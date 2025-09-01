Kompleks mieszkalny EDEN RESIDENCES

Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusowe apartamenty kondominium EDEN RESIDENCES w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!
Jest to idealny wybór dla osób poszukujących stabilnego dochodu i komfortu.
Osprzęt!
50 metrów od plaży!
Wyposażenie: bar, monitoring wideo, fitness, ogród, miejsce dla dzieci, pokój dzienny, parking, restauracja, ochrona, sklep
Pokój Sky-, basen, joga.
Lokalizacja:
- lotnisko jest tylko 30 minut samochodem;
- Laguna Phuket, 5 minut samochodem;
Blue Tree Kids Water Park, 15 minut samochodem
British International Szkoła, 20 minut samochodem
- Centrum handlowe Floreste, 30 minut samochodem;
- Szpital w Bangkoku, 30 minut samochodem.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu