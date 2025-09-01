  1. Realting.com
  Tajlandia
  Kompleks mieszkalny EDEN RESIDENCES

Kompleks mieszkalny EDEN RESIDENCES

Phuket, Tajlandia
od
$637,403
;
7
ID: 33038
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Русский Русский

Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusowe apartamenty kondominium EDEN RESIDENCES w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!
Jest to idealny wybór dla osób poszukujących stabilnego dochodu i komfortu.
Osprzęt!
50 metrów od plaży!
Wyposażenie: bar, monitoring wideo, fitness, ogród, miejsce dla dzieci, pokój dzienny, parking, restauracja, ochrona, sklep
Pokój Sky-, basen, joga.
Lokalizacja:
- lotnisko jest tylko 30 minut samochodem;
- Laguna Phuket, 5 minut samochodem;
Blue Tree Kids Water Park, 15 minut samochodem
British International Szkoła, 20 minut samochodem
- Centrum handlowe Floreste, 30 minut samochodem;
- Szpital w Bangkoku, 30 minut samochodem.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Zamknij
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje