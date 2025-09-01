Kompleks mieszkalny Pristine Park 3

  1. Realting.com
od
$54,500
BTC
0.6482667
ETH
33.9784268
USDT
53 883.3055678
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
5
ID: 32629
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
