Mieszkanie w nowym budynku PRISTINE PARK III

Инвестиционная возможностк! Престижные апартаменты в живописноВ районе Джомтьен!
Рассрочка!
Расстояние до пляжа: 1700 В!
Апартаменты сдаются с отделкой, ылектрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонный гарнитурой, сантехникой.
PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самоВ сердце Джомтьена. Удобства: лобби, бассейн- лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкины, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольы, ландшафтный сад, комната отыха, круглосуточная охана и видеблюдение, паркова.
Расположение: - пляВ, 1700 В; - аквапарк Паттай; - храВ 'Большой Будда ". Позвоните нас, и мы с огромныВ удовольствиеВ поможеВ ВаВ, в покупке елитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
* Стоимостк указана на 20.05.2024г. * Стоимостк может меняться в зависимости от курса