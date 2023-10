Batumi, Gruzja

od €74,000

Poddaj się: 2024

Unikalny projekt na Koh Samui! Wydajność 10% - 12% rocznie. Funkcja wykupu po 5 latach! Możliwość kupowania w rublach lub kryptowalucie. Projekt kondominium Free Hold Prime Lokalizacja / Udogodnienia luksusowe / W pełni umeblowane Projektowanie wnętrz Zen Naturalne materiały i odcienie Dla relaksującego stylu życia Ultimate Living Solution Odcisk palca i blokada karty dostępu do windy Jakość urządzenia domowego wbudowanego CCTV i 24/7 Bezpieczeństwo Wiele typów Gama jednostek 1-osobowych i 2-osobowych od 24,22 m2 do 68,75 m2 dostosowanych do wszystkich potrzeb Naturalny przepływ Naturalna cyrkulacja powietrza i wentylacja w przestrzeni WING SAMUI CONDO Najważniejsze informacje o projekcie Freehold Pełna własność nieruchomości zarówno dla obywateli spoza Tajlandii, jak i Tajlandii Mega Project Z 560 lokalami mieszkalnymi Wing Samui Condo jest największym i najnowszym projektem kondominium na Koh Samui Najlepsza lokalizacja Dogodnie usytuowany w centrum Koh Samui, obszar Chaweng, najbardziej znany i popularny obszar dla turystów, jest również obszarem o największym popycie na wynajem. Blisko plaży Chaweng, centrów handlowych, lotniska, szkół międzynarodowych i szpitali. Wysokiej klasy udogodnienia 2 baseny / kort tenisowy / siłownia fitness / tor do joggingu na świeżym powietrzu / plac zabaw dla dzieci / 5000 + mkw. Ogród Znakomity design Wykorzystaj koncepcję projektowania klimatu Charlesa Correi, która kładzie nacisk na naturalny obieg powietrza i wentylacji w przestrzeni, dzięki czemu jest zarówno ekologiczna, jak i praktyczna. Ostateczne miejsce na wakacje Koh Samui, druga co do wielkości wyspa w Tajlandii, jako siedziba największej w Europie wakacyjnej destynacji, jest znana na całym świecie, a liczba turystów rośnie drastycznie każdego roku. Od 2010 r. Liczba przylotów na międzynarodowe lotnisko w Samui stale rosła, osiągając szczyt 1 325 251 pasażerów w 2019 r., Co stanowi wzrost znacznie w ciągu 6 lat od 2013 r. 10% -12% Rental Yield Korzystając z dużego popytu na wynajem w regionie Chaweng, liczba hoteli w sąsiednich hotelach przekroczyła 70%, a średnia stawka 1500 bahtów / noc w 2019 r; długoterminowy czynsz wynosi do 20 000 bahtów miesięcznie Program nagród hotelowych Pozwala sprawdzić status wynajmu w czasie rzeczywistym przez telefon, zdobyć punkty na wynajem i wykorzystać na pobyt w hotelach w ponad 100 miejscach na świecie Wykup za 5 lat Gwarantowana opcja odkupu dla wszystkich zakupionych jednostek Najważniejsze informacje o projekcie Klub golfowy / Big C / Makro / Starbucks < 5 minut Międzynarodowa Szkoła Samui / Międzynarodowy Szpital Chaweng Beach / Chaweng Walking Street < 5 minut Centrum handlowe / Bangkok Hospital 10 minut < 10 minut Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / Badminton court Lotnisko / Panyadee British School Fisherman Village / Big Buddha