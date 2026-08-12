Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Tajlandia

;
Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Phuket
8063
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
9 944 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Silhouette to starannie zaprojektowany, o niskiej gęstości rozwoju mieszkalnego położony zal…
$283,975
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Sakhu, Tajlandia
TOP TOP
Mieszkanie 1 pokój
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 8
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$167,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
TOP TOP
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/8
Mieszkańcy w pobliżu Wongamat Beach - kurort życia w północnej Pattaya!Dla tych, którzy chcą…
$70,120
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/8
Ciche życie w Północnej Pattayi!Nowy projekt o niskim wzroście w obszarze Wongamat jest opcj…
$107,758
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 4/8
Życie nad morzem w północnej Pattayi to nowy projekt kurortu w Wongamat!Wyobraźcie sobie por…
$111,111
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Kompleks Premium na pierwszej linii brzegowej w Bang Amphur!Panora Estuaria jest gotowy komp…
$233,672
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Mieszkańcy z zakwaterowaniem po 50% płatności!Rzadka oferta dla tych, którzy szukają nieruch…
$233,812
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Pierwsza linia brzegowa Pattaya z możliwością osiedlenia się teraz!Ready-made nieruchomości …
$257,380
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 33
Luksusowy apartament premium w samym sercu Pattaya! Świetna inwestycja!Riviera California to…
$113,565
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
UP UP
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/7
Prywatny kurort z widokami na góry, zarządzanie hotelami i koncepcja pet- przyjazne!Projekt …
$172,773
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 8
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$213,805
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 8
🔻Zacznij sprzedawać! Przed.🔻Najniższa cena przy wejściu🔻 Nazywam się Leon, zapytaj mnie, spr…
$236,713
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$619,591
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$619,564
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Botanica Hythe Condominium znajduje się w tętniącej życiem okolicy Bang Tao i oferuje harmon…
$327,132
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 233 m²
Najważniejsze cechy własności• Lokalizacja: Koh Kaew, Phuket (w pobliżu British Internationa…
$421,031
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Cena zadawania pytań: 15.8 mln THBLokalizacja: Chalong, PhuketPrzeżyj spokojne tropikalne ży…
$478,582
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Zapraszamy do kolejnego domu lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych społeczności m…
$269,581
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Ten wspaniały 4-pokojowy basen willa była pierwotnie willą pokazową dla rozwoju - pokazując …
$1,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 373 m²
Ten stylowy 3-sypialnia, 3-łazienka nowoczesny basen willa znajduje się w południe - po Cher…
$660,322
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Ban Bang Ku, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Ten pięknie zaprojektowany 4-pokojowy basen willa w Koh Kaew, Phuket oferuje ekspansywny 450…
$1,36M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 404 m²
Witamy w Mouana. Breeze Mai Khao, ekskluzywny luksusowy basen willi rozwoju stworzony dla ty…
$602,771
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 675 m²
Odkryj Punyisa Acacia, przełomowa, luksusowa willa w Phuket w Tajlandii, zaprojektowana prze…
$2,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Cena: 14,990000 THB Własność: Freehold Villa Rozmiar: 315 m2 Powierzchnia: 200 m2 Sypialnie:…
$454,047
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 10 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Mieszkanie 10 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 10
Powierzchnia 2 969 m²
Perched atop Surin Wzgórze w prestiżowej prywatnej posiadłości, Phu Prana Villa oferuje niez…
$10,21M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Experience Elevated Living at The Standard Residences Phuket Bang TaoOdkryj nowy punkt odnie…
$664,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 6 pokojów w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 000 m²
Luksusowa willa w Kamala, PhuketOdkryj wyjątkową luksusową willę bilardową na sprzedaż w pre…
$2,42M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 176 m²
Prywatny Standalone Willa basenowa w jednym z najbardziej pożądanych obszarów mieszkalnych P…
$908,700
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Ta nowo wybudowana 4-sypialnia, 5-łazienka z basenem willa w prestiżowej Botanica Modern Lof…
$908,700
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Mueang Krabi, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Mueang Krabi, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Wejdź w nowy standard tropikalnego luksusu w Botanica Luxury Krabi, butikowy zbiór highly-en…
$502,814
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English

Typy nieruchomości w Tajlandia.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się