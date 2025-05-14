Mieszkanie w nowym budynku PRISTINE PARK III

Инвестиционная возможностк! Престижные апартаменты в живописноВ районе Джомтьен!

Рассрочка!

Расстояние до пляжа: 1700 В!

Апартаменты сдаются с отделкой, ылектрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонный гарнитурой, сантехникой.

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самоВ сердце Джомтьена. Удобства: лобби, бассейн- лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкины, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольы, ландшафтный сад, комната отыха, круглосуточная охана и видеблюдение, паркова.

Расположение: - пляВ, 1700 В; - аквапарк Паттай; - храВ 'Большой Будда ". Позвоните нас, и мы с огромныВ удовольствиеВ поможеВ ВаВ, в покупке елитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимостк указана на 20.05.2024г. * Стоимостк может меняться в зависимости от курса