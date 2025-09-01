  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Choeng Thale
  4. Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.

Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$113,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 27566
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001140
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 6.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Wioska
    Ban Bang Thao

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 6% przez 3 lata!

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę.

Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów o powierzchni od 40 m² do 140 m², w tym kawalerki oraz apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe.

Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i wypoczynku, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie i popularne atrakcje Phuket.

Termin ukończenia: I kwartał 2028 roku.

Infrastruktura:

  • Baseny
  • Sala fitness
  • Sala do jogi
  • Przestrzenie coworkingowe
  • Sala gier
  • I wiele więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Ban Bang Thao, Tajlandia

Państwo przegląda
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
