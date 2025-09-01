Kompleks mieszkalny EDEN RESIDENCES

Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusowe apartamenty kondominium EDEN RESIDENCES w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!

Jest to idealny wybór dla osób poszukujących stabilnego dochodu i komfortu.

Osprzęt!

50 metrów od plaży!

Wyposażenie: bar, monitoring wideo, fitness, ogród, miejsce dla dzieci, pokój dzienny, parking, restauracja, ochrona, sklep

Pokój Sky-, basen, joga.

Lokalizacja:

- lotnisko jest tylko 30 minut samochodem;

- Laguna Phuket, 5 minut samochodem;

Blue Tree Kids Water Park, 15 minut samochodem

British International Szkoła, 20 minut samochodem

- Centrum handlowe Floreste, 30 minut samochodem;

- Szpital w Bangkoku, 30 minut samochodem.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu