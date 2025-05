Na Kluea, Tajlandia

Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 8%! Idealny zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Możliwe raty! Dom gotowy! Dom apartamenty są gotowe do zamieszkania! W pełni umeblowane! Do najbliższej plaży: 1,3 km. Once Pattaya to kondominium o mieszanym przez…