдаются с отделкой, ылектрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонный гарнитурой, сантехникой.PRISTINE PARK III - предлагает идеальное с…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$435,345
Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywilejem …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,039
Kompleks oferuje jedną z najbardziej prestiżowych rezydencji ze względu na swój luksusowy wygląd, usługi premium i niezrównaną atmosferę.Projekt oferuje studia i apartamenty z 1-2 sypialniami. Każde mieszkanie posiada zadaszony parking.Cechy:sklepy, kawiarnie i restauracjeBasen nieskończonoś…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$235,116
Apartamenty w największych i najbardziej popularnych wśród turystów ukończył kompleks plaży Jomtien. Budynek posiada 59 pięter z 1644 jednostkami różnych układów. Istnieją apartamenty z prywatnym basenem. Kompleks posiada wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym ogrody, bas…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$185,022
Elitarny high- rise condominium jest ucieleśnieniem nowoczesnego stylu i luksusu w prestiżowej okolicy Village Pratumnak, zaledwie 250 metrów od malowniczej plaży. Budynek składa się z 38 pięter z 342 apartamentami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją apartament…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,953
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 32–69 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks premium składa się z 24 pięter i znajduje się w dzielnicy Jomtien, 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - plaży Jomtien, co pozwoli ci cieszyć się wspaniałymi widokami na Zatokę Tajlandzką i miasto, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowe życie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
112,201
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,08M
Luksusowe wille przy basenie w stylu "Modern Luxury". Bliskość zbiornika i lokalizacja wśród bujnej zieleni tworzą atmosferę spokoju dla każdej rezydencji.Cechyprywatny basen z jacuzziparking dla 4- 5 samochodówbezpieczeństwo wokół zegarasala fitnessBasen dla dzieciLokalizacja i pobliska inf…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$515,733
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, salon, strefa współpracy, basen, jacuzzi, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest na jednej z najbardziej prestiżowych p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,718
Projekt obejmuje:Parterdesignerskie lobby w stylu hotelowym z dużym zadaszonym obszarze drop- offsklep spożywczyduża restauracja z kuchnią pokazową i baremdesignerski kluboddzielny park dla psówduży basenbar bilardowyoddzielny obszar leżakówWi- Fi we wszystkich obszarach miejskichochrona wok…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,824
Złożona infrastruktura:grunt sportowyspasymulator golfasala konferencyjnaparking podziemnylobbysklepywodospadyBaseny dla dzieci ze zjeżdżalniamitor bieganiapomieszczenia wypoczynkoweogród krajobrazowyrestauracjasala gimnastyczna2- = meter- długi basen z jacuzziplac zabaw dla dzieciPoczątek b…
Agencja
TRANIO
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Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pokaż wszystko Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$618,206
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z prywatnymi basenami w sercu Pattaya!Luksusowe życie w zamkniętej społeczności premium!Zensiri Estate to ekskluzywny projekt 26 nowoczesnych willi w prestiżowej dzielnicy Jomtien. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miej…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,239
Luksusowy wznoszący się budynek został zaprojektowany jako wyjątkowy, zapewnia nowoczesne, ale wyrafinowane funkcje z silną dynamiczną architekturą, która sprawia, że projekt jest znakomity wśród panoramy Pattaya. Ponad 77% jednostek posiada niezakłócony bezpośredni widok na morze i są w peł…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$181,630
Premia mieszkalny projekt położony w najbardziej prestiżowej okolicy w pobliżu plaży Jomtien w Pattaya.Kompleks będzie obejmował największy basen w mieście z krytymi i odkrytymi obszarami, wiele obszarów rekreacyjnych, basen na dachu z panoramicznym widokiem, pokoje fitness, podziemny parkin…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tajlandia
od
$536,410
Luksusowe high- rise condominium w jednym z najbardziej wysuniętych Pratumnak obszarów. 275 luksusowe w pełni umeblowane rezydencje pozwalają swoim właścicielom cieszyć się 5-gwiazdkowym życiem, z światowej klasy obiektów.Złożona infrastruktura:ogrodysala gimnastycznalobbybasenyjacuzziBasen …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,362
Poczuj duchy wznoszą się jak olśniewające kolory nieba Jomtien obejmuje cię w łagodny, orzeźwiający bryza morska w każdym z 3 odkrytych basenów dostępnych dla relaksu. Zanurz się w worku wokół słonej wody. Zobacz punkt basen na 6 piętrze lub do zamiatania widok na horyzoncie, idź wyżej i cie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$63,339
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Seven Seas Cote d Azur to duży projekt w stylu światowej sławy Riwiery Francuskiej. Seven Seas Cote d Azur, położony 180 metrów od plaży, wyposażony na komfortowy pobyt, zajmuje powierzchnię o łącznej powierzchni 24,8 ha. Wyposażenie mieszkania: - Czysta dekoracja wnętrz, - oświetlenie sufi…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Pokaż wszystko Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$521,353
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący nowoczesny design, prywatność i wysoki standard życia. Każda willa jest zaprojektowana z nienaganną dbałością o szczegóły, oferując przestronne obszary rekreacyjne, eleganckie wykończenia i zaawansowaną …
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,242
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Pokaż wszystko Willa larelana villa huay yai
Willa larelana villa huay yai
Pattaya City, Tajlandia
od
$354,613
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne jednopiętrowe wille z tarasem na dachu!Eleganckie 1-piętrowe wille w spokojnej okolicy Huai Yai (Pataya) są idealne na rodzinne wakacje lub inwestycje z prywatnym basenem i tarasem panoramicznym.Willa Larelana została zaprojektowana z myślą o wszystkich potrzebach, łącząc funkcjon…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
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Zespół mieszkaniowy EDGE
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,365
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Idealna inwestycja w nieruchomości zapewniająca stały dochód i wzrost kapitału! Apartamenty EDGE w centrum Pattaya. Rentowność od 7%!Raty! Dom jest wynajęty!Wszystkie mieszkania sprzedawane są w pełni umeblowane, ze sprzętem AGD i instalacją wodno-kanalizacyjną. Do plaży można dojść na piech…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Tajlandia
od
$153,585
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$86,949
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 46
Arcadia Millennium Tower — to projekt kondominium i apartamentu położony w centralnej części Pattaya. Lokalizacja w centralnej części miasta zapewnia bliskość wszystkich najpopularniejszych infrastruktur miejskich. W pobliżu znajdują się także główne miejskie centra handlowe. Odległość od m…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Pokaż wszystko Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Tajlandia
od
$136,576
Liczba kondygnacji 2
Komfortowa willa na terenie kurortu Pattaya z czystym środowiskiem ekologicznym i bliskością plaż! Świetna opcja pod inwestycję! Idealna zarówno na stałe mieszkanie i wynajem do wynajęcia! Rentowność od 5%! Możliwe raty! W pełni umeblowane! Cecha kompleksu: - Duży teren z boga…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pattaya City, Tajlandia
od
$34,170
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pokaż wszystko Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Willa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$618,206
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z prywatnymi basenami w sercu Pattaya!Luksusowe życie w zamkniętej społeczności premium!Zensiri Estate to ekskluzywny projekt 26 nowoczesnych willi w prestiżowej dzielnicy Jomtien. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miej…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tajlandia
od
$52,975
Liczba kondygnacji 8
Zainwestuj w wyjątkowy apartament położony zaledwie 5 minut spacerem od plaży Jomtien!Rentowność wynajmu wynosi 5%.Możliwa rata: 60% przy podpisaniu umowy, pozostałe 40% na 4 lata.Dom gotowy! Apartamenty są umeblowane! Gotowe do zamieszkania!Jada Beach Condominium to projekt kondominium i ap…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$107,455
Liczba kondygnacji 46
Luksusowy apartament w sercu Jomtien w Pattaya z unikalnym designem i udogodnieniami na światowym poziomie! Zainwestuj w luksusowe apartamenty Riviera Jomtien od dewelopera Riviera Group, zapewniając rentowność wynajmu już od 5%! Plaża 500 m! Apartamenty są w pełni umeblowane! Ud…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pokaż wszystko Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Willa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,23M
Liczba kondygnacji 3
ekskluzywne luksusowe wille w sercu Pattaya!Pełne wyposażenie! Osprzęt!Harmony Hills Wille jest otoczony kompleksem zaledwie 8 luksusowych willi z przemyślane układy, inteligentna technologia i nienaganny design. Przestronne rezydencje łączą prywatność, komfort i wysoki standard życia - idea…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Pokaż wszystko Willa Baan mae residence 69
Willa Baan mae residence 69
Pattaya City, Tajlandia
od
$524,358
Liczba kondygnacji 2
Projekt Premium w zamkniętej wiosce!Poczuj uosobienie podmiejskiej elegancji w Baan Mae Residence 69, położony w spokojnej dzielnicy Toongklom- Talman 27 w Pattaya. Ten pierwszorzędny projekt mieszkaniowy łączy urok życia wiejskiego z udogodnieniami miejskiego stylu życia, oferując idylliczn…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tajlandia
od
$80,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
SABAI HOME 8 Villas in Bang Lamung, Pattaya! Atrakcyjna inwestycja w przyszłość! Dostępne urządzenia! Pełne wyposażenie!Każda rezydencja posiada hojny układ, który zapewnia zarówno komfort i wygodę dla mieszkańców. Dla tych, którzy szukają harmonijnej mieszanki spokoju i komunikacji miejskie…
Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,824
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja inwestycyjna! Zysk od 8%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Zapewniamy bardzo wygodne, nieoprocentowane raty z minimalną wpłatą zadatku! Luksus apartament w prestiżowym kompleksie DREAM, położonym w malowniczym miejscu na wzgórzu …
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Pokaż wszystko Willa BAAN MAE BIBURY
Willa BAAN MAE BIBURY
Pattaya City, Tajlandia
od
$476,913
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
BAAN MAE BIBURY to angielski klasyk w sercu Pattaya!Baan Mae Bibury to ekskluzywna willa, inspirowana urokiem starożytnych angielskich posiadłości, ale stworzona do współczesnego życia w tropikach. Tutaj klasyczna elegancja połączona jest z luksusowymi udogodnieniami, a prywatność z bliskośc…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Na Kluea, Tajlandia
od
$75,545
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$44,993
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–40 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks położony jest w dzielnicy Pratumnak na królewskim wzgórzu Pratumnak, w pobliżu rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, molo Bali Hai i słynna Walking Street są w zasięgu ręki, ale dzięki temu Pratumnak jest dzielnicą mieszkalną i tutaj jest zawsze cicho i spokojnie. Czyste p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Kawalerka
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$64,087
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,635
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja pod inwestycję! Idealna zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Rentowność od 8%! Biorąc pod uwagę obecność dużej liczby udogodnień kompleksu mieszkalnego oraz rozwiniętą infrastrukturę, ta nieruchomość jest idealna na wynajem długoterminowy! Możliwe raty!…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–64 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Olympus to zupełnie nowy sposób życia z restauracjami, kawiarniami i sklepami dogodnie położony w kompleksie mieszkalnym wraz z udogodnieniami, które będziesz cieszyć się i potrzebować tuż przy progu.Kompleks jest centrum zdrowego stylu życia, z sauną, siłownią na dachu każdego z budynków i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Mieszkanie 2 pokoi
39.1 – 39.2
111,206
Kawalerka
23.2
65,583
Agencja
Geo Estate
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Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Pokaż wszystko Willa ENGEL HAUS
Willa ENGEL HAUS
Pattaya City, Tajlandia
od
$188,972
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna wioska mieszkalna ENGEL HAUS w okolicy Rong Po!Niezawodny wybór dla rodziny, inwestorów lub tych, którzy szukają spokojnego życia 10 minut od miasta!Niektóre domy są gotowe do przeprowadzki w 2-3 miesięcy!Infrastruktura wsi: basen, sala fitness, park i tereny zielone, ochrona i na…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tajlandia
od
$36,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowy apartament w kompleksie mieszkaniowym Jomtien Sweet Condotel w dzielnicy Jomtien. Mieszkanie wykonane w nowoczesnym stylu z wyposażoną kuchnią i naczyniami kuchennymi, pralką i lodówką. Zapewniamy bardzo wygodną, ​​nieoprocentowaną ratę z minimalną pierwszą ratą! CAŁOŚĆ WYDARZEŃ…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Pokaż wszystko Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Na Kluea, Tajlandia
od
$116,866
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Идеальный выбор для inвестиций i для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличну ю инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости i дохо…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,689
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 55
Możliwość inwestycji w kompleksie mieszkalnym Copacabana Coral Reef Jomtien, oferuje unikalny styl morza, rafy i korala. Zysk z 7%!Osprzęt! Mieszkanie jest umeblowane!Budynek jest zaprojektowany tak, że wiele apartamentów zapewnia widoki na morze, co pozwala cieszyć się zapierające dech w pi…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Pokaż wszystko Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
od
$63,100
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Уникальное предложение! Апартаменты на берегу пляжа!Компенсация перелета i помощь в открытии Тайской квоты, которая ранит Вам сбережения!Whale Marina Condominium — это апартаменты в городе Джомтьен на первой линии от пляжа.Дом сдан, готов к заселению!Великоле пнные панорамнные vidы на море и…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Pattaya City, Tajlandia
od
$68,987
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w prestiżowym kompleksie na wzgórzu Pratumnak. Świetna opcja na inwestycję! Nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Rentowność od 7%!Dom oddany! Apartamenty są umeblowane i gotowe do zamieszkania!Aurora Pratumnak — Ten apartament w Pattaya South znajduje si…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,130
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 59
Copacabana Beach Jomtien - wieżowiec o 59 piętrach w Pattaya z doskonałą lokalizacją w okolicy Jomtien. Kompleks położony jest blisko morza. Główną cechą Copacabana Pattaya – jest możliwość zakupu mieszkania z prywatnym basenem, w którym można podziwiać luksusowy widok na Zatokę Syjamską. W…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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