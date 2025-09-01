Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.

Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 6% przez 3 lata!

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę.

Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów o powierzchni od 40 m² do 140 m², w tym kawalerki oraz apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe.

Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i wypoczynku, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie i popularne atrakcje Phuket.

Termin ukończenia: I kwartał 2028 roku.

Infrastruktura:

Baseny

Sala fitness

Sala do jogi

Przestrzenie coworkingowe

Sala gier

I wiele więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.