Kompleks mieszkalny GARRYA RESIDENCES

Si Sunthon, Tajlandia
od
$999,703
27.01.2026
$999,703
2.11.2024
$993,510
;
13
ID: 22449
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Si Sunthon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Obiekt atrakcyjny dla inwestorów na malowniczej wyspie Phuket! Apartamenty i penthouses Garrya Residences, położony w malowniczej dzielnicy Bang Tao, Phuket, Tajlandia.
Dostępne urządzenia!
Tylko 100 metrów do plaży!
Apartamenty promieniują przytulną atmosferę charakteryzującą się bogatymi teksturami i odcieniami zieleni, podkreślając zielonym liściem, organicznie wpisanym we wnętrze. Z otwartych tarasów, mieszkańcy mają zapierający dech w piersiach widok, który organicznie łączy się z malowniczą peleryną morską na zewnątrz. Łącząc naturalne elementy organiczne i nowoczesny minimalizm, projekt uosabia ucieleśnienie życia wellness na plaży.
Wyposażenie: Mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej gamy udogodnień, w tym prywatnych basenów dachowych dla każdego penthouse, rozległe otwory elewacji łączące salon i jadalnię z sypialniami i zapierające dech w piersiach widoki na pejzaż morski.
Lokalizacja:
- 100 m do Bang Tao Beach;
100 m do Fino Restauracja Bangtao Restauracja
- 150 m do sklepu z daily Tops;
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Si Sunthon, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
