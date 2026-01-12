Kompleks mieszkalny GARRYA RESIDENCES

Obiekt atrakcyjny dla inwestorów na malowniczej wyspie Phuket! Apartamenty i penthouses Garrya Residences, położony w malowniczej dzielnicy Bang Tao, Phuket, Tajlandia.
Dostępne urządzenia!
Tylko 100 metrów do plaży!
Apartamenty promieniują przytulną atmosferę charakteryzującą się bogatymi teksturami i odcieniami zieleni, podkreślając zielonym liściem, organicznie wpisanym we wnętrze. Z otwartych tarasów, mieszkańcy mają zapierający dech w piersiach widok, który organicznie łączy się z malowniczą peleryną morską na zewnątrz. Łącząc naturalne elementy organiczne i nowoczesny minimalizm, projekt uosabia ucieleśnienie życia wellness na plaży.
Wyposażenie: Mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej gamy udogodnień, w tym prywatnych basenów dachowych dla każdego penthouse, rozległe otwory elewacji łączące salon i jadalnię z sypialniami i zapierające dech w piersiach widoki na pejzaż morski.
Lokalizacja:
- 100 m do Bang Tao Beach;
100 m do Fino Restauracja Bangtao Restauracja
- 150 m do sklepu z daily Tops;
