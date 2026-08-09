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Nowe budynki na sprzedaż w Surat Thani

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Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$554,677
Unikalny kompleks składający się z 11 luksusowych jednopiętrowych willi z prywatnymi basenami z widokiem na góry. Oferujemy różnorodne wille z 4, 3 i 2 sypialniami, różniące się ich właściwościami. Każda willa ma przytulną altankę, a jeśli chcesz, można dodać kuchnię na zewnątrz, aby cieszyć…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$422,468
Nowy kompleks mieszkalny składa się z 7 dwupiętrowych willi, z których każdy posiada prywatny basen, ogród i parking. Można kupić pełny pakiet mebli.Położony wśród ponadczasowego piękna naturalnych drzew tekowych, domy te oferują spokojne rekolekcje, gdzie nowoczesna elegancja łączy się z sp…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$400,955
Oferujemy willę z basenem 9x3.8 m, ogrodem i altanką, parkingiem na 2 samochody.Cechy mieszkania W domu znajduje się przestronna hala wejściowa, toaleta dla gości, pomieszczenie użytkowe i przechowalnia, sypialnia z garderobą i łazienką, jeszcze jedna sypialnia z łazienką, w pełni wyposażona…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$577,006
Kompleks mieszkalny składa się z 6 willi, każdy z basenem, tarasem, działką o powierzchni 365 m2 i jest całkowicie gotowy do przeprowadzki.Panoramiczne szyby pozwalają w pełni cieszyć się zapierającym dech w piersiach widokiem na morze, które zmienia się ze światła porannego słońca do różowe…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$725,916
Oferujemy umeblowane wille z zadaszonym parkingiem na 2 samochody, panoramiczny widok na morze, basen.Dostawa domu - w ciągu 12- 15 miesięcy od podpisania umowy.Wyposażenie i wyposażenie w domu Panele słoneczneKlimatyzacjaUrządzeniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest b…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$427,092
Kompleks składa się z 8 willi z widokiem na morze (4 jednopoziomowe wille z 3 sypialniami i 4 dwupoziomowe wille z 4 sypialniami).Każda willa posiada salę na świeżym powietrzu, basen i 1-2 miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu PralniaWentylator sufitowy w salachA / C i wentylat…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$770,926
Oferujemy wille i apartamenty z tarasami.Niektóre mieszkania są umeblowane.Domy posiadają prywatne baseny i miejsca parkingowe.W rezydencji z panoramicznym widokiem znajduje się piękny ogród, na zewnątrz - ochrona zegara, nadzór wideo, 26- meter- długi basen nieskończoności, siłownia, joga i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$459,472
Projekt składa się z 12 eleganckich willi otoczonych obszarami zielonymi. Domy znajdują się na wzgórzu - z tego powodu mieszkańcy mają piękne widoki na naturę. Każda willa jest wyposażona w basen i system nadzoru wideo. Każda willa posiada 2 miejsca parkingowe, 2-3 sypialnie, 3 łazienki, pok…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$945,529
Oferujemy luksusowe wille z panoramicznym widokiem na morze, baseny i miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu W pełni wyposażona kuchnia z wyspą i urządzeniami (podwójna lodówka / zamrażarka, pły…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$477,974
Mały i przytulny kompleks mieszkalny oferuje apartamenty z 1-3 sypialniami, a także studia z prywatnymi basenami na parterze. Kompleks posiada kilka wspólnych basenów, kąpieliska, siłownię, plac zabaw dla dzieci, spa i podziemny parking. Ponadto kamery CCTV działają przez całą dobę, apartame…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$214,471
Nowoczesny kompleks składa się z 12 willi. Każdy z nich posiada parking dla 2 pomieszczeń, ogród i basen (9.90x3.7 m, głębokość 1,2 m).Budowa w ciągu 8- 10 miesięcy od podpisania umowy.Płatność rezerwacyjna 5%, następnie raty 25% -20% -20% -15% -10% -5%.Rodzaj własności - leasehold przez 30 …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$561,687
Oferujemy umeblowane wille z basenem, duże tarasy i widoki na morze i góry.Okres budowy - od 10 do 12 miesięcy.Płatność 10% - depozyt25% - podpisanie umowy z wykonawcą25% - fundamenty, podłogi, montaż pokrywy cementowej dla podłóg15% - ramy budowlane, wykonanie prac dachowych10% - wykończeni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$103,588
Apartamenty w coraz bardziej popularnym kurorcie Koh Samui, prognozowany wydajność: do 12%.Istnieje 14 budynków w kompleksie, z 533 apartamentów różnych układów (studia i 2-pokojowe apartamenty od 24.22 m ² do 68.75 m ²). Pierwsza faza składa się z 7 budynków.Kompleks posiada dobrze rozwinię…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$299,119
Premia kompleks mieszkalny 11 willi znajduje się w Maenam obszarze Superior Koh Samui, zaledwie kilka kroków od malowniczej plaży Ban Tai. Projekt łączy w sobie luksus, komfort i prywatność, oferując mieszkańcom wysoki standard życia w jednym z najbardziej spokojnych i po południu miejsc na …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$243,613
Rezydencja ta jest dwa 3-sypialnia, 3-łazienka nowoczesne wille, przeznaczone zarówno do wynajęcia wakacje i długie życie. Każda willa oferuje elastyczność prywatnego basenu lub bujnego ogrodu, co pozwala dostosować przestrzeń na zewnątrz do stylu życia. Korzystaj z układu open- plan z przes…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$169,604
Posiadanie prywatnej willi z pełnym stylu życia resort za cenę mieszkania. Premia kolekcja 26 jedno- i dwupiętrowych willi, z 1-2 sypialniami, przeznaczone do zaoferowania kupującym coś, czego nigdy się nie spodziewali - prywatny dom tropikalny z pełnym zestawem luksusowych udogodnień.Komple…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$228,432
Kompleks obejmuje 13 willi z 2-3 sypialniami. Każda willa jest umeblowana i posiada prywatny basen, kuchnię letnią, salę i prysznic na zewnątrz.Złożona infrastruktura:bezpieczeństwo wokół zegara30- meter- długi basenplac zabaw dla dzieciodbiórsaunaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$242,651
Kompleks jest rozwijany na powierzchni około 4000 m2 na obrzeżach stolicy Nathon na Koh Samui, położony w bardzo cichej lokalizacji jeszcze nie odizolowany! Na tej działce buduje się 16 domów, z których 8 znajduje się w pierwszym rzędzie bezpośrednio na plaży i 8 dodatkowych domów w drugim r…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$364,111
Oferujemy luksusowe umeblowane wille z basenem o długości 10 metrów, panoramicznym widokiem na morze, parkingiem.Zakończenie - w 7- 8 miesięcy po potrąceniu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Chaweng to najlepsza plaża Samui z malowniczymi zatokami, drobnym piaskiem, krystalicznie czystą …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$305,287
Każda willa na działce będzie miała basen z tarasem, ogrodem, salą z toaletą, parkingiem i pompownią. Wewnętrzny układ oferuje 3 sypialnie, 3 łazienki, salon z jadalnią i otwartą kuchnią.Nieruchomość Freehold. Budowa rozpoczyna się po podpisaniu umowy. Okres budowy willi wynosi 6 miesięcy.Lo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$212,776
Zaprojektowany do harmonizacji nowoczesnej elegancji z naturalnym pięknem wyspy. Oferując 9 luksusowych willi przy basenie, koncepcja łączy współczesną architekturę z bujną okolicą, tworząc spokojne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Z naciskiem na prywatność, komfort i trwałość, rezydenc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$789,120
Elitarny kompleks mieszkalny łączący harmonię z naturą i nowoczesnym komfortem. Projekt składa się z 6 willi z własnym basenem i parkingiem na 2 samochody. Przestronne, jasne wnętrza z panoramicznym glazury dopasowane organicznie do tropikalnego krajobrazu. Na terytorium rezydencji znajduje …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Tajlandia
od
$601,684
Oferujemy unikalne wille z basenem.Powierzchnia działki - od 679 m2 do 1,307 m2.Cechy mieszkania Każdy dom posiada przestronny pokój dzienny z wyposażoną kuchnią i jadalnią. Wszystkie sypialnie posiadają prywatne łazienki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej ok…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tajlandia
od
$397,798
4 luksusowe wille w Bangrak, Koh Samui, oferujące prywatność, elegancję i połączenie z naturą poprzez nowoczesną architekturę i tropikalny urok.Bujne ogrody i zieleń zapewniają pełną spokój.Tarasy na dachu z panoramicznym widokiem na morze dla relaksu lub rozrywki.baseny prywatnebujne ogrody…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
od
$808,306
Projekt obejmuje 30 willi otoczonych palmami i obszarami krajobrazu. Zamknięte terytorium z systemem bezpieczeństwa i firmą zarządzającą. Każda willa posiada duże tarasy i salon dla relaksu.Każda willa zawiera salon, jadalnię, 2-3 sypialnie, 2-3 łazienki. Liczba pięter na obiektach jest inna…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$567,819
Kolekcja współczesnych willi basenowych zagnieżdżonych w sercu Lamai, wzniesionych na wzgórzu pośród natury. Z panoramicznym widokiem i pogodną atmosferą, ta nieruchomość wyróżnia się jako jedyny projekt willi basenowej w Samui z unikalnym wodospadem i strumieniem płynącym przez cały rozwój.…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$172,456
Kompleks 10 willi w stylu Balinese z 2 i 3 sypialniami, 11x2,5 m basenów, ogrodów i miejsc parkingowych. Te wille są zaprojektowane, aby zapewnić doskonałą harmonię pomiędzy obszarami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Mają duże okna, które otwierają się na długi, musujący basen, otoczony wspaniał…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$361,086
Premium wille z basenem i widokiem na morze w Choeng Mon.Kompleks mieszkalny składa się z 21 ekskluzywnych willi. Istnieją opcje z 3 i 4 sypialnie. Każda willa posiada własny basen, parking i taras. Duże terytorium pozwala cieszyć się prywatnością i spokojem. Wnętrza są wykonane w nowoczesny…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$724,670
Kompleks składa się z dwóch znakomitych, zaprojektowanych, prywatnych willi basenowych z jasnymi i przestronnymi wnętrzem, świetnych pomieszczeń mieszkalnych, kilku sypialni i łazienek, otwartych tarasów i oczywiście piękny prywatny basen.Cechy:Wewnętrzny i zewnętrzny salonKuchnia wewnętrzna…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$270,240
Nowy kompleks 14 willi w Maenam, Samui. Wszystkie wille są jednopiętrowe z 3 sypialniami i 4 łazienkami, każdy z własnym ogrodem, basenem i parkingiem. Rezydencja oferuje wille z 2 typami układów. Projekt łączy naturalne materiały i nowoczesny design w harmonii z otaczającą przyrodą. Każda w…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$217,225
Oferujemy domy z panoramicznym widokiem na las i góry.Rezydencja posiada basen o długości 25 metrów, zadaszony grill, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, kino na świeżym powietrzu, parking.Zakończenie działań w czerwcu 2024 r.Cechy mieszkania Parter: przestronny salon, w pełni wyposażona…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$459,472
Willa z basenem, tarasy, miejsce parkingowe jest na sprzedaż.Rezydencja posiada plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, monitoring wideo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Maenam Beach - 3 minutyMaenam Market - 2 minutyCentrum handlowe - 2 minutyKlub Country - 3 minutyChaweng Beach - 10 m…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$582,820
Dom, który łączy nowoczesność i luksus, wyjątkowy i naturalny, oferując nowy sposób życia, który priorytetyzuje odpowiedzialność za środowisko i jakość życia. Projekt inspirowany jest urokiem natury na Koh Samui, spokojnej i czystej atmosfery naturalnej. Kompleks składa się z 5 willi, każdy …
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$323,789
Kompleks składa się z 14 jednopoziomowych willi z 3 sypialniami.Cechy:basen z tarasemsalonogródparkingZakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lamai Beach znajduje się na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy, kilka kilometrów od plaży Chaweng. To jedna z najpopularniejszych pl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$293,595
Luksusowe wille z trzema sypialniami mają miejsce parkingowe. W ogrodzie znajduje się duży odkryty salon i jadalnia. W kompleksie znajduje się basen.Architekci i projektanci skupili się na świetle i przestrzeni.Złożona infrastruktura:klubbasensala gimnastycznaLokalizacja i pobliska infrastru…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$481,057
Kompleks składa się z 10 dwupiętrowych willi z 2 sypialniami. Każdy z nich posiada prywatny basen, miejsce parkingowe i widok na morze.Zakończenie - 1. kwartał 2027 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Klimatyzacja w sypialni i jadalniaSzafka kuchenna z okapem elektrycznym i piekarnikiem, zlew…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$162,469
Nowy kompleks składa się z 13 willi z basenem, ogrodami i miejscami parkingowymi. Powierzchnia działki od 333 do 490 m2. Za dodatkową opłatą 90,000 bahtów można zainstalować jacuzzi w basenie. Kompletny zestaw mebli można kupić za 950 000 bahtów.Własność: dzierżawa 30 lat.Okres budowy wynosi…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Tai, Tajlandia
od
$770,926
Stylowe dwupiętrowe wille z widokiem na morze. Domy są wykończone w kolorach ziemnych, przy użyciu naturalnych i wysokiej jakości materiałów.pula nieskończonościduży słoneczny taras z leżakamiodkryty taras na dachu z baremparkingwidok na morzepełne wyposażenieWyposażenie i wyposażenie w domu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$191,190
Boutique rozwoju mieszkalnego z 9 willi, oferując wybór 2- sypialni i 3- sypialni układów. Każda willa posiada basen, ogród, altankę na relaks, parking.Projekt ten, położony w spokojnej okolicy Maenam, zapewnia doskonałą równowagę między spokojnym życiem na wyspie a codzienną wygodą. Idealny…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$239,955
Projekt jest małym kompleksem kilku apartamentów i willi z 1-3 sypialniami. Położony zaledwie 5 minut od plaży, restauracji i supermarketu. Specjalną cechą jest prywatny basen z widokiem na morze z każdego pokoju, szmaragdowe wody Lamai Bay i bujne gaje kokosowe.Jednostki są wyposażone w eur…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$274,450
Nowoczesne wille z tarasami i basenami w malowniczej okolicy Chong Mon, Samui. Kompleks składa się z 22 willi z 2-3 sypialniami. Powierzchnia każdego gruntu wynosi 200- 499 m2. Każda willa posiada własny basen, parking, balkon lub taras. Wille są wykonane w nowoczesnym stylu, a panoramiczne …
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$511,587
Elitarny kompleks mieszkalny łączący harmonię z naturą i nowoczesnym komfortem. Projekt składa się z 6 willi z własnym basenem i parkingiem na 2 samochody. Istnieją opcje z 3 i 4 sypialnie. Przestronne, jasne wnętrza z panoramicznym glazury dopasowane organicznie do tropikalnego krajobrazu. …
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tajlandia
od
$675,639
Kompleks oferuje 17 willi z basenem 3x8 m, ogrody i parkingi na 2 samochody. Projekt droga 8 m szerokości.Każda willa posiada pokój dzienny / obiadowy z otwartą kuchnią, 3 sypialnie, 4 łazienki, 2 wanny zewnętrzne, pokój serwisowy i magazyn.Korzyści 2 lata gwarancji na naprawy domu i sprzętu…
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$606,595
Kompleks ponownie obrazuje kulturalne dziedzictwo wyspy jako wyrafinowane nowoczesne życie tropikalne: jednopoziomowe wille umieszczone wśród gajów kokosowych i szmaragdowe szczyty reinterpretują bliźniacze dachy Samui z materiałami premium, szkło podłogowe-to-sufitowe i bezszwowe dekoracje …
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$467,320
Projekt obejmuje 3 etapy budowy domu. Pierwsza faza ma 8 willi, 3 wille są już zrobione (2 z nich sprzedane), reszta jest w 80% zakończona. Domy te będą miały widok na morze z każdej sypialni, jak również basen nieskończoności. Druga faza będzie miała mniej widoków na morze, ale więcej widok…
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$200,441
Nowoczesne wille z basenem w Chaweng - komfortowe zakwaterowanie i dochodowa inwestycja zaledwie kilka minut od plaży.Kompleks składa się z 35 ekskluzywnych willi z trzema sypialniami z prywatnymi basenami i tarasem. Wille są zbudowane w stylu tropikalnym, harmonijnie połączone z otaczającą …
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$354,317
Kompleks składa się z 2 willi, wykończone do najwyższych standardów z wykorzystaniem tylko wysokiej jakości materiałów.Cechy:3 sypialnie z łazienkami i dostępem do basenuparkingsalabasenZakończenie - 2. kwartał 2026 r.Cechy mieszkania Każda willa składa się z 3 pokoi dwuosobowych, 3,5 łazien…
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
od
$332,276
Oferujemy ekskluzywne wille z malowniczymi widokami na zielone doliny, piękne ogrody i baseny. Kupujący może wybrać jeden z 2 typów willi.Właściciele mają do wyboru następujące aktualizacje:Większy tarasRozszerzenie puliŚciany prywatnościCzęściowo zadaszony tarasKarport przykrytyRodzaje will…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$616,741
Kompleks mieszkalny składa się tylko z 3 ekskluzywnych willi, z których każda posiada basen, ogród i garaż.Realizacja projektu w ciągu 12 miesięcy (rok) po podpisaniu umowy.Wyposażenie i wyposażenie w domu winda szklanaładowarka do samochodów elektrycznychkociołsystem wentylacji powietrzaint…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$277,533
Premia kompleks mieszkalny z 7 willi znajduje się w Maenam obszarze Superior Koh Samui, zaledwie kilka kroków od malowniczej plaży Ban Tai. Projekt łączy w sobie luksus, komfort i prywatność, oferując mieszkańcom wysoki standard życia w jednym z najbardziej spokojnych i po południu miejsc na…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$337,208
Oferujemy wille w stylu toskańskim z basenem, kuchnią letnią, miejscami parkingowymi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzielnicy Lamai, zaledwie 800 metrów od obwodnicy i 1,2 km od Lotus Lamai, w pobliżu szkoły międzynarodowej
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$437,056
Oferujemy wille z basenami i miejscami parkingowymi.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu plaży
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$176,260
Oferujemy nowoczesne wille z dużymi balkonami i tarasami, baseny i miejsca parkingowe.Niektóre domy mają widok na morze i góry.Można kupić w pełni umeblowane (+ 1,000,000 THB).Obrót - w ciągu 8 miesięcy od złożenia depozytu.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (zmywarka, piek…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$305,287
Kompleks składa się z 48 willi z 2 sypialniami. Powierzchnia każdej działki wynosi 200- 250 m2.CechybasentarasparkingZłożona infrastruktura:sala gimnastycznałaźnia macierzysta i saunaZakończenie - 2026.Plan płatności (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt p…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$243,613
Prywatne osiedle mieszkalne 6 identycznych willi, położony w samym sercu zachowanego, spokojnego i naturalnego środowiska, w bujnym gaju kokosowym Na Mueang, na południu Koh Samui. Każda willa jest zbudowana na jednym poziomie, z układem zapewniającym pełną prywatność, w spokojnym i autentyc…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Tajlandia
od
$459,472
Willa z 3 sypialniami z basenem, jacuzzi i parkingiem na 2 samochody.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wentylatory klimatyzacyjne i sufitoweZachodnia kuchnia i wyspaDrewno tekowe i lite umeblowaneLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w luksusowej dzielnicy mieszkalnej, za…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Tajlandia
od
$452,434
Oferujemy wille z basenami i miejscami parkingowymi.Rezydencja oferuje kamery wideo na okrągło.Wyposażenie i wyposażenie w domu Automatyczna bramaKuchnia europejskaOgrzewacze wodyKlimatyzacja i wentylatoryNadzór wideoLokalizacja i pobliska infrastruktura Wieś rybacka - 5 minutLotnisko Samui …
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$428,635
Kompleks składa się z 6 willi w stylu Balinese z 3 sypialniami. Powierzchnia każdej powierzchni wynosi 450 m2.CechybasentarasparkingZakończenie - 2026.Plan płatności (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu pięknej plaży i wsi Choeng M…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$407,049
Kompleks składa się z 4 willi. Luksusowe wille są starannie przemyślane i posiadają prywatne baseny i miejsca parkingowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Choeng Mon znajduje się na północnym wybrzeżu Ko Samui, między Chaweng i Mae Nam.Choeng Mon Plaża jest małą malowniczą zatoką z szero…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$1,18M
Oferujemy luksusową willę w pobliżu plaży.Cechy:basenwidok na morze2 garażegrillWyposażenie i wyposażenie w domu W pełni wyposażona kuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość jest dogodnie położony w pobliżu plaży, zapewniając idealny wypad dla osób poszukujących relaksu i spokoju
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$910,544
Nowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii w Bang Rak z unikalnym okrągłym basenem, pierwszą klasą usług i wysokim potencjałem inwestycyjnym.Projekt jest czteropiętrowym kondominium, które posiada tylko 564 apartamenty z różnymi układami. Istnieje wiele opcji jednostkowych od studia do trze…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$275,992
Nowoczesny kompleks mieszkalny 6 domów, każdy o powierzchni 390 m2. Są wille z 2 i 3 sypialniami do wyboru. Każda willa będzie miała basen 5x3 m, miejsce do grillowania z projektorem filmowym, plac zabaw i parking.Cechy mieszkania nowoczesne wnętrze z elementami stylu bohow pełni wyposażone …
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$200,441
Premia rozwoju mieszkania składa się z 10 mieszanych budynków mieszkalnych oferujących 1 i 2-pokojowe apartamenty i 3-pokojowe penthouses.‍Wszystkie apartamenty cieszą się dużą przestrzenią mieszkalną open- plan z oknami sufitowymi. Apartamenty wnętrza zostały skrupulatnie zaprojektowane, łą…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$334,581
Projekt obejmuje 13 ekskluzywnych willi, każdy z własnym basenem i parkingiem. Różne opcje aranżacji są oferowane od 2 do 5 sypialni, a także dwupiętrowe wille z widokiem na morze. Pełna wystrój wnętrz jest wliczone w cenę willi, w tym instalacja klimatyzatorów, hydraulika, oprawy oświetleni…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$212,776
Kompleks obejmuje 6 willi z 3 sypialniami.Wyposażenie:BezpieczeństwoParking samochodowyLokalizacja i pobliska infrastruktura Plai Laem Beach znajduje się w północno-wschodniej Samui. Ta cicha i odosobniona plaża będzie miła dla tych, którzy doceniają spokój i laidback stylu życia
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$735,463
Willa z 5 sypialniami ma widok panoramiczny na morze i Chaweng.parking dla 2 samochodówduży basenjacuzzi w studiotarasCechy mieszkania Górne piętro: otwarta jadalnia z kuchnią, taras.Piętro: 2 sypialnie (1 z widokiem na morze i 1 z widokiem na basen), dostęp do basenu i sali.Piętro dolne: sy…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$262,115
Rezydencja klasy Comfort 10 minut od plaży Chaweng, idealny do życia i wynajmu. Oferujemy nowoczesne funkcjonalne dwupiętrowe wille z 3 sypialniami, miejscem parkingowym, tarasem i basenem o powierzchni 25 m ². Wille są budowane w stylu tropikalnym z wykorzystaniem naturalnych materiałów, wy…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$493,392
Nowoczesny kompleks willi pod klucz składa się z 14 domów z basenem i ogrodami. 2 wille są już ukończone w 80%. Projekt nadaje się zarówno do życia, jak i do wynajmu.Wyposażenie i wyposażenie w domu urządzenia i meble marki wysokiej jakościwysokie sufity 4,5 metra3 fazowa energia elektryczna…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$154,182
Projekt 30 willi z nowoczesnym designem, położony w spokojnej okolicy otoczony zielenią. Zaledwie kilka minut od głównej drogi, plaży i sklepów Lamai, oferuje spokój i prywatność przy jednoczesnym pozostaniu blisko niezbędnych usług. Zrównoważone warunki zarówno dla mieszkaniowych, jak i wyn…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Tajlandia
od
$370,044
Niewielki kompleks składa się z 5 willi, każdy z basenem 4x10 m, parkingiem i zielenią.Woda i elektryczność w cenach rządowych.Cechy mieszkania Wyposażenie - przestronny salon z jadalnią i otwartą kuchnią, 2 lub 3 sypialnie, 2 lub 3 łazienki, pralnia, sala, toaleta dla gości.Wyposażenie i wy…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$181,939
Każda willa jest wyposażona w prywatny basen, idealny do relaksu i wypoczynku. wille oferują przestronne obszary mieszkalne, zaprojektowane z nowoczesnym i open- plan. Te wille stanowią fantastyczną okazję do spokojnego stylu życia lub jako dom letniskowy.Wyposażenie:BezpieczeństwoParking sa…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$428,635
Niezwykłe przedsięwzięcie nieruchomości, które uosabia elegancję, luksus i bezproblemową mieszankę nowoczesnego życia z zapierającym dech w piersiach pięknem natury.Projekt składa się z 15 luksusowych willi, z których każda oferuje prywatny basen. Te wille są zaprojektowane, aby zapewnić dos…
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$521,146
Wyjątkowa nadmorska ucieczka zaledwie 100 metrów od brzegu, wyposażone w luksusowe 4-pokojowe wille z 5 łazienkami, każda sypialnia apartament. Willa przeznaczona jest zarówno dla rodziny mieszkającej w pełnym wymiarze czasu, jak i do wynajęcia na wysokim poziomie, oferuje kącik spa, basen n…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$280,617
Doświadcz szczytowego luksusu żyjącego w ekskluzywnej kolekcji premium willi położonych w samym sercu BoPhut, Koh Samui. Zaprojektowana dla nowoczesnego komfortu i elegancji, każda willa płynnie łączy współczesną architekturę z tropikalną spokojem, tworząc idealne sanktuarium dla relaksu i i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$191,190
Nowoczesny projekt wiarygodnego dewelopera składa się z 14 jednopiętrowych willi. W każdej willi znajduje się basen, bujny ogród i parking.Typ własności - Freehold.Dostępne raty - 10%, 30%, 30%, 20%, 10%.Korzyści Wysokiej jakości materiały i wykończenieOpcjonalny pakiet mebli dostępny za 500…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Tajlandia
od
$282,355
Oferujemy urządzone apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja dysponuje basenem nieskończoności i basenem dla dzieci, spa i centrum fitness, restauracją, ogrodem z widokiem na morze i miejscem do grillowania, monitoringiem wideo, ochroną przed zegarem, parkingiem.Lokalizacja i…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Tajlandia
od
$319,615
Projekt jest strzeżoną społecznością z pojęciem poszanowania przyrody w każdym elemencie projektu. W kompleksie znajduje się 6 willi z trzema sypialniami, każdy z tarasem, basenem (8,5 x 3,5 m), jacuzzi i tropikalnym ogrodem.Projekt jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić mieszkańcom poc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$597,770
Business class wille z panoramicznymi oknami i prywatnymi basenami zaledwie 5 minut od Choeng Mon Beach w Samui.Projekt obejmuje 3 rodzaje willi z widokiem na morze z 3-4 sypialniami i 4 łazienkami: Cliff (2 piętra), Bay (2 piętra), The Flat (1 piętro). W głównej sypialni znajduje się przest…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Baan Sa Ket, Tajlandia
od
$323,789
Wyjątkowy kompleks składa się z 9 luksusowych willi z ogrodami i basenami. Każda willa jest uważana na najmniejszy szczegół, posiada 3 sypialnie, basen, taras. Konstrukcja kompleksu łączy tradycyjny styl wyspy i nowoczesne udogodnienia, a wykorzystanie naturalnych materiałów podkreśla harmon…
Agencja
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Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$570,485
Bezgraniczna koncepcja designu tych willi jest ekskluzywna i pasuje do środowiska naturalnego. Zamienia salon w luksusowy, nieuchwytny i oryginalny biotop, który stara się osiągnąć indywidualne samopoczucie, stylowe życie i relaks w nieznośnej lekkości i przejrzystej atmosferze. Ta idealna l…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$458,574
Oferujemy piękne i funkcjonalne wille z widokiem na morze i tropikalne gaje, baseny, przestronne tarasy, miejsca parkingowe.Zakończenie - listopad 2024 (etap 1) / maj 2025 (etap 2).Cechy mieszkania Parter: trzy sypialnie, trzy łazienki.Pierwsze piętro: kuchnia, jadalnia, salon, toaleta dla g…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$613,657
Odkryj niezrównane doświadczenie życia w sercu Lamai. Zespół składa się z 8 willi z 4 sypialniami. Każda willa posiada garaż, basen, taras i balkony.Cechy:bezpieczeństwo wokół zegarausługi conciergeścieżki spaceroweterytorium krajobrazuplac zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$750,423
Kompleks znajduje się w Bang Makham, na 8000 m ² ziemi, w zachowanym i bujnym środowisku, które oferują niesamowitą panoramę w kierunku zatoki Nathon, jego odcienie blues i oczywiście magiczny zachód słońca Tajlandii.Architektura może być opisana jako tropikalny i stosowanie naturalnego kolo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Baan Plai Laem, Tajlandia
od
$360,177
Kompleks willi z basenem 300 metrów od morza, w prestiżowej okolicy Superior Samui, otoczony luksusowymi hotelami i rezydencjami.Projekt obejmuje 15 ekskluzywnych willi, każdy z własnym basenem i parkingiem. Dostępne są opcje z 1, 2 i 3 sypialniami. Pełna wystrój wnętrz jest wliczone w cenę …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$354,317
Kompleks składa się z 4 odłączonych willi, wykończonych do najwyższych standardów z wykorzystaniem tylko wysokiej jakości materiałów.Cechy:parkingbasenZakończenie - 2. kwartał 2026 r.Cechy mieszkania Każda willa składa się z 3 pokoi dwuosobowych, 3,5 łazienki, duży otwarty plan życia / kuchn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$305,287
Kompleks składa się z 23 willi z 2, 3 i 4 sypialniami, z których każda posiada łazienkę, salon z aneksem kuchennym i jest uzupełniony przestronnym tarasem i dużym tarasem słonecznym.ogródzadaszony parkingbasen 3,5x7 mWyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenneLokalizacja…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$3,93M
Oferujemy piękne i nowoczesne wille z widokiem na morze i tropikalne gaje, baseny, przestronne tarasy, miejsca parkingowe.Zakończenie - luty 2024 r.Cechy mieszkania Parter: dwie sypialnie, dwie łazienki, pokój techniczny, taras.Pierwsze piętro: kuchnia, salon, sypialnia, łazienka, taras z ba…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$381,651
Wille i domy z nowoczesnymi wnętrzem, zbudowane z przyjaznych środowisku technologii i materiałów wysokiej jakości. Te wille uosabiają idealną równowagę między tropikalnym spokojem a współczesnym wyrafinowaniem.Kluczowe cechy właściwości:11 designerskich willi oferujących niezrównaną prywatn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$616,741
Projekt obejmuje 19 willi z basenem, z których każdy oferuje relaksujące środowisko w górach otoczone piękną zieloną naturą. Projekt jest zaprojektowany z najwyższym standardem luksusu. Każda willa oferuje wspaniały widok na ocean. Kompleks posiada również doskonałe obiekty komunalne w stylu…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
od
$740,089
Zachwycająca kolekcja prywatnych willi basenowych w strzeżonej i strzeżonej społeczności. Położony zaledwie kilka minut od białego piasku proszkowego i chłodnych wód błękitnych South Chaweng, Coral Cove i Silver Beaches, wille te oferują tropikalną, współczesną architekturę z wysokiej jakośc…
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$477,974
Wyjątkowy kompleks z przestronnym wspólnym obszarem, 2 penthouses i 13 oddzielnych willi. Znajdziesz tu bezpieczne przestrzenie dla dzieci, sklep, kawiarnię i całą infrastrukturę do rekreacji.Projekt obejmuje:parkkawiarniaparkingobiekty sportoweplac zabaw dla dziecibezpieczeństwoprzechowywać…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$693,833
Projekt składa się z 19 willi z 3 lub 5 sypialniami, zapewniając niezrównany komfort i wygodę dla ostatecznego relaksu i wypoczynku.Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Golf Town jest unikalnym miejscem, które łączy golf i luksusowe wakacje, zapewniając ideal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$184,985
Nowy projekt oferuje 3 niezależne jednostki z tarasami prywatnymi i bezpośredni dostęp do wspólnej puli nieskończoności. Dostępny indywidualnie lub jako pakiet (cały budynek ze wspólnym basenem).Studio posiada nowoczesne, trwałe wykończenia wybrane do czystej, neutralnej konstrukcji, która o…
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TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tajlandia
od
$203,460
Oferujemy domy z basenem i miejscami parkingowymi.Płatność.Umowa - 40%Budownictwo - 55%Zakończenie - 5%Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaOgrzewacz wodySystem filtracjiLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w okolicy popularnej plaży Maenam
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Baan Bo Phut, Tajlandia
od
$798,856
Oferujemy wille z panoramicznym widokiem na morze, baseny i miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje kamery wideo na okrągło.Wyposażenie i wyposażenie w domu Automatyczna bramaKuchnia europejskaOgrzewacze wodyKlimatyzacja i wentylatoryNadzór wideoLokalizacja i pobliska infrastruktura Wieś rybac…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$739,930
Pierwsza faza nowoczesnego kompleksu mieszkalnego składa się z 6 wysokiej klasy willi z basenem, parkingami i rekreacji. Typ własności - Freehold.Plan płatności i etapy ograniczania płatności:30% - start podnóżek, kolumn i belki dolnego poziomu, podłóg betonowych i ziemi transferowej - 2 mie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tajlandia
od
$274,450
Odkryj ostateczną mieszankę luksusu, komfortu i spokoju. Położony w malowniczej i spokojnej okolicy, basenowe wille oferują idealne rekolekcje dla osób poszukujących spokojnej ucieczki lub wspaniałe wakacje doświadczenia. Każda willa jest zaprojektowana z myślą o Państwa komforcie, z przestr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Choeng Mon, Tajlandia
od
$285,894
Oferujemy urządzone apartamenty z balkonem.Każdy budynek w nowoczesnym stylu europejskim wyposażony jest w windę.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaPanele słoneczneOkna z aluminiumDrzwi bezpieczeństwaBudownictwo w kuchniWysokość sufitu - 2,7 - 2,8 mLokalizacja i pobliska infrastruk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$1,03M
Obejmij świat luksusu w prestiżowej społeczności i odkryj piękno Koh Samui - gdzie każda chwila staje się świadectwem niezrównanego życia.Luksusowe wille są zaprojektowane z przemyślanym rzemiosłem i przestronnymi, otwartymi obszarami mieszkalnymi. Wyrafinowane wykończenia i wygodny układ tw…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tajlandia
od
$391,985
Oferujemy wille z przytulnymi ogrodami i grillami, baseny o powierzchni 21 m2, zadaszone miejsca parkingowe.Rezydencja oferuje wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci i salon, duży parking, park i fontannę.Cechy mieszkania Każdy dom zawiera duży i świetlany salon z widokiem na ogród, trzy sypia…
Agencja
TRANIO
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