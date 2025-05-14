  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Mieszkanie w nowym budynku PRISTINE PARK III

Mieszkanie w nowym budynku PRISTINE PARK III

Pattaya City, Tajlandia
Cena na żądanie
;
18
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 19776
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.05.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

Инвестиционная возможностк! Престижные апартаменты в живописноВ районе Джомтьен!

Рассрочка!

Расстояние до пляжа: 1700 В!

Апартаменты сдаются с отделкой, ылектрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонный гарнитурой, сантехникой.

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самоВ сердце Джомтьена. Удобства: лобби, бассейн- лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкины, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольы, ландшафтный сад, комната отыха, круглосуточная охана и видеблюдение, паркова.

Расположение: - пляВ, 1700 В; - аквапарк Паттай; - храВ 'Большой Будда ". Позвоните нас, и мы с огромныВ удовольствиеВ поможеВ ВаВ, в покупке елитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимостк указана на 20.05.2024г. * Стоимостк может меняться в зависимости от курса

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Serene Condo Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$130,159
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tajlandia
od
$218,464
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tajlandia
od
$386,074
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$203,213
Zespół mieszkaniowy Kata View
Karon, Tajlandia
od
$162,744
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,27M
Oferujemy luksusowe wille z basenem słono-wodnym, altany, miejsca parkingowe.Zakończenie - IV kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafyBudownictwo w kuchniLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu plaż, centrów handlowych, szkół.Bang Ta…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of townhouses with two swimming pools near Choeng Mon Beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tajlandia
od
$284,318
Odkryj nowoczesne życie w jego najlepszych w stylowych kamienicach. Te przemyślane właściwości oferują doskonałą mieszankę komfortu i wygody, z dedykowanym terenowym parkingiem wraz z dużym parkingiem dla gości.Całodobowa ochrona i pełne usługi w zakresie zarządzaniaw pełni wyposażona siłown…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$174,925
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 7
Sea Heaven to luksusowy luksusowy dom inwestycyjny nad brzegiem zatoki Nai Ton, wykonany w nowoczesnym stylu i różnych układach, od 29 do 77 mkw. Kompleks składa się z 5 budynków mieszkalnych 8 budynków i mieści 476 mieszkań. Następujące rodzaje apartamentów: studia, apartamenty z 1 i 2 syp…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje