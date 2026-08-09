Surat Thani, Tajlandia

Kompleks jest rozwijany na powierzchni około 4000 m2 na obrzeżach stolicy Nathon na Koh Samui, położony w bardzo cichej lokalizacji jeszcze nie odizolowany! Na tej działce buduje się 16 domów, z których 8 znajduje się w pierwszym rzędzie bezpośrednio na plaży i 8 dodatkowych domów w drugim r…